Gleich zwei Wildschweine auf der A65 erfasst

Edenkoben/A65 (ots) – Bereits am frühen Samstagmorgen 27.02.2021 gegen 05 Uhr kam es auf der A 65 im Bereich der Anschlussstelle Edenkoben (aus Fahrtrichtung Ludwigshafen) zu einem Zusammenstoß mit einem querenden Wildschwein, wobei ein Fahrzeug am Unterboden beschädigt wurde. Auch am Montagmorgen 01.03.2021 gegen 04.30 Uhr wurde in Höhe Kirrweiler ein Wildschein von einem Auto erfasst.

Hierbei entstand Sachschaden von über 3.000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei appelliert: Wenn Wild unvermittelt an der Fahrbahn auftaucht, sollten Verkehrsteilnehmer sofort abblenden, kontrolliert abbremsen und hupen. Die Warnblinkanlage sollte unverzüglich eingeschaltet werden, um damit die Aufmerksamkeit der nachfolgenden Verkehrsteilnehmer auf die Gefahrensituation zu gewährleisten.

Trotz des Schockmoments sollte abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall muss der Polizei gemeldet werden.

Radfahrer prallt gegen geparkten Pkw

Niederotterbach (ots) – Ein 60-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag 28.02.21 gegen 11:00 Uhr, die Niedergasse in Richtung Vollmersweiler. Weil er auf den Boden schaute konnte er einem geparkten Pkw nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Radfahrer prallte gegen die linke hintere Fahrzeugecke und stürzte auf die Straße.

Der Gestürzte begab sich zunächst auf den Nachhauseweg und musste anschließend aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Kabinentür und Fassade am Sportheim beschädigt

Gommersheim (ots) – Unbekannte haben am Sportheim des SV Gommersheim die Kabinentür sowie die Außenfassade mit Farbe beschmiert. Der Sachschaden liegt bei über 200 Euro. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen richten sich gegen eine Jugendgruppe. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Fahrzeug am Hilschweiher beschädigt

Edenkoben (ots) – Am Sonntag 28.02.2021 zwischen 09.30-16.30 Uhr haben Unbekannte einen geparkten Citroen beschädigt. Das Auto war auf dem Parkplatz am Hilschweiher abgestellt. Mutwillig wurde der Türgriff der Fahrertür abgerissen sowie eine Seitenscheibe verkratzt. Zudem wurde eine Delle in die Fahrzeugtür getreten.

Der entstandene Sachschaden liegt bei über 200 Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.