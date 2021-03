Erneuter Fall von Call-Center-Betrug – Hoher Sachschaden

Mainz – Bereits am vergangenen Donnerstag wurde eine 80-jährige Mainzerin

von bislang unbekannten Tätern um rund 60.000EUR betrogen. In den Mittagsstunden

erhielt die Dame einen Anruf einer männlichen Person die sich als ihr Sohn

ausgab. Der vermeintliche Sohn schilderte unter Tränen, dass er in einen

Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und hierbei eine Frau tödlich verletzt

habe. Nun sei er von der Polizei festgenommen worden. Das Telefonat wurde im

weiteren Verlauf an eine angebliche Polizeibeamtin übergeben. Diese schilderte

der 80-jährigen dann, dass nur die unmittelbare Zahlung eines 5-stelligen

Betrages eine mutmaßlich anstehende Gefängnisstrafe gegen den Sohn abwenden

würde. In einem zweistündigen Telefonat, bei dem die Dame unter erheblichen

Druck gesetzt wurde, kündigte die angebliche Polizeibeamtin dann eine weibliche

Person an, die den Geldbetrag abholen würde. Letztlich erschien tatsächlich eine

weibliche Täterin, die Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von ca. 60.000 EUR von

der 80-Jährigen entgegennahm. Erst einige Zeit nach der Tat stellte die

Geschädigte nach Rücksprache mit ihrem tatsächlichen Sohn den Betrug fest.

Seit letzter Woche kommt es im gesamten Mainzer Stadtgebiet, mit Schwerpunkt in

Mainz-Ebersheim, wieder vermehrt zu Anrufen von so genannten

„Call-Center-Betrügern“. Dabei wenden die Betrüger die oben geschilderte, aber

auch andere Betrugsmaschen an, um an Geld, Wertgegenständen oder sensible Daten

der Angerufenen zu gelangen.

Die Mainzer Polizei rät daher dringend:

Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch. Tätigen Sie dann den Polizeinotruf unter der 110.

Landeskriminalamt und Verbraucherzentrale warnen vor Anlagebetrug

Mainz – Wer kennt sie nicht? Werbung für lukrative Geldanlagen. Geworben

wird mit kleinen Anlagebeträgen und hohen Renditen und Gewinnen! Doch Vorsicht:

Hinter vielen verlockenden Angeboten stecken Betrüger, die es nur auf Ihr Geld

abgesehen haben. Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale

Rheinland-Pfalz geben Tipps zum Schutz vor Anlagebetrug.

Die geringe Ertragslage auf Spareinlagen in der derzeitigen Niedrigzinsphase

lässt so manchen nach Möglichkeiten einer lukrativen Geldanlage suchen. Das

heutige Recherchemedium schlechthin ist hierfür das Internet sowie soziale

Medien. Das wissen auch die Täter, die sich diese Investitionsbeträge zu eigen

machen wollen. Ihre betrügerischen Angebote für Finanzprodukte sind über

Suchmaschinen, soziale Medien und Affiliate-Netzwerke zu finden. Auch werden

Spam-Mails genutzt, die so konzipiert sind, dass gängige Spamfilter umgangen

werden. Die Täter suggerieren den Anlegern hohe Renditen oder Gewinnchancen

(teilweise 30 Prozent!). Die eingesetzten Anlagebeträge sind dabei zunächst sehr

gering – ab 250 Euro. So gelingt es den Tätern relativ schnell, potenzielle

Kunden für sich zu gewinnen.

Ist ein Anleger ins Netz der Täter gegangen, indem er sich registriert hat, wird

er durch einen Berater, der sich meist als „Trader“ oder „Broker“ bezeichnet,

unverzüglich kontaktiert. Überweist der Anleger den vereinbarten

„Investitionsbetrag“, erhält er Zugang zu einer angeblichen Anlagesoftware. Das

Geld des Kunden ist jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt verloren. Eine Geldanlage

findet nämlich erst gar nicht statt. Bei der Anlagesoftware handelt es sich

lediglich um ein Simulationsprogramm zu den angeblichen Investitions- bzw.

Kursentwicklungen! Darüber hinaus schlagen die Betrüger aus fadenscheinigen

Gründen einen Zugriff auf den Computer des Anlegers vor, beispielsweise um ihm

das „Programm“ zu erklären. Tatsächlich nutzen die Täter diese Möglichkeit, um

sich einen Überblick über das Vermögen des Opfers zu verschaffen oder weitere

Daten auszuspähen.

Über die Anlagesoftware werden dem bereits zu diesem Zeitpunkt Ge-schädigten

immer höhere Gewinne und Gewinnchancen vorgegaukelt. Der enge Kontakt per

Telefon oder Messenger-Dienst zu den falschen Beratern, die versuchen, sich ihr

Vertrauen zu erschleichen, erleichtert hierbei die Manipulation für weitere

Investitionen. Zum Teil melden sich weitere Berater anderer angeblicher

Plattformen, um den Unwissenden noch weitere Investitionen zu entlocken.

Dieser Abzocke kann entgegengewirkt werden, indem der potenzielle Anleger vorab

erkennt, dass es sich um betrügerische Internetseiten und Anbieter für

Finanzprodukte handelt.

Mit folgenden Empfehlungen des Landeskriminalamtes und der Verbraucherzentrale

können Sie sich vor Anlagebetrug schützen:

Weitere Informationen bieten Verbraucherzentrale und Polizei auf ihren

Internetseiten unter folgenden Links:

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/kryptowaehrungen-unserioese-geschaefte-rund-um-bitcoin-co-23516

www.cybersicherheit-rlp.de

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-online-anlagebetrug/

Weitere Auskünfte, Hilfen und schriftliche Informationen gibt es bei den

Beratungsstellen der Verbraucherzentrale sowie in den Polizeipräsidien.

Mainz- Mombach, Einbruch in Baucontainer- Zeugen gesucht

Mainz-Mombach – Vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes, von

Freitagabend, den 26.02. auf Montag den 01.03.2021, verschaffen sich bislang

unbekannte Täter Zutritt auf eine Großbaustelle in Mainz Mombach. Der oder die

Täter schieben eine Baggerschaufel zur Seite, um an die Tür des Baucontainers zu

gelangen, in dem Werkzeuge und Maschinen gelagert werden. Anschließend brechen

sie das Schloss des Containers auf und entwenden Baumaschinen sowie Werkzeuge.

Da Gerätschaften in größerem Umfang entwendet wurden, geht die Polizei derzeit

davon aus, dass die Täter das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug

abtransportierten. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Oppenheim

Am 01.03.2021 um 14:55 Uhr kommt es in Oppenheim in Höhe der Wormser Straße 55 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Fahrzeugführerin befährt mit ihrem hellbraunen / beigen oder goldfarbenen Opel (älteres Modell mit Rollstuhlfahrer-Aufkleber im Heckbereich) die Wormser Straße aus Richtung Dienheim kommend. Aus ungeklärter Ursache kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dort befindlichen Blumenkübel. Sie setzt ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 / 933-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Undenheim

Am 25.02.2021 um 09:00 Uhr kommt es in der Staatsrat-Schwamb-Straße in Undenheim zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person.

Ein 44-jähriger Undenheimer fährt rückwärts aus einer Parklücke auf dem Netto-Parkplatz, während ein 22-jähriger Pforzheimer an einer Hecke gegenüber der Parkplätze Gartenarbeiten durchführt. Hierbei kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Person, wobei der 22-jährige Pforzheimer verletzt wird.

Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Daher bittet die Polizei Oppenheim mögliche Zeugen, sich unter der 06133 – 933 0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschäden

Bingen

Weiler b. Bingen, 01.03., L214, 12:11 Uhr. Ein 21-Jähriger befuhr die Stromberger Straße in Richtung Waldalgesheim. In Höhe der Verkehrsinsel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto stieß erst gegen einen Bordstein und geriet daraufhin auf den Grünstreifen, wo es an einen Leitpfosten prallte. Hier kam das Fahrzeug einige Meter weiter zum Stehen. Der Fahrer stand unter Schock, erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.