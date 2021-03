Schulalltag mit Horror-Elementen – Manipulation, Indoktrinierung und Suizidgefahr

Das Bildungs-System in dieser BRD-Nachkriegs-Besatzungsverwaltung war nie optimal auf die Schüler abgestimmt. Immer entschieden letztlich politische Gründe, Parteien und deren Kompetenzpersonal über Wohl und Wehe der Beschulten.

Doch seit 2016 der Wahlkampf gegen Donald Trump in den BRD-Medien Einzug hielt und monatelang von BRD-Journalisten mit Null Einfluß auf die Geschehnisse in Amerika, Wahlkampf der besonders üblen Art betrieben wurde, begann der politische Umerziehungsprozess in unseren Schulen richtig Fahrt aufzunehmen.

Gib einer Lehrkraft oder einem Schulleiter Macht und du erkennst seinen wahren Charakter

Da erreichten uns Berichte von sehr speziellen Lehrkräften, die ihre eigene politische Anschauung nicht verheimlichten und mit restriktiven Maßnahmen versuchten, die Schüler umzuerziehen. Da wurde mit Kräften gegen „Idiot Trump“ agitiert. Eltern, die sich dagegen wehrten und entsetzt waren, bekamen eine deutliche Abfuhr. Auch in der aktuellen Corona-Propaganda zeigt man den Eltern gerne Mal: „Wir machen mit deinem Kind was wir für richtig erachten“. Pädagogik auf Irrwegen.

Seit nun die Corona-Medien-Pandemie auf Hochtouren läuft, mutieren manche Schulleiter und Lehrkräfte zu Hilfs-Sheriffs, Gesundheits-Experten, Lager-Capos und zeigen hemmungslos ihr verkümmertes Ego. Wenn beispielsweise der Schulleiter sich plötzlich am Schuleingang postiert und jedem Schüler ohne Maske anrüffelt und zeigt, wo bei ihm (dem Schulleiter) die Defizite liegen.

Sie alle wähnen sich in einer sicheren Rechtslage. Dennoch die Einzigen, mit Erziehungsberechtigung sind die Eltern der Kinder und Jugendlichen. Und kein mittelmässig begabter Parteisoldat in Schulleiter- oder Lehrer-Anstellung. Sie alle haben sich dem Willen der Eltern mit Respekt unterzuordnen.

Die trügerische Sicherheit der „Nicht-Gesetzes-Lage“ – Alle Schulleiter und Lehrkräfte aufgepasst – Hier kommt Nachhilfe

Das Amtsgericht Weimar entschied am 11. Januar, dass es niemals eine epidemische Lage von nationaler Tragweite gab. AZ: 6 OWI 523-JS-2025-18/20

Selbst der Bildzeitungs-Chef Reichelt schrieb in seinem Essay über diese katastrophale Regierung, dass die Kanzlerin nicht auf Gesetzes-Lage agiert. Darin schreibt BILD-Reichelt den folgenden Absatz

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik haben wir alle miteinander eine solche Präsenz der Polizei auf unseren Straßen erlebt. Allein, diese Präsenz richtet sich nicht vorrangig gegen Kriminalität. Sie soll uns davon abschrecken, gegen die Regeln und Ansichten (nicht mal ordentliche Gesetze) der Kanzlerin zu verstoßen.

BILD: Der Staat drangsaliert uns um sein Scheitern zu übertünchen

Selbst die BILD bestätigt. Es sind Regeln und Ansichten der Kanzlerin. Es sind keine Gesetze. Wer braucht es denn noch deutlicher?

WHO: Menschen ohne Symptome müssen nicht getestet werden.

Die Zahlen werden runter gefahren. Die Medien-Pandemie geht zu Ende. So langsam sollten alle aufwachen und sich klar machen, dass es niemals eine Pandemie gab. Millionen sind ganz geschickt von den Medien und der Politik an der Nase herumgeführt worden. Es ging immer nur um das Überleben eines sterbenden Systems.

Wir haben das letztes Jahr bereits ein wenig ausführlicher dargelegt. Schön, dass nun auch der Mainstream langsam aufwacht. Es gibt keine ordentlichen Gesetze, weil es kein ordentliches Staatsgefüge gibt. Im Grunde ganz einfach.

Schulleiter und Lehrkräfte sind genauso in der Privathaftung wie alle die noch auf Merkels Willkür-Befehl handeln

So langsam sollte bei den Schulbediensteten der Groschen fallen. Schließlich haben wir es hier mit Studierten zu tun. Und da sollten wir doch von ein wenig mehr „Hinterfragungspotential“ ausgehen können.

Für den Terror gegen unsere Kinder und Jugendlichen und seine Folgen haftet einzig und alleine das Kompetenzpersonal in den Schulen.

Schulamt? Rechtskraft? Gesetze?

Ohne jegliche Beweise und vielfach von Hunderten von Experten widerlegt begann vor knapp einen Jahr der Angriff auf unsere Jugendlichen und Kinder. Alle glauben sich seitdem in der trügerischen Sicherheit eines „Schulamtes“ oder Verordnungen ohne Rechtskraft.

Die Politiker sind nicht mehr beim Volk

Gerade die Politiker die sich im Wahlkampfmodus befinden, sollten endlich zum Volk und insbesondere den Kindern stehen. Sie hätten die Möglichkeit dieses Treiben zu beenden. Doch viel lieber übt man sich im Dauergrinsen von Wahlplakaten. Es ist eben wichtiger in diesen Zeiten gewählt zu werden, weil man schließlich wieder die Diäten bzw. das Gehalt das einem die Steuerzahler noch zahlen müssen, gerne einstreichen möchte. Weswegen man sich lieber um „grünen Umweltschutz“ oder „tiefes Vertrauen“ kümmert. Doch während diese abgedroschenen Phrasen abgesondert werden, erleben unsere Kinder die Hölle in der Schule.

Mails von betroffenen Eltern

In den letzten Tagen erreichten uns Berichte von Eltern und Müttern, die man nur noch mit Kopfschütteln quittieren kann. Es wird mit allen Tricks psychologisch auf unsere Kinder eingewirkt.

Eine kleine Auswahl haben wir zusammengestellt:

Wie man liest gibt es diese Lehrkraft sogar zu. Die Frage bleibt: Wie können Kinder unter diesen Bedingungen lernen?

Die nächste Grafik zeigt eine Urkunde. Dazu schreibt uns der Zusender:

TATORT: GRUNDSCHULE

Diese Urkunde wurde mir am 25.2.21 von einer Mutter zugeschickt. Und wieder einmal – ob nun bewusst oder unbewusst – wird Kindern hier etwas völlig falsches suggeriert. Diese Urkunde ist nicht nur unsinnig, sondern höchst manipulativ und somit gefährlich!

Bei der nächsten Urkunde wird dem Kind gleich noch erklärt, dass es wegen der Corona-Pandemie diese Urkunde erhalten hat.

Mit solchen Urkunden fällt man natürlich den kritischen Eltern in den Rücken. Denn wie sollen corona-kritische Eltern ihren Kindern vermitteln, was propaganda-konforme Lehrkräfte und Erzieher anrichten. Damit geht die Spaltung innerhalb der Familie weiter.

Es folgen Auszüge aus Emails von Eltern

Ich hatte dem Ministerium in Mainz eine Email geschrieben. U.a. warum die Kinder noch Maske tragen. Da es die Aussage der WHO gibt. Vom 20. Januar…..

Und ob die Kinder unserer Schule auch mit den Luftreinigungsgeräten Maske tragen müssen. Wann und wie lange Pausen gemacht werden müssen.

Keine Antwort erhalten.

Anruf beim Gesundheitsamt: Ergebnis



Masken schützen vor Viren. Dass das Gegenteil auf der Verpackung zu lesen ist, war unbekannt. Sie haben Kontakt mit der Schule aufgenommen, da die Kinder ihr Frühstück nicht mehr gern gegessen haben.

Grundsätzlich hat es nach Desinfektionsmittel gerochen und somit das Essen auch so geschmeckt.

Am letzten Schultag vor den Ferien hatten die Kinder Masken zu tragen.

Es hieß in den Infos der Schule, Pausen werden gemacht.

Die sahen so aus : Während des Frühstücks durfte sie kurz abgezogen werden. Fertig.

Alleine diese Mail entlarvt dieses ganze unsinnige Schulsystem, welches vor der Corona-Propaganda völlig eingeknickt ist. Ekliges Essen. Ungemütliche Situation und der Dauerdruck durch Lehrer und Schulleiter Merkels Regeln und Ansichten durchzusetzen.

Weitere Email aus der Mitte von Rheinland-Pfalz

Meine Zwei waren heute das erste mal wieder in der Schule. Sie haben das erste mal seit Dezember wieder eine Maske angehabt.

In der Grundschule wurde nicht auf ausreichend Maskenpausen geachtet und wenn sich mein Sohn meldet mit Ausziehen wegen Kopfschmerzen durfte er ein paar Minuten die Maske auslassen.

Aussage von ihm:

Er klagte letztes Jahr schon wegen Kopfschmerzen. Da habe ich mich schon an der Schule beschwert, dass die Kinder mit Maske Fußball spielen. Und das keiner wegen Maskenwechsel schaut. Die Beiden kamen so oft mit durchnässter Maske an, richtig ekelhaft… Sie wollen in die Schule wegen ihren Freunden. Aber ich setzt allesdaran, dass die Maske weg kommt.

Welche Lehrkräfte haben auch Lust sich bei sovielen Schülern um einen Maskenwechsel zu kümmern. Dennoch bleibt die Frage: Wie krank ist es, dass man unsere Schüler mit Maske Fußball spielen lässt.

Wie wäre es, wenn diese Schulleiter und Lehrkräfte das mal vormachen? Bei so manchem adipösen Schulleiter wäre die Maske in 2 min weg.

7-Jähriger Junge verliert die Lust am Leben

… hier im Kreis gab es sogar 1 FFP2 Maske für jeden Grunddschüler 😠

Mein Sohn hat sie ausgepackt und ich habe sie erstmal mit einer Nadel bearbeitet…

… Und dann „gut weg getan“

Ist einfach ätzend.

Ein 7 jähriger Junge, der immer gerne zur Schule gegangen ist. Über den sagte seine Lehrerin: Wenn er nicht da ist, fehlt er in der Klassengemeinschaft. Er will nicht mehr in die Schule und fragte mich jetzt schon zwei Mal, wofür man überhaupt lebt😔…

… Obwohl ich meinen Kindern versuche alles zu erklären und ihnen die Angst zu nehmen. Dennoch werden sie durch das restliche Umfeld verstört.

Schulleiter und Lehrkräfte, die trotz der WHO-Ansage dieses grausame Spiel immer weiter treiben, sollten demnächst nicht mehr im Bildungssystem ihr Unwesen treiben können. Hier muss die Gesellschaft und der kommende Gesetzgeber eindeutig durchgreifen.

Abstände im Schulhof und aggressive Lehrer (zugesendete Audio)

Mein Kind kommt nach der Schule nach Hause und ist völlig verstört. Mein Sohn hat eine Maskenbefreiung wegen Asthma. Er kann generell schlecht Luft holen. Er ist deswegen vom Sport befreit.

Im Pausenhof wurde er so lange von Lehrern drangsaliert und genötigt bis er weinend weglief. Ich hatte dem Schulleiter dies zeitig mitgeteilt und das Attest vorgezeigt. Ich hatte ihn gebeten, die anderen Lehrer zu informieren. Er sagte mir das zu. Nichts ist passiert. Stattdessen wurde mein Sohn von jedem Lehrer und seiner Klassenlehrerin solange in der Pause provoziert, bis er weglief.

Ich will meinen Sohn nicht mehr in diese Schule geben. Das sind meiner Meinung nach sadistische Menschen, die ihr Ego an unseren Kindern aufpolieren.

Eine Mail aus dem Osten Deutschlands

… sie dürfen 90 min bei offenem Fenster Maske im Unterricht tragen und den Elternbrief den wir von der Schule bekommen haben strotzt nur so von Angstmache.

Sie schreiben da von einer Virusmutation. Selbst Kinder mit Test werden genötigt diese zu tragen. Sie dürfen ausnahmsweise die Maske unter der Nase tragen. Das ist ziemlich schwer in der Mitte bleiben.

Die Kinder sind die Leidtragenden

Auszug aus einem Artikel von n-tv

Ein Schrei nach Aufmerksamkeit – In Deutschland leben knapp drei Millionen Kinder und Jugendliche in Armut. Für sie ist die Lage besonders angespannt. Meist wohnen sie mit ihren Geschwistern und Eltern in kleinen, günstigen Wohnungen mit wenig Platz. In dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist dazu die Zahl der Alleinerziehenden mit 40 Prozent in der Hauptstadt am höchsten. Siggelkow beschreibt die Situation als dramatisch: Kinder sind immer abgehängter in Gesellschaft und Schule, Eltern sind mit mehreren Kindern alleine überfordert, nicht selten kommt es zu Gewalt. Im zweiten Lockdown sei es noch schlimmer geworden. „Wir machen nur noch Schadensbegrenzung.“

Dass die Pandemie Kindern und Jugendlichen zusetzt, zeigten schon zahlreiche Untersuchungen aus dem ersten Lockdown.

Die Angst überträgt sich oft auf die Kinder. Acht- und Neunjährige sagen, dass sie nicht an Corona sterben wollen. „Je länger die Pandemie anhält, desto schwieriger wird die Stimmung daheim.“ Irgendwann sei das nicht mehr aufzufangen, warnt Siggelkow.

n-tv: Ich hasse mein Leben

Die Liste lässt sich beliebig fortführen. Die Frage bleibt:

Wielange wollen wir das unseren Kindern und Familien noch antun? Wielange will die Politik uns diese unsägliche Lügenshow noch bieten? Wenn selbst die BILD langsam wach wird.

Es ist Zeit es zu beenden. Genug ist Genug.

Und vielleicht liebes schulisches Kompetenzpersonal steht der Grund für den Masken-Terror im folgenden Artikel?

