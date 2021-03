Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Kirn – Stadtgebiet

Am 02.03.2021 gegen 15:15 Uhr fiel einer Streife der Polizei Kirn in der Oldenburger Straße ein Roller, besetzt mit zwei Personen auf, da an diesem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 30-jährigen Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Zudem konnte bei der Person Amphetamin und Haschisch sichergestellt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Betäubungsmittel sichergestellt und dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Den bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallenen Kirner erwarten nun weitere Straf- und Bußgeldverfahren.

Mehrere PKW aufgebrochen

Bad Sobernheim

In der Nacht von Montag, 01.03.2021 auf Dienstag, 02.03.2021 brachen bislang unbekannte Täter im Bereich der Großstraße und Nahestraße in Bad Sobernheim mehrere Fahrzeuge auf. Entwendet wurden unter anderem Bargeld und Bekleidungsstücke. Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete Personen, die in Tatzusammenhang stehen könnten. Die Polizei Kirn bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06752-1560. Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, grundsätzlich keinerlei Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen.

Wingertshäuschen beschädigt

Stetten

Unbekannte haben zwischen 25.02.2021 und 26.02.2021 in einem Wingerthäuschen bei Stetten unerlaubt gefeiert und dabei Schäden verursacht. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Kirchheimbolanden