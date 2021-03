Straßenverkehrsgefährdung durch 23-Jährigen

Langenlonsheim

Am Montag, 01.03.2021, gegen 17.40 Uhr fiel einer Streife in der Naheweinstraße, Langenlonsheim ein PKW Audi auf, der sich bereits in der Vergangenheit Kontrollen durch Flucht entzogen hatte. Auch am heutigen Tag beschleunigt der Fahrer seinen PKW bei Erblicken des Streifenwagens. Nach kurzer Verfolgung in ein Neubaugebiet, teils mit eingeschalteten Sondersignalen, konnte der PKW letztlich gestellt werden. Während der Verfolgung wurden wahrscheinlich mehrere Fußgänger gefährdet. Der 23-jährige amtsbekannte fahrtüchtige Fahrer konnte keinen Grund für sein Verhalten nennen. Wegen der Gefährdung wurde der Führerschein auf Anordnung sichergestellt und eine Strafanzeige vorgelegt. Passanten, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Betriebsunfall in landwirtschaftlichem Betrieb

Ippenschied

Am 01.03.2021 gegen 13:05 Uhr kam es zu einen Arbeitsunfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ippenschied. Dort beabsichtigte ein 61-jähriger LKW-Fahrer Erdaushub an einem unbefestigten Hang des Betriebes abzuladen. Hierbei bemerkte der Fahrer nicht, dass der Untergrund für Fahrzeug (32t zulässige Gesamtmasse) nicht ausreichend Standfestigkeit bot. Beim Abkippen der Mulde neigte sich das Fahrzeug zur Seite und kippte schließlich samt Ladung auf die Fahrerseite. Hierbei wurde der Fahrer leicht am Kopf verletzt, konnte sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Verletzte wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der LKW musste durch ein Abschleppunternehmen mittels Spezialfahrzeug geborgen werden, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wurde über den Vorfall informiert.

Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Kirchheimbolanden

Am Samstag beschädigte die Fahrerin eines SUV beim Einparken auf dem Parkplatz eines Kirchheimbolander Einkaufsmarktes einen geparkten PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Eine Blutprobe wurde bei der Fahrerin entnommen und der Führerschein einbehalten.

Durch Airbag verletzt

Göllheim

Leichte Verletzungen im Gesicht zog sich der Beifahrer eines PKW am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Göllheim zu. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Fahrer eines PKW in der Altstraße einen am Fahrbahnrand parkenden PKW und fuhr auf diesen auf. Dabei löste der Beifahrerairbag aus und verletzte den Beifahrer. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Diebstahl von Metallschrott

Kirchheimbolanden

Beim Diebstahl von Metallschrott wurde ein Paar aus dem Saarland am Freitag im Zellertal erwischt. Ein Grundstücksbesitzer entdeckte das Paar auf seinem Privatgelände, als es gerade dabei war eine größere Menge Metallschrott in einen Transporter einzuladen und abzutransportieren. Der Eigentümer verständigte die Polizei. Das Paar musste die Metallteile wieder ausladen und erhält eine Anzeige wegen Diebstahls.

Versammlung ‚Für Wiedereinsetzung der Grundrechte‘ Kornmarkt Bad Kreuznach

Bad Kreuznach

Am 27.02.2021 fand in der Zeit von 14:30-17:30 Uhr die wiederkehrende Versammlung ‚Für Wiedereinsetzung der Grundrechte‘ auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach statt. In der Spitze nahmen ca. 80-100 Personen an der Versammlung teil. Im Rahmen der Versammlung kam es durch einzelne Teilnehmer zu Verletzung der, durch die Versammlungsbehörde, zuvor erteilten Auflagen (u.a. Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung, Einhaltung Mindestabstand), weswegen durch eingesetzte Polizeibeamte und Kräfte des örtlich zuständigen kommunalen Vollzugsdienstes Personalien der verantwortlichen Personen festgestellt werden sollten. Hierbei kommt es im weiteren Verlauf zur einer Widerstandshandlung durch einen 64-jährigen, als eine 48-jährige Frau nach verweigerter Personalienangabe nach Ausweisdokumenten durchsucht werden soll. Hierbei wird eine 28-jährige Polizeibeamtin an der Hand verletzt und ist nicht weiter dienstfähig. Durch Zuführung von zahlreichen Unterstützungskräften der Polizei können die Versammlungsteilnehmer zu einem ordnungsgemäßen Verhalten angehalten werden. Unter Anwesenheit des Leiters der Versammlungsbehörde, dem Vollzugsdienst und der Polizei kann die Sicherheit der Versammlung bis zum Ende gegen 17:30 Uhr gewährleistet werden. Bei hiesiger Dienststelle wurden diverse Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Widerstandes gegen die Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen die geltende CoBeLVO, eingeleitet.

32 jähriger Mann fuhr ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto

Bad Kreuznach

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte*innen der Polizei Bad Kreuznach am 27.02.21 um 00:10 Uhr in der Badeallee in Bad Kreuznach einen 32 jährigen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass dieser seit 2012 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren räumte er ein Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Auto kein Versicherungsvertrag mehr bestand und es daher zur Fahndung ausgeschrieben war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann und die Halterin des Autos wurden diverse Strafanzeigen erstattet.

Einbruchsdiebstahl

Hochstetten-Dhaun, Hammerweg 1

Im Zeitraum vom 20.02.2021 bis zum 26.02.2021 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in den Jugendtreff in Hochstetten-Dhaun, Hammerweg 1, unweit der Nahe.

Bislang unbekannte Täter stellten eine Leiter an das alleinstehende Gebäude und schlugen eine Fensterscheibe im 1. OG ein. Hierdurch gelangten sie in das Innere des Jugendtreffs. Ob hier etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizei in Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.