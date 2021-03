Leimen/Nußloch: Vorsicht Betrug!, Falscher Arzt spielt mit Corona-Ängsten älterer Mitbürger

Leimen/Nußloch – Am Montagnachmittag erhielten zwei Personen in Leimen und

Nußloch einen Anruf eines vermeintlichen Arztes, der sich angeblich aus der

Uniklinik Heidelberg meldete und ihnen schlechte Nachrichten aus der Klinik

überbrachte.

Gegen 16.30 Uhr meldete er sich bei einem 79-Jährigen in Leimen und stellte sich

als Professor Wagner vor. Seine Tochter bräuchte wegen einer Corona-Erkrankung

40.000.- Euro für einen speziellen Impfstoff. Eine im Hintergrund weinende Frau

wurde zur Untermauerung seiner Aussage als dessen „Tochter“ präsentiert. Der

Senior war misstrauisch, ließ sich nicht ins Bockshorn jagen und telefonierte

mit seiner „richtigen“ Tochter, wes.halb der Schwindel schnell aufflog.

Gegen 18 Uhr bekam eine 67-jährige Nußlocherin einen Anruf eines vermeintlichen

Professors, dieses Mal mit dem Namen Weber. Er tischte der Frau eine ähnliche

Geschichte auf, wie die, die zuvor der Leimener erhalten hatte. Dessen Tochter

soll mit hohem Fieber in die Uniklinik eingeliefert worden sein und benötige

fünf Impfampullen eines amerikanischen Impfstoffes gegen das Corona-Virus.

Preis: 25.000.- Euro in bar. Auch sie wurde misstrauisch und ging nicht weiter

auf das Ammenmärchen ein.

Beide Angerufene informierten die Polizei. Das Betrugsdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, das von einem Tatzusammenhang ausgeht, hat

die weiteren Ermittlungen übernommen.

Personen, die ähnliche Anrufe erhalten haben, vielleicht aber auch Opfer

geworden sind und sich bislang aus Scham nicht bei den Fahndern gemeldet ha.ben,

werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit

der jeweils örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Brühl: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer; Rettungshubschrauber im Einsatz

Brühl – Am Montagnachmittag stürzte ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer,

nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Fremdbeteiligung, und verletzte sich so

schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Dort wird er intensivmedizinisch behandelt. Über seinen Gesundheitszustand

liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Der Mann war auf dem kombinierten Rad- und Fußweg entlang des Weidweges

unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen gegen 16.30 Uhr gegen ein

Gefahrenzeichen prallte und zu Boden stürzte.

Die Verkehrspolizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Sturz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den

Unfallermittlern der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung

zu setzen.

Weinheim: Fahrzeugkontrolle beförderten mehrere Delikte eines 38-jährigen zu Tage; Auto sichergestellt; Ermittlugnen dauern an

Weinheim – Wegen einer ganzen „Latte“ von Straftaten muss sich ein

38-jähriger Mann verantworten, der am Montag, kurz nach 18 Uhr von einer Straße

des Polizeireviers Weinheim im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle,

angehalten wurde.

Bereits beim Kontrollgespräch fiel den Beamten auf, dass der Verdächtige unter

Drogeneinfluss stand. Ein erster Test ergab eine Beeinflussung von Kokain,

Amphetamin und Cannabis, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten neben einer geringen Menge

Marihuana noch mehrere Päckchen mit einer Art Kräutermischung, deren Konsistenz

noch überprüft wird.

Darüber hinaus war der 38-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Ob das Auto, ein VW Polo gestohlen oder lediglich unbefugt in Gebrauch genommen

war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und

abgeschleppt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, wurde der Mann wieder entlassen.

Über den Fahrzeughalter werden nun weitere Erkenntnisse hinsichtlich der

Fahrzeugnutzung durch den 38-Jährigen eingeholt.

Die Ermittlungen des Polizeirevier Weinheim dauern an.

Rauenberg: Auffahrunfall; ein Verletzter

Rauenberg – Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B 39 wurde

ein 53-jähriger Mann verletzt.

Ein 25-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Wiesloch unterwegs, als er kurz vor

16 Uhr an der Einmündung zur K 4170 auf eine vor ihm abbremsenden

Mercedes-Fahrerin auffuhr. Die 18-Jährige musste aufgrund einer roten Ampel

abbremsen.

Durch den Zusammenstoß wurde ein 53-jähriger Mitfahrer im Mercedes leicht

verletzt. Er klagte über Nacken- und Rückenschmerzen und suchte im Anschluss an

die Unfallaufnahme selbständig einen Arzt auf.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von weit über 20.000.-

Euro. Der Audi wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis – Mit knapp zwei Promille war eine 54-jährige

Autofahrerin am Montag um 13 Uhr in der Schwetzinger Straße unterwegs. Dies

hatte zur Folge, dass sie auf dem Gelände einer Tankstelle auf ein anderes Auto

leicht auffuhr, wobei geringer Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme

wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 1,98 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der

Autoschlüssel wurde sichergestellt.

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen – 26-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis – Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein

26-jähriger Fahrer eines BMW bei einem Unfall am Montag kurz vor 20 Uhr

Kreisstraße zwischen Schönbrunn und Neunkirchen. Aus bislang ungeklärten Gründen

war der Fahrer bei der Fahrt in Richtung Neunkirchen nach rechts von der

Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt. Anschließend überschlug

sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Durch den heftigen Aufprall lösten

sämtliche Airbags aus. Der 26-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto

befreien. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit

einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mosbach eingeliefert. Das Auto musste

von einer Abschleppfirma geborgen werden. Zur Absicherung, Bergung und

Ausleuchtung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr aus Schönbrunn mit

16 Wehrleuten im Einsatz.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen

Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 08:20 Uhr, in der Lessingstraße. Ein bislang

unbekannter Autofahrer kollidierte mit einem auf Höhe der Hausnummer 13 am

rechten Fahrbahnrand abgestellten Mercedes und fuhr anschließend einfach weiter,

ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund

1.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.