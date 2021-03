Ludwigshafen: Stadtnotizen 02.03.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

VHS: Neuer Lehrgang zur Qualifizierung von Kindertagespflegeperson beginnt am 10. April 2021

Eine Kindertagespflegestelle bietet berufstätigen Eltern eine hochwertige und sehr persönliche Betreuungsmöglichkeit. Die Nachfrage nach zusätzlichen Plätzen für Kleinkinder und damit nach Kindertagepflegepersonen in Ludwigshafen steigt jedes Jahr. Für Menschen, die Freude und Interesse an der Arbeit mit Kindern haben, eine neue berufliche Perspektive anstreben und sich mit Kindertagespflege selbständig machen möchten, beginnt an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am 10. April 2021 ein neuer Qualifizierungskurs.

Die Qualifizierung als Kindertagespflegeperson besteht aus zwei Teilen und umfasst insgesamt 300 Stunden. Der erste Teil wird tätigkeitsvorbereitend absolviert mit 160 Unterrichtsstunden und 80 Stunden Praktika in einer Kindertagespflegestelle und einer Kindertagestätte. Nach 160 Unterrichtsstunden dürfen die Teilnehmer die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson aufnehmen und bereits während des zweiten Teils der Qualifizierung, der 140 Unterrichtsstunden umfasst, Kinder betreuen.

Der Kurs findet dienstags- und donnerstagsabends sowie alle 14 Tage samstags statt und dauert ungefähr ein Jahr. Die Qualifizierung wird mit dem Bundeszertifikat „Qualifizierte Kindertagespflegeperson“ abgeschlossen, das in ganz Deutschland anerkannt ist. Die Kursgebühr beträgt 300 Euro.

Der Kurs ist als Präsenzveranstaltung geplant. Sollte die Corona-Pandemie dies nicht zulassen, wird er als Online-Veranstaltung durchgeführt. Die Auswahl der Bewerber für den Kurs erfolgt durch das Büro Flexible Kinderbetreuung. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0621 58790200 oder per E-Mail an tagespflege@kinderschutzbund-ludwigshafen.de um einen Platz bewerben.

Weitere Informationen zum Kurs gibt es auch bei Gordana Smiljic von der VHS, Telefon 0621 504-2626, E-Mail an gordana.smiljic@ludwigshafen.de.

Lärmbelästigung endet in Handschellen

Ein Einsatz des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) Donnerstagnacht, 26. Februar 2021, endete für zwei Männer in Handschellen. Eine Anwohnerin der Saarlandstraße hatte sich gegen 23.30 Uhr wegen lauter Musik und Gegröle an den KVD gewandt. Vor Ort machten die Einsatzkräfte die Quelle der Lärmbelästigung in einer Wohnung ausfindig. Dort befanden sich zwei Männer im Alter von 19 und 25 Jahren, die alkoholisiert wirkten. Beide verweigerten zunächst die Angaben ihrer Personalien und diskutierten in aggressiver Weise mit den KVD-Streifen. Die Einsatzkräfte erteilten dem 25-jährigen Besucher, der zwischenzeitlich Ausweispapiere vorgelegt hatte, einen Platzverweis, dem er aber nicht nachkam. Im Zuge der Kontrollen geriet der Mann mit dem Bewohner des Apartments in Streit. Dabei kam der 19-Jährige den Einsatzkräften bedrohlich nahe und ging diese körperlich an, was dazu führte, dass er zu Boden gebracht wurde und man ihm die Hände fesselte. Dem anderen Mann wurden ebenfalls Handschellen angelegt. Der KVD verständigte zur Verstärkung die Polizei, die beide Männer in Gewahrsam nahm.

Stadtbibliothek: Workshop „Handlettering“ online

Handlettering ist eine moderne Form der Kalligrafie und erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Zum ersten Mal lädt das Ideenw3rk der Stadtbibliothek zu einem virtuellen Workshop „Handlettering für Einsteiger“ ein. Am Freitag, 5. März 2021 von 17 bis 18.30 Uhr, können die Teilnehmer*innen bequem bei einer Webex-Videokonferenz vom heimischen Bildschirm aus alle Grundlagen des Letterings erlernen. Der Workshop richtet sich vor allem an Einsteiger, aber auch, wer schon etwas Erfahrung mit Handlettering hat, ist herzlich willkommen. Die Anmeldung ist über E-Mail info@ideenw3rk.de oder dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0621 504-2605 möglich. Nach der Anmeldung erhalten alle Kursteilnehmer nähere Informationen zu Ablauf des Kurses und Materialien per E-Mail.

Ortsbeiratssitzungen Oggersheim und Mundenheim

Die Ortsbeiratssitzung Oggersheim, Donnerstag, 4. März 2021, 15 Uhr und die Ortsbeiratssitzung Mundenheim, 4. März 2021, 18 Uhr, finden nicht wie angekündigt als Präsentzsitzungen sondern als Videokonferenzen statt. Interessierte haben die Möglichkeit, die Übertragung der öffentlichen Sitzungen jeweils im Rathaus, Stadtratssaal (1. OG) zu verfolgen. Teilnehmer werden gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.