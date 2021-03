23-Jähriger verfolgt drei Frauen

Speyer (ots) – Am Sonntag 28.02.2021 um 17:12 Uhr verfolgte ein 23-Jähriger, drei 19 bis 20-jährige Frauen in der Maximilianstraße und sprach diese mit unverständlichen Worten an. Als sich die Frauen daraufhin an die Polizei wandten, war der Grund für sein merkwürdiges Verhalten schnell gefunden: Die Beamten der Polizei Speyer stellten bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten fest.

Bei einer Durchsuchung konnte bei ihm eine geringe Menge an Cannabis aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt. Neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet ihn auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er während seines Aufenthaltes in der Maximilianstraße keine Mund-Nasen-Bedeckung trug.

Unter Drogeneinfluss mit PKW unterwegs

Speyer (ots) – In eine Polizeikontrolle geriet um Mitternacht eine 31-jährige PKW Fahrerin in der Straße “Alter Postweg”. Bei der Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit stellten die Beamten fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amfetamin. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Neben eines Ordnungswidrigkeitenverfahren hinsichtlich § 24 a StVG erwartet sie auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Motorradfahrer durch Unfall leicht verletzt

Speyer (ots) – Leicht verletzt wurde am Sonntagmorgen 28.02.2021 um 09:25 Uhr ein 55-Jähriger Motorradfahrer, als dieser die Conrad-Hist-Straße in Speyer befuhr und mit einem von rechts, aus der Georg-Kerscheinsteiner-Straße, kommenden PKW eines 39-Jährigen kollidierte.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3.000 EUR. Der 55-Jährige kam bei der Kollision zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu.

Mit E-Roller und ohne Kennzeichen unterwegs

Speyer (ots) – Gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat am Samstagmittag 27.02.2021 um 15:50 Uhr ein 31-Jähriger, indem er mit seinem E-Roller in der Von-Denis-Straße ohne Versicherungsplakette unterwegs war. Der Fahrer schien um seinen Verstoß zu wissen, denn bei Erblicken der Streife sprang er schnell von seinem Roller und schob diesen neben sich her. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Fahrraddieb geschnappt

Speyer (ots) – Ein im Jahre 2018 begangener Fahrraddiebstahl konnte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Am Rübsamenwühl aufgeklärt werden, als ein 38-jähriger Radfahrer einer Kontrolle unterzogen wurde. Die Polizisten stellten bei der Überprüfung des Fahrrades fest, dass dieses bereits 2018 gestohlen worden war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Verkehrskontrollen

Speyer/Dudenhofen (ots) – Am Freitag 26.02.2021 im Zeitraum von 08-12.30 Uhr führten Beamte der Polizei Speyer sowohl in Dudenhofen in der Iggelheimer Straße als auch in Speyer in der Nachtweide sowie im Bereich des Festplatzes Verkehrskontrollen durch.

Bei insgesamt 35 kontrollierte Fahrzeugen wurden 7 Mängelberichte ausgehändigt. Einer der Kontrollierten nutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurde ein Augenmerk auf den Radverkehr in der Bahnhofstraße in Speyer gelegt. Bei geringem Verkehrsaufkommen nutzte ein Radfahrer den Radweg in entgegensetzte Richtung. Der Mann wurde verwarnt.