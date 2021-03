Zigaretten mit falschem Zwanziger bezahlt

Kaiserslautern – Wie er in den Besitz von Falschgeld gekommen ist, wird

ein Mann aus Kaiserslautern der Polizei erklären müssen. Er hatte vor ein paar

Tagen an einer Tankstelle im Stadtgebiet seine Zigaretten mit einem falschen

20-Euro-Schein bezahlt. Der Kassiererin fiel die Schein-Kopie erst auf, als der

Mann den Shop schon wieder verlassen hatte. Der Polizei meldete sie den Vorfall

erst Tage danach.

Die Ermittler kamen dem 63-Jährigen jetzt aber anhand seines Fahrzeugs auf die

Spur. Auf ihn warten einige Fragen – und möglicherweise eine Strafanzeige. |cri

Stichtag für Wechsel der Versicherungskennzeichen

Stadt und Kreis Kaiserslautern – Weil sie mit nicht mehr gültigen

Versicherungskennzeichen unterwegs waren, hat die Polizei am Montag mehrere

Mofa- und Roller-Fahrer im Stadtgebiet und auch im Landkreis gestoppt. Die Folge

für alle: Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Am Nachmittag geriet ein Mann aus dem Donnersbergkreis in der Bismarckstraße in

eine Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass an seinem Motorroller

der Versicherungsschutz abgelaufen ist. Der 52-Jährige musste den Roller stehen

lassen. Er darf ihn erst wieder benutzen, wenn er die Versicherung bezahlt und

am Roller ein gültiges Kennzeichen montiert hat.

Rund eine Stunde später fiel den Polizeibeamten in der Pirmasenser Straße ein

E-Scooter auf, der kein Versicherungskennzeichen trug. Auch für ihn und den

23-jährigen Fahrer war die Fahrt zu Ende. Strafanzeige folgt.

In Trippstadt wurde am Nachmittag ebenfalls ein Mofaroller aus dem Verkehr

gezogen, der noch das alte (schwarze) Kennzeichen angeschraubt hatte. Ab dem 1.

März müssen aber die neuen (blauen) Kennzeichen angebracht sein. Der

Fahrzeugschlüssel und das abgelaufene Kennzeichen wurden sichergestellt. Doch

nicht nur das: Weil der 22-jährige Fahrer Alkohol trank, wurde ihm auch die

Weiterfahrt mit anderen Fahrzeugen untersagt.

In der Nacht zu Dienstag ging es weiter mit den Mofa-Kontrollen. Während einer

Streifenfahrt fielen Polizeibeamten gegen 4 Uhr sowohl im Hilgardring als auch

im Kapellenweg mehrere abgestellte Kleinkrafträder auf, die noch alte

Versicherungskennzeichen trugen; die meisten stammten aus dem Jahr 2020, eines

der Kennzeichen war allerdings schon 2018 abgelaufen. Recherchen ergaben, dass

die jeweiligen Halter der Fahrzeuge bislang keine Kennzeichen für 2021

angemeldet haben. Sie werden dazu noch befragt. |cri

Mülltonnen gehen in Flammen auf

Kaiserslautern – Mehrere Mülltonnen sind in der Nacht zu Dienstag im

Bereich „Kaiserwoog“ in Flammen aufgegangen. Eine Passantin entdeckte den Brand

gegen 1 Uhr und verständigte die Rettungsleitstelle.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es in kurzer Zeit, den Brand zu löschen.

Verletzt wurde niemand, größerer Sachschaden konnte verhindert werden.

Da die Mülltonnen unmittelbar an einer Hauswand standen, wurde allerdings die

Dämmung der Wand in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens ist

nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. |cri

Zu schnell unterwegs und Drogen im Blut (FOTO)

Kaiserslautern – Mit Drogen im Blut hat ein Autofahrer am späten

Montagabend in der Pariser Straße einen Unfall gebaut. Der 22-Jährige war gegen

halb 12 mit dem Mercedes einer Freundin stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe

eines Autohauses die Kontrolle über das Fahrzeug verlor – vermutlich wegen

überhöhter Geschwindigkeit.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein, machte eine halbe

Drehung und kollidierte mit einem ausgestellten Fahrzeug des Autohauses. Steine

wurden über das Firmengelände geschleudert. Ob dadurch weitere Fahrzeuge

beschädigt wurden, muss noch überprüft werden. Der Sachschaden liegt nach

derzeitigen Schätzungen bei mehreren tausend Euro.

Der Unfallfahrer klagte über Schmerzen in der Schulter. Er wurde vom

hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt.

Weil der 22-Jährige einräumte, „vor einigen Wochen“ Drogen konsumiert zu haben,

wurde er zunächst zum Urintest gebeten. Dieser reagierte positiv auf zwei

verschiedene Betäubungsmittelgruppen. Um die genaue Wirkstoffkonzentration zu

ermitteln, wurde dem jungen Mann anschließend auch noch eine Blutprobe

entnommen. Seinen Führerschein musste er vorläufig abgeben. |cri

Unfallflucht ist eine Straftat

Kaiserslautern – Weil sie einen Unfall verursacht und anschließend

Fahrerflucht begangen hat, ermittelt die Polizei gegen eine 38-jährige Frau.

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte sie ausfindig werden. Jetzt steht ihr ein

Strafverfahren ins Haus.

Wie die Zeugin am Montagabend gegen 19 Uhr der Polizei meldete, hatte sie

gesehen, wie die Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der

Königstraße beim Ausparken mit ihrem Toyota Highlander einen BMW rammte. Die

Fahrerin stieg kurz aus, sah sich den Schaden an beiden Fahrzeugen an – dann

fuhr sie davon, ohne jemanden zu informieren.

Die Zeugin notierte sich schnell das Kennzeichen des Toyota, meldete es der

Polizei und konnte auch die Fahrerin beschreiben. Dadurch gelang es, den Halter

herauszufinden – und über ihn auch die mutmaßliche Fahrerin. Die weiteren

Ermittlungen laufen.

Ein Unfall mit Fahrerflucht wurde am Montag auch vom Parkplatz eines

Supermarktes in der Zollamtstraße gemeldet. Am Montagmorgen stellte der Nutzer

eines Opel Astra fest, dass sein Pkw beschädigt wurde. Vermutlich hatte ein

anderer Autofahrer beim Rangieren auf dem Parkplatz den Opel gerammt und an der

hinteren Stoßstange einen Schaden hinterlassen. Vom Verursacher war weit und

breit nichts zu sehen.

Da der Wagen übers Wochenende auf dem Parkplatz abgestellt war, kann die

Unfallzeit lediglich auf den Zeitraum zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und

Montagmorgen, 8.30 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die etwas beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Bei Überprüfung Rauschgift gefunden

Kaiserslautern – Weil ein 21-Jähriger in der Nacht zum Dienstag die

Wohnung seines Freundes nicht verlassen wollte, hat er sich jetzt eine

Strafanzeige eingehandelt.

Der Mann hielt sich bei einem 36-Jährigen auf. Als dieser ihn kurz vor 1 Uhr

aufforderte, zu gehen, weigerte er sich, die Wohnung zu verlassen. Der

Wohnungsinhaber verständigte daraufhin die Polizei.

Als die Beamten die Wohnräume betraten, stellten sie Cannabisgeruch fest. Bei

der weiteren Überprüfung fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, das neben

dem Beschuldigten in einem Regal deponiert war. In einem Rucksack, den der

Besucher mitgebracht hatte, wurden Cannabis und Haschisch sowie eine Feinwaage

aufgefunden. Insgesamt stellte die Polizei knapp 200 Gramm Betäubungsmittel

sicher.

Auf den 21-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu. |mhm

Drogen in der Fußgängerzone

Kaiserslautern – Ein Tütchen mit Drogen hat ein Zeuge am Montagvormittag

in der Fußgängerzone gefunden. Der 42-jährige Mann entdeckte das Plastiktütchen

gegen 9.20 Uhr in der Riesenstraße, und weil es ihm komisch vorkam, verständigte

er die Polizei.

Eine Streife schaute sich das „verdächtige Tütchen“ vor Ort an und kam ebenfalls

zu dem Ergebnis, dass es sich beim Inhalt um Betäubungsmittel handeln dürfte –

vermutlich LSD. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen

laufen.

Hinweise darauf, wer das Tütchen verloren haben könnte, gibt es derzeit nicht.

Der Verlierer darf sich gerne bei der Polizei melden… |cri