Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall: Wer hatte grün?

Karlsruhe – Am Dienstagmittag kam es im Kreuzungsbereich „Zündhütle“ zu

einem Verkehrsunfall. Beide Unfallbeteiligten gaben an bei Grün über die

Kreuzung gefahren zu sein und waren sich nicht einig, weshalb die Verkehrsgruppe

Autobahn auf der Suche nach Unfallzeugen ist.

Eine 65 Jahre alte Nissan-Fahrerin befuhr gegen 14:30 Uhr die Badener Straße aus

Richtung Durlach kommend. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches Badener Straße

Ecke Steinkreuzstraße kollidierte sie frontal mit der aus Richtung Wolfartsweier

kommenden links abbiegenden 66-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls

überschlägt sich der Seat der 66-Jährigen und bleibt letztendlich auf dem Dach

liegen. Mithilfe von Zeugen konnte sich die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frauen vorsorglich in umliegende

Kliniken. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und

mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und

Bergung der Fahrzeuge musste die Kreuzung halbseitig gesperrt werden. Zu

nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich

mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0721 944840 in Verbindung

zu setzen.

Gondelsheim – Hoher Sachschaden nach Brand eines Nebengebäudes

Karlsruhe – Zu einem Brand kam es am Dienstagmorgen in der Bruchsaler

Straße in Gondelsheim. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf rund

200.000 Euro geschätzt.

Gegen 09:10 Uhr wurde das Feuer durch mehrere Passanten entdeckt und gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das leerstehende Nebengebäude bereits im

Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr die mit neun Einsatzfahrzeugen und 50

Einsatzkräften vor Ort waren, wurde mit der Brandbekämpfung rasch begonnen.

Glücklicherweise befanden sich zum Brandausbruch keine Personen im Gebäude. Wie

es zu dem Feuer gekommen ist, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Bruchsal – Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte und ein geschätzter Sachschaden von

35.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagmorgen in Bruchsal.

Ein 43-Jähriger fuhr gegen 08.00 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße

35 von der Autobahn kommend in Richtung Heidelsheim. Zwischen der

Christian-Pähr-Straße und der Einmündung der Landesstraße 558 mussten die

vorausfahrenden Fahrzeuge abbremsen. Dies erkannte der 43-Jährige zu spät und

fuhr auf den vorausfahrenden Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der

Lkw auf einen davorstehenden Klein-Lkw und dieser auf einen Pkw aufgeschoben.

Der Pkw schließlich prallte ins Heck eines Klein-Lkw. Der 47-jährige Fahrer des

Lkw wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Pkw-Fahrer

wurde ebenfalls leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße 35 in

dem Streckenabschnitt bis gegen 10.20 Uhr voll gesperrt.

Karlsruhe – Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Karlsruhe – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und

einem Pkw wurden am Dienstagmorgen vier Personen leicht verletzt. Ein

54-Jähriger fuhr gegen 09.25 Uhr mit einem Rettungswagen mit Sondersignal auf

dem Ostring vom Messplatz kommend. An der Kreuzung zur Gewigstraße tastete er

sich bei Rotlicht in die Kreuzung hinein. Als offensichtlich alle Fahrzeuge im

Bereich der Kreuzung standen fuhr er weiter auf die Kreuzung. In diesem Moment

kam auf der Gewigstraße von rechts ein 70-jähriger BMW-Fahrer bei Grünlicht in

die Kreuzung gefahren. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge dann

zusammen. Im Rettungswagen wurden die beiden Mitfahrer und im Pkw der Fahrer und

die Beifahrerin leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in

Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Beide

Fahrzeuge mussten angeschleppt werden.

Karlsruhe – Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe – Zu einem Einbruch kam es am Montagabend im Karlsruher

Stadtteil Grünwinkel. Ob die Diebe auf der Suche nach Wertgegenständen fündig

wurden, ist aktuell noch unklar.

Zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr verschaffte sich die Täter über die

Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus in der Hochkopfstraße. Im Inneren

suchten sie nahezu alle Räumlichkeiten auf und öffneten Schränke sowie

Schubladen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Geschädigte im ersten

Obergeschoss des Hauses. Von dem Einsteigen der unbekannten Täterschaft bekam

sie zunächst nichts mit. Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt wachte die

Geschädigte auf und erkannte eine Person im Obergeschoss. Diese Gestalt

leuchtete nach ihren Angaben die Räumlichkeiten mit einer Taschenlampe aus. Ob

die unbekannte Täterschaft die im Bett liegende Frau erkannten ist unklar.

Zeugen die am Montagabend im Bereich der Hochkopfstraße verdächtige

Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721 6663611 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Lkw alleinbeteiligt in Leitplanke gefahren

Karlsruhe – Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Dienstag, gegen 06.15

Uhr, ein gasbetriebener Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn der

Bundesautobahn 5 kurz nach der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd in Fahrtrichtung

Rastatt von der Fahrbahn ab und in die Leitplanken.

Karlsruhe – Unfall mit Straßenbahn am Bahnübergang

Karlsruhe – Ein 43-jähriger Autofahrer kollidierte am Montag, gegen 15

Uhr, am Bahnübergang Sudetenstraße/Pionierstraße mit einer Straßenbahn.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der 43-Jährige wollte am Bahnübergang die Schienen überqueren, obwohl offenbar

das Rotlicht am Bahnübergang für seine Fahrtrichtung in Betrieb war. Er wollte

von der Sudetenstraße nach links über die Schienen in die Pionierstraße

abbiegen. Hier kollidierte er mit der Straßenbahn.

Die Straßenbahnstrecke musste für ungefähr eine Stunde gesperrt werden. Der

beteiligte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 7000 Euro.

Das Fahrzeug musste zunächst durch die Feuerwehr gesichert werden, da das

Führerhaus über die Böschung hinausragte und abzurutschen drohte. Außerdem war

unklar, ob eventuell Gas austritt. Zur Bergung mussten der rechte und der

mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Freiburg mussten bis ungefähr 12 Uhr

gesperrt werden. Gasaustritt war nicht zu verzeichnen.

Ettlingen – Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Karlsruhe – Eine leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 10.000

Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls der sich am frühen Montagabend auf der

Landesstraße 562 ereignete.

Gegen 17:15 Uhr ein 25 Jahre alter Ford Fahrer auf der L 562 in Richtung

Ettlingen. An der Einmündung zur Spinnerei musste er aufgrund der

Lichtzeichenanlage abbremsen. Der hinter ihm fahrende Unfallverursacher erkannte

die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der Ford mehrere Meter nach vorne über die Einmündung geschleudert. Die

Beifahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte

brachten die Frau vorsorglich in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bruchsal – Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe – Ein 39-jähriger Mann war nach einer Trunkenheitsfahrt zum

Polizeirevier Bruchsal gebracht worden und leistete bei der Blutentnahme

erheblichen Widerstand.

Gegen 20 Uhr am Montagabend meldete ein Zeuge der Polizei ein Auto, das ohne

Licht und in Schlangenlinien die Moltkestraße in Bruchsal befuhr. Nach

Zeugenangaben habe er auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn gelenkt, gefährdet sei

aber niemand worden. Der Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen. Von einer

Polizeistreife konnte das betreffende Fahrzeug an der Halteranschrift

angetroffen und der Halter befragt werden. Da Tatsachen dafürsprachen, dass

dieser vermutlich auch der Fahrer des Pkw und offenbar noch dazu deutlich

alkoholisiert war, wurde der Mann zur Dienststelle gebracht.

Dort sollte ihm zur Feststellung seiner Alkoholisierung durch einen Arzt Blut

abgenommen werden. Hierbei versuchte er, die Polizeibeamten zu treten und zu

schlagen. Schließlich musste der 39-Jährige durch fünf Beamte am Boden fixiert

werden, erst dann war eine Blutentnahme möglich. Glücklicherweise wurde niemand

verletzt. Außerdem beleidigte der Mann die Beamten fortgesetzt auf das Übelste.

Der 39-Jährige wird wegen der Trunkenheitsfahrt, Beleidigung und dem Widerstand

gegen Polizeibeamte angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.

