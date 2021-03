Polizei Eschwege

Autofahrer kollidiert mit Wildvogel

Am Montag ist ein 37-jähriger Autofahrer aus Treffurt mit einem Wildvogel kollidiert, als er gegen 12.40 Uhr auf der Bundesstraße B 250 von Treffurt in Richtung Wanfried unterwegs war. Während das Tier durch die Kollision verendete, entstand am Pkw des Mannes ein Schaden von 200 Euro.

Lkw beschädigt Verkehrszeichen beim Rangieren

Heute Morgen gegen 07.20 Uhr hat ein 56-jähriger, aus Belgien stammender, Lkw-Fahrer in Meinhard-Schwebda beim Rangieren Am Stadtweg mit seinem Lkw-mit-Anhänger-Gespann ein Verkehrszeichen beschädigt.

Der Lkw blieb offenbar mit dem rechten Außenspiegel an dem Schild hängen, wodurch ein Schaden von 500 Euro an dem Lkw und in Höhe von 2.000 Euro an dem Verkehrszeichen entstand.

Unfallflucht

Die Beamten der Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermitteln wegen Unfallflucht, nachdem in Bad Sooden-Allendorf ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kirchstraße im Einmündungsbereich Hinter der Mauer / Ecke Bahnhofstraße einen Sandsteinpoller beschädigt hat. Den Schaden beziffern die Beamten auf 500 Euro.

Der Unfall muss zwischen Montagnachmittag, 16.00 Uhr und Dienstagmorgen, 08.00 Uhr geschehen sein. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Sontra

Einbruch in Metzgerei

Unbekannte sind zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 05.00 Uhr in einen Metzgereibetrieb in der Holzhäuser Straße von Nesselröden eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln einer Tür Zugang in die Räumlichkeiten und gelangten über das Schlachthaus schließlich auch in die Verkaufsräume, wo die Unbekannten eine offenstehende, nicht mit Bargeld bestückte, Registrierkasse entwendeten.

Der Stehlschaden wird mit 350 Euro angegeben. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Hinweise an die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw stößt mit Motorrad zusammen

Ein 73-jähriger Autofahrer hat am Montagabend gegen 19.00 Uhr einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 73-Jährige befuhr in Hessisch Lichtenau die Biegenstraße aus Richtung Industriestraße kommend und wollte dann nach links in die Poststraße abbiegen. Hierbei übersah der Autofahrer dann einen 44-jährigen Motorradfahrer aus Hessisch Lichtenau, der auf der Biegenstraße aus Richtung Leipziger Straße kommend und in Richtung Industriestraße unterwegs war und stieß mit ihm zusammen.

Der 44-Jährige kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt wurden. An dem beteiligten Pkw entstand ein Schaden von 2.000 Euro, das Kraftrad wurde mit einem Schaden von 3.000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

