Interesse an Antiquitäten vorgetäuscht – Trickdieb bestiehlt Senior

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Das Opfer eines dreisten Trickdiebs wurde am Montagmorgen 01.03.2021 ein Senior in Kassel-Bad Wilhelmshöhe. Unter dem Vorwand sich für Antiquitäten zu interessieren, hatte sich der Mann Zutritt zu dem Reihenhaus des Opfers verschafft. Dort entwendete der Trickdieb in einem unbeobachteten Moment eine Geldkassette, in der sich Bargeld und ein Sparbuch befanden.

Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, suchen nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich um einen ca. 45 Jahre alten, etwa 1,60 Meter großen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben, der eine kräftige Statur und ein osteuropäisches Erscheinungsbild hatte.

Wie der in der Druseltalstraße, gegenüber des Lahnwegs, wohnende Senior den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, hatte der unbekannte Mann gegen 11:00 Uhr bei ihm geklingelt und angegeben, sich für Antiquitäten zu interessieren. Daraufhin zeigt er dem Unbekannten einige Sachen in seinem Haus, ohne dass dieser ihm letztlich etwas abkaufte. In einem unbeobachteten Moment stahl der Täter zunächst unbemerkt die Geldkassette aus dem Schlafzimmer. Kurz nachdem der Unbekannte etwa 20 Minuten später das Haus verlassen hatte, musste der Senior feststellen, dass der vermeintliche Kaufinteressent ein Trickdieb war und die Geldkassette gestohlen hatte.

Zeugen, die den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Kurioser Fund in eigenem Auto – Sparbuch und Bargeld finden nach 5 Jahre den Besitzer

Kassel/Landkreis Heidekreis (Niedersachsen) – Einen kuriosen Fund in seinem eigenen Auto machte am 20.02.2021 dieses Jahres ein 50-Jähriger aus Kassel. Er entdeckte in einem Fach hinter dem Beifahrersitz völlig unerwartet einen Briefumschlag. Als er diesen öffnete, fand er darin ein Sparbuch mit einem Guthaben von über 17.000 Euro sowie 5.000 Euro Bargeld.

Erstaunt über den Fund in seinem Auto, das er nun schon vor über 4 Jahren gebraucht bei einem Händler gekauft hatte, suchte der 50-Jährige das Polizeirevier Süd-West auf. Wie er den Beamten dort schilderte, könne er sich nicht erklären, wie der Umschlag in sein Auto gekommen sei.

Ermittlungen führen nach Niedersachsen

Die Polizisten des Baunataler Reviers nahmen sich der Wertsachen und des Falls an und verfolgten gleich die heißeste Spur: Den auf dem Sparbuch zu findenden Namen eines Mannes und eine Adresse in Göttingen. Durch die Ermittlungen stellte sich aber schnell heraus, dass der Mann dort jedoch nicht mehr wohnte und inzwischen umgezogen war.

Die Polizei in Göttingen unterstützte ihre Kasseler Kollegen in dieser außergewöhnlichen Fundsache und suchte die vermeintlich neue Anschrift des Mannes im Landkreis Göttingen auf. Doch auch dort wohnte der mutmaßliche Verlierer leider schon nicht mehr. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu einer Anschrift im Landkreis Heidekreis und zu einer Telefonnummer. Über diese konnte schließlich der 69-Jährige erreicht werden, der tatsächlich der Verlierer des Sparbuches und des Bargelds war und sich sichtlich überrascht zeigte.

Verlierer glaubte an Scherz

Mehrfach mussten die Beamten ihm versichern, dass der Anruf und ihr Anliegen kein Scherz ist. Wie der Mann dann angab, vermisste er tatsächlich seit nunmehr fast 5 Jahren sein Sparbuch. Es stellte sich heraus, dass das Auto des 50-Jährigen aus Kassel früher mal eines seiner Fahrzeuge war. Im Rahmen eines Umzugs im Jahr 2016 hätten er und seine Familie auch eine Scheune mit diversen Fahrzeugen aufgelöst. Täglich seien Interessenten gekommen.

Vermutlich habe man den Umschlag mit dem Sparbuch und dem Bargeld in der Hektik vor einer Probefahrt schnell hinter dem Beifahrersitz versteckt, was später im ganzen Trubel bedauerlicherweise in Vergessenheit geriet.

Umso erfreuter dürfte der Verlierer nun sein, da der Anruf der Beamten des Polizeireviers Süd-West keinesfalls ein scherzhafter war. Der 69-Jährige will nun in den nächsten Tagen nach Baunatal kommen und seine Wertsachen, dank des ehrlichen 50-jährigen Finders aus Kassel, in Empfang nehmen.

Garage in Wohnhaus in Helsa brannte – Bewohner nach Löschversuch verstorben

Helsa-Eschenstruth (ots) – Ein tragisches Ende fand am Dienstagmittag 02.03.2021 ein Brand in einem Haus im Trieschweg in Helsa. Ein Bewohner war auf das Feuer im Bereich einer Garage, die in das Haus integriert ist, aufmerksam geworden und hatte versucht dieses selbst zu löschen. Dabei atmete der 55-Jährige jedoch offenbar giftige Rauchgase ein und verlor das Bewusstsein.

Trotz des schnellen Einschreitens einer Nachbarin, die ihn aus dem verrauchten Raum nach draußen zog und der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen durch die am Einsatzort eintreffenden Rettungskräfte, kam für den 55-Jährigen leider jede Hilfe zu spät.

Er verstarb kurze Zeit später.

Wie die ersten Ermittlungen der Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo vor Ort ergaben, war das Feuer offenbar im Bereich einer Heizungsanlage im Raum hinter der Garage ausgebrochen und hatte auch vorwiegend dort einen Schaden angerichtet. Die weiteren Räume des Wohnhauses wurden durch das Feuer nicht beschädigt.

Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Ein technischer Defekt kann momentan nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

