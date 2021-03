Kleinkind fällt in Gleisbett

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(em) – Gestern Mittag 01.03.2021 kam es an der U-Bahn-Haltestelle “Sandelmühle” zu einem Unfall. Ein Kleinkind ist in das Gleisbett gestürzt. Glücklicherweise ist der Junge unverletzt geblieben. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich eine 45-jährige Frau mit ihrem 4 Monate alten Sohn kurz vor 13.00 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle “Sandelmühle”. Als die U2 in Fahrtrichtung Bad Homburg-Gonzenheim einfuhr, wollte sie mit dem Kinderwagen in die Bahn einsteigen.

In diesem Moment blendete die Sonne die sehbehinderte Frau, so dass sie versehentlich auf den Bereich, in welchem beide Waggons miteinander verbunden sind, zuging. Plötzlich bemerkte sie, wie der Kinderwagen in welchem ihr Sohn lag, nicht auf sicherem Boden stand und nach unten in das Gleisbett fiel.

Kurz darauf fuhr die U-Bahn bereits los, so dass die 45-jährige Mutter nicht mehr reagieren konnte. Das Kind lag in dem Gleisbett und blieb gänzlich unverletzt. Der leere Kinderwagen wurde von der Bahn mitgeschleift und stark beschädigt.

Eine Person holte den Säugling schließlich aus dem Gleisbett und übergab ihn an die Mutter. Diese stieg unter Schock stehend in die nächste einfahrende Bahn ein und nutzte an einer der darauffolgenden Haltestellen die Notruf-Säule, um den Rettungsdienst und die Polizei zu alarmieren. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

Dritter Überfall auf Wettbüro

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(fue) Am Montag 01.03.2021 gegen 14.25 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann ein Wettbüro in der Straße Am Dornbusch. Mit einem Messer bedrohte er den Angestellten und forderte in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe des Bargeldes. Der Täter verlies mit einigen hundert EUR Beute das Wettbüro und flüchtete in Richtung Marbachweg.

Seit Freitag 26.02.2021 ist dies bereits der dritte Überfall auf ein Wettbüro. Ob diese Taten in irgendeinem Zusammenhang stehen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Täterbeschreibung:

20-25 Jahre alt, 180-190 cm groß, sprach akzentfreies Deutsch. Trug eine grüne Jacke mit Kapuze, schwarze Turnschuhe mit weißen Socken und eine blaue Mund-Nasenbedeckung (OP-Maske). Er führte ein Messer mit sich (Klingenlänge ca. 20 cm).

Sachdienliche Hinweise zu den Überfällen erbittet die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0069-75551299.

Festnahme nach Videoauswertung

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Einer erfolgreichen Videoauswertung ist es zu verdanken, dass am Montag 01.03.2021 gegen 15 Uhr eine 42-jährige wohnsitzlose Frau im Hauptbahnhof von einer Streife der Bundespolizei festgenommen wurde. Die Frau steht im dringenden Tatverdacht am 21.02.2021 gegen 20:30 Uhr einen Koffer aus der Schließfachanlage am Haupteingang des Hauptbahnhofes gestohlen zu haben.

Durch eine aufmerksame Streife der Bundespolizei, konnte die dringend tatverdächtige Frau wiedererkannt und festgenommen werden. In der Videoaufzeichnung war deutlich zu erkennen, wie die Beschuldigte mit dem entwendeten Koffer aus den Hauptbahnhof flüchtete. Zum Verbleib des Koffers machte die Beschuldigte keine Angaben.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, wird die Frau heute dem Haftrichter vorgeführt.

Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)-(mo) – Rund 20.000 EUR Sachschaden entstanden am Montag 01.03.2021 gegen 13.45 Uhr, bei einem Trocknerbrand in einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Vilbeler Landstraße. Während des laufenden Betriebs eines Wäschetrockners, der im Badezimmer der Wohnung stand, stellte die Wohnungsinhaberin aus dem Wäschetrockner eine Rauchentwicklung fest. Die Wohnungsinhaberin konnte nicht verhindern, dass sich der Wäschetrockner entzündete und rettete sich auf den Balkon ihrer Wohnung.

Der Brand konnte von der herbeigerufenen Feuerwehr schnell gelöscht werden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt, da die rund 30 anwesenden Personen alle aus dem Gefahrenbereich gebracht werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt zum Brand geführt hat.

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt/BAB 661 (ots)-(fue) – Am Dienstag 02.03.2021 gegen 09.10 Uhr, war der 71-jährige Fahrer eines Skoda Octavia unterwegs auf der A661 in Fahrtrichtung Oberursel. In Höhe der Anschlussstelle Nieder-Eschbach verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts auf die Ausfahrtspur und anschließend über die Fahrbahn hinaus auf den Grünstreifen.

Im dortige Gehölz kam der Skoda schließlich zum Stillstand. Während der 71-jährige Fahrer aus dem Landkreis Offenbach bei dem Unfall nur leicht verletzt wurde, erlitt seine 63-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Die Frau musste mittels des Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden an dem Wagen des 71-Jährigen beträgt ca. 8.000 EUR.

Einbrecher knacken Tresor

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(hol) – In der Nacht zu Montag 01.03.2021 stiegen Einbrecher über das Dach in einen Supermarkt ein. Dort durchbrachen sie eine Wand und schnitten die Rückwand eines Tresors auf. Anschließend entkamen sie unerkannt mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Zwischen 19:30 Uhr am 28.02.21 und 00:15 Uhr am 01.03.21 stiegen die bislang unbekannten Täter über das Dach in den Laden in der Westerbachstraße ein. Drinnen angelangt durchbrachen sie eine Wand, um so die Rückseite eines Tresors zu erreichen. Mit entsprechendem Werkzeug gelang es ihnen, auch dieses Hindernis zu überwinden und anschließend mehrere tausend Euro Bargeld aus dem Geldschrank zu entwenden.

Aufgrund der Tatbegehung ist davon auszugehen, dass es mindestens zwei Täter waren. Die Tresorknacker flüchteten über ein angrenzendes Treppenhaus, in das sie über eine leerstehende Wohnung im 1. OG gelangten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 069 / 755-52199 in Verbindung zu setzen.

