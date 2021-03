Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 02.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 01.03.2021 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde ein, in der Altenbacher in Bad Dürkheim abgestellter Fiat Punto, beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Fiat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Von Jugendlichen beleidigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.03.2021 gegen 18:30 Uhr wurde ein 58-Jähriger am Bahnhof in Bad Dürkheim von 4 Jugendlichen beleidigt. Als er gegenüber den bislang unbekannten Jugendlichen angab, die Polizei zu informieren, liefen diese in verschiedene Richtungen davon. Zuvor hatte er die Jugendlichen angesprochen, da einer von ihnen an ein Schild getreten hatte. Daraufhin wurde er mit nicht zitierbaren Worten aufs übelste beleidigt. Bei der Gruppe handelte sich um 4 männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund und eine weibliche Jugendliche. Alle Jugendliche schätzt der Geschädigte auf 14-15 Jahre. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndungsmaßnahme konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.03.2021 gegen 23:00 Uhr kam es in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zu einem Einbruchsversuch in einem dortigen Pferdehof. Nachdem die Mitteilung bei der Polizei eingegangen war, wurde die Örtlichkeit umgehend durch starke Polizeikräfte aufgesucht und umstellt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter über das Eingangstor geklettert waren und Gegenstände zum Abtransport bereitgelegt hatten. Bei der Durchsuchung des Geländes, unter Einsatz von zwei Diensthunden, konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Ob etwas entwendet wurde oder die Täter gestört wurden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Nach Unfall geflüchtet

Haßloch (ots) – Zu weit nach links geraten und mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Dacia zusammengestoßen, ist am Montagmorgen (1. März 2021, 6:30 Uhr) ein unbekannter Autofahrer auf der L529 bei Haßloch. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden von 200,- EUR und flüchtete in Richtung B39. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: Baucontainer aufgebrochen

Haßloch (ots) – Eine Kettensäge und den Schlüssel eines Radladers erbeuteten Unbekannte am vergangenen Wochenende (26.-28. Februar 2021), als sie im Lehmgrubenweg zwei Container aufbrachen. Zuvor durchtrennten sie die Vorhängeschlösser und entkamen danach unerkannt. Der Schaden liegt bei 200,- EUR. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

