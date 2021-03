Mannheim: 45-jähriger Tatverdächtiger wegen Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Haft – Sicherstellung von 620 Gramm Amphetamin

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 45-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen. Er

steht im dringenden Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel in nicht

geringer Menge getrieben zu haben.

Der Tatverdächtige soll seit spätestens Februar 2021 im Stadtgebiet von Mannheim

einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln verschiedener Art betrieben

haben. Bei einer Kontrolle am Sonntagabend, 28.02.2021, kurz nach 20 Uhr in

Mannheim hatte er 220 Gramm Amphetamin, 4,7 Gramm Kokain und 1,3 Gramm Marihuana

zum gewinnbringenden Weiterverkauf an namentlich nicht bekannte Abnehmer bei

sich. Zudem führte er 670 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie ein Jagdmesser

griffbereit bei sich.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt wurden

weitere 400 Gramm Amphetamin, 29 Gramm Methamphetamin, 58 Gramm Marihuana sowie

Streckmittel aufgefunden.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl

gegen den Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Er

wurde am Montag, 01.03.2021, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht

Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.

Mannheim-Jungbusch: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim-Jungbusch – Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

ereignete sich am Montagmittag im Stadtteil Jungbusch. Ein 27-jähriger Mann war

gegen 11.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Hafenstraße in Richtung

Neckarvorlandstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Böckstraße sah er auf

der gegenüberliegenden Straßenseite eine freie Parklücke. Um in diese Lücke

einzuparken, wendete er sein Fahrzeug. Dabei übersah er einen entgegenkommenden

72-jährigen Renault-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde der Renault des 72-Jährigen nach rechts geschleudert und prallte

gegen einen am Taxihalteplatz stehenden Mercedes. Alle Beteiligten kamen mit dem

Schrecken davon und blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund

5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Hafenstraße halbseitig in

Fahrtrichtung Parkring gesperrt. Es ergaben sich hierdurch jedoch keine

nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: am helllichten Tag in Wohnung eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-Ost – Am Montagmittag brachen unbekannter Täter in

eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neckarstadt-Ost ein. Die

Einbrecher gelangten auf unbekannte Weise ins Treppenhaus des Anwesens in der

Uhlandstraße und brachen die Abschlusstür einer Wohnung im ersten Obergeschoss

auf. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen und ließen

neben einem Tablet-PC und Fahrzeugschlüsseln auch Schmuck mitgehen. Der

entstandene Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Durch einen Zeugen wurden die beiden männlichen Einbrecher wie folgt

beschrieben:

Täter 1:

Ca. 170 bis 175 cm groß

Schlanke und sportliche Figur

Vollbart

Graues kurzes Haar mit wenig schwarzen Haaren

Starke Augenringe

Sprach Deutsch mit Akzent

Südosteuropäische Erscheinung

Blauer Sportanzug mit drei weißen Streifen entlang des Beins

Schwarz-blaue Arbeitsjacke mit weißer Schrift

Trug eine schwarze Bauchtasche mit weißer Schrift und roter

Umrandung

Täter 2:

180 bis 185 cm groß

Kurzes dunkleres Haar mit grauem Anteil

Breit und kräftige Statur

Südosteuropäische Erscheinung

Trug Arbeitskleidung und blaue Einmalhandschuhe

Hatte eine große Umhängetasche bei sich

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-West: Kellereinbruch – hochwertiges E-Bike gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-West – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen

Donnerstag. 25.02.2021 und Montag, 01.03.2021 in einen Kellerraum eines

Mehrfamilienhauses im Stadtteil Neckarstadt-West ein. Die Einbrecher gelangten

auf bislang unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus des Anwesens in der

Zeppelinstraße und drangen von dort in den Keller ein. Hier brachen sie einen

Kellerverschlag auf und entwendeten daraus ein E-Bike der Marke Bulls im Wert

von rund 3.500 Euro, das zusätzlich mit einem Faltschloss gesichert war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.