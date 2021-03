Verfolgungsfahrt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Nach einer Verfolgungsfahrt am Sonntag 28.02.2021 in Ludwigshafen sucht die Polizei nun drei Personen. Ein mit drei Personen besetzter PKW sollte gegen 23.30 Uhr in der Lambrechter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, gab er Gas und flüchtete über die Erbachstraße in Richtung Flurstraße. Im Bereich der Flurstraße Ecke Ebernburgstarße kam der Audi A4 Kombi von der Straße ab und kollidierte mit zwei geparkten PKW.

Die Fahrzeuginsassen stiegen aus und konnten zu Fuß flüchten. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Automatenaufbruch

Ludwigshafen (ots) – Drei Unbekannte versuchten am Sonntag 28.02.2021 einen Parkhausautomaten am Klinikum Ludwigshafen aufzubrechen. Die 3 Täter wurden gegen 22.40 Uhr vom Sicherheitspersonal des Krankenhauses beobachtet. Beim Erblicken des Sicherheitsdienstes ergriffen die Unbekannten ohne Beute die Flucht. Durch den Aufbruchversuch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Das Trio bestand aus zwei Männer und einer Frau, die zwischen 20 und 25 Jahren alt waren. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Weitere Mülleimerbrände

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht von Sonntag 28.02.2021 gegen 23.40 Uhr auf Montag 01.03.2021 um 1.28 Uhr wurden 2 weitere Mülleimerbrände in der Dürkheimer gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Brände. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

In der Vergangenheit kam es bereits zu Mülleimerbränden. Die Polizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Speiseöl auf Fahrbahn – PKW kommt ins Schleudern

Ludwigshafen (ots) – Aufgrund von Speiseöl auf der Fahrbahn verlor am Sonntag 28.02.2021 ein 61-Jähriger die Kontrolle über seinen PKW und fuhr in eine Leitplanke. Der Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem PKW im Bereich der B44 in Richtung Heinigstraße unterwegs. Er wollte die Abfahrt in Richtung Ludwigshafen Zentraum nehmen, als sein PKW aufgrund der Verunreinigung auf der Straße ins Schleudern kam und gegen eine Leitplanke prallte.

Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Verursacher der Verunreinigung wird derzeit noch ermittelt.

Die Abfahrt in Richtung Heinigstraße blieb bis 16.40 Uhr wegen Reinigungsarbeiten

noch gesperrt.