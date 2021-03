Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahrt unter dem Einfluss von Drogen mit Mietauto

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am frühen Morgen des 02.03.2021 gegen 02:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt in der Karolinenstraße in Neustadt ein Mietauto. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnten bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer Auffälligkeiten wahrgenommen werden, welche für einen zeitnahen Drogenkonsum sprachen. Der Fahrer räumte den Konsum von Marihuana am Vortag ein. Die Fahrt war an dieser Stelle beendet und das Fahrzeug blieb vor Ort stehen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Neustadt: Mehrere Sachbeschädigungen im Ortsteil Lachen-Speyerdorf

Neustadt/Weinstraße (ots) – In den frühen Morgenstunden wurden am Montag, den 01.03.21, mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Straße Im Ringel im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf festgestellt. Hierbei wurden zwei Autos mit einem spitzen Gegenstand und eine Holzbrücke, welche über den Bachlauf zu einem Privatgrundstück führt, offenbar mutwillig beschädigt. Die Tatbegehung wird in der Sonntagnacht vermutet. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe und Mitteilung sachdienlicher Hinweise zur Tataufklärung.

Neustadt: Diebstahl einer Handtasche in der Wallgasse

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montagnachmittag, 01.03.21, hielt sich eine 40-jährige Mutter aus Neustadt/Wstr. mit ihrem Kind in der Wallgasse auf, um das sonnige Wetter zu genießen und das Treiben der Enten zu beobachten. Offensichtlich abgelenkt wurde die Geschädigte beklaut, denn die Handtasche, welche sie zuvor im Kinderwagen verstaut hatte, konnte beim Verlassen der Örtlichkeit gegen 16:00 Uhr nicht mehr aufgefunden werden. Neben der Handtasche und einem geringen Bargeldbetrag ist nun auch das Ausweisdokument weg, welches nun mühsam wieder beantragt werden muss.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe und Mitteilung sachdienlicher Informationen zur Aufklärung der Tat.

