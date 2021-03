Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Bingen, 28.02., Hauptbahnhof Bingerbrück, 17:00 Uhr. Eine 58-jährige stieß beim Rückwärtsfahren gegen ein ordnungsgemäß abgestelltes Taxi. Sie entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An beiden PKW entstanden Kratzer und Eindellungen. Dank eines Zeugen konnte die Flüchtige ausfindig gemacht werden.

Verkehrsüberwachung

Bingen

Bingen, 28.02., Heilig-Kreuz-Weg, 15:45-16:45 Uhr. Bei einer neuerlichen Verkehrsüberwachung des Heilig-Kreuz-Wegs, der Sonn- und Feiertags gesperrt ist, wurden 4 PKW-Fahrer verwarnt. 9 Ordnungswidrigkeiten wurden vom Ordnungsamt Bingen festgestellt (Parkverstöße).

Durch Bierflasche im Gesicht verletzt

Bingen am Rhein

Am Samstag, dem 27.02.2021, gegen 23.00 Uhr, wurde ein 22 jähriger Binger Mann in der Binger Innenstadt von einem offensichtlich betrunkenen 27 jährigen Binger Mann mit einer zerbrochenen Bierflasche im Gesicht verletzt. Zuvor war der Tatverdächtige bereits einer anderen Personengruppe in pöbelnder Art und Weise aufgefallen, die dem späteren verletzten nach dem Vorfall Hilfe leisteten und die Polizei verständigten. Die Veranlassung des Tatverdächtigen konnte bislang nicht geklärt werden, in Folge seines Zustandes wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Ausschreitungen in den Gewahrsam der PI Bingen verbracht.

Verkehrsunfallflucht in Bodenheim

Bodenheim

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit von Freitag, den 26.02.2021 auf Samstag, den 27.02.2021 in der Neckarstraße in Bodenheim. Ein Verkehrsteilnehmer parkte sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung in der Neckarstraße, an der Ecke zur Kapellenstraße, am rechten Fahrbahnrand. Als der Geschädigte am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurück kommt stellt er fest, dass die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der flüchtige Unfallverursacher muss das Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift haben, ggf. sogar ein zweites Mal durch Rangieren. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000EUR

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Nierstein OT Schwabsburg

In der Nacht von Freitag, den 26.02.2021 auf Samstag, den 27.02.2021 kam es in Nierstein-Schwabsburg zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Am Sportplatz wurden ein Blumenkübel, zwei Stromverteilerkästen, die Mauer des Vereinshäuschens, ein Stromhaus, ein Verkehrsschild und ein Banner am Bauzaun mit Graffiti besprüht.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 1500EUR belaufen. Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden. Tel: 01633-9330.

Sachbeschädigung an Dog Stations

Oppenheim

In der Nacht von Freitag , den 26.02.2021 auf Samstag, den 27.02.2021 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an den Mülleimern für Hundekot , den sogenannten „Dog Stations“. Die Mülleimer die mit Metallrohren im Boden verankert waren wurden herausgerissen und umgeworfen. Die Mülleimer befanden sich in regelmäßigen Abständen auf dem Rheindamm. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca.400 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

Fahrt unter Drogeneinwirkung – keine Fahrerlaubnis

Gensingen

Am Freitagvormittag, gegen 09:30 Uhr wurde der 44-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades im Gensinger Gewerbegebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer räumte den Beamten gegenüber ein, dass er keine Fahrerlaubnis für das Zweirad besitzt. Außerdem konnten Auffälligkeiten in Bezug auf die Fahrtüchtigkeit festgestellt werden, die auf einen Betäubungsmitteleinfluss hindeuteten. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, Strafverfahren wurden eingeleitet.

Vorsicht! Geldwechseltrick

Bingen

Am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr erbeutete ein bislang unbekannter Täter über 1000,- EUR Bargeld durch einen Trickdiebstahl. Die 82-Jährige Frau befand sich zuvor am Geldautomat in der Mainzer Straße in Bingen und hob Bargeld ab, das sie in ihrer Geldbörse unterbrachte. Im Anschluss wurde sie dann auf der Straße von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie darum bat, eine 2,- EUR Münze zu wechseln. Während sie das Kleingeld aus ihrem Portemonnaie heraussuchte, griff der Mann unbemerkt hinein und zog das Scheingeld heraus. Anschließend entfernte er sich. Erst danach stellte die Frau den Diebstahl fest. Der Täter wird beschrieben mit dunklen Haaren, von normaler Statur und etwa 180 cm groß. Er trug einen dunklen Anzug, wirkte gepflegt und machte einen seriösen Eindruck. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

Verkehrssicherheits- und Kriminalitätsbilanz der Verkehrsdirektion Mainz

Mainz – Durchgängig rückläufige Unfallzahlen, Abstand als

Hauptunfallursache, zwei Unfalltote durch Falschfahrer – Das ist die

Unfallbilanz der Verkehrsdirektion Mainz. Bei der spezialisierten

Verkehrsüberwachung verdoppelt sich die Anzahl der Fahrverbote bei den

Geschwindigkeitsmessungen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abfahrtskontrolle

von LKW-Fahrern, die erschreckend häufig unter Alkoholeinfluss am Steuer sitzen.

Bei der Kriminalitätsbekämpfung macht die Operative Fahndungseinheit der

Verkehrsdirektion Mainz, vier rumänische Bandenmitglieder dingfest, die zu

mehrjährigen Haftstrafen verurteilt werden konnten.

Die Verkehrsdirektion Mainz mit Sitz im rheinhessischen Wörrstadt, ist eine

Fachdirektion des Polizeipräsidiums Mainz. Der besondere Auftrag der

Verkehrsdirektion ist die spezialisierten Verkehrsüberwachung für den

gewerblichen Personen- und Güterverkehr, die technische Überwachung von

Geschwindigkeits- und Abstandsverstößen, sowie die Kriminalitätsbekämpfung und

die Wahrnehmung aller polizeilichen Aufgaben auf den Bundesautobahnen. Das

Dienstgebiet der Verkehrsdirektion Mainz erstreckt sich über 210

Streckenkilometer, verteilt auf die Autobahnen A60, A61, A63 und A643. Mit einem

täglichen Durchlauf von ca. 120.000 Fahrzeugen, in Belastungsspitzen sogar

100.000 Fahrzeuge allein am Mainzer Ring, betreut die Verkehrsdirektion die

wichtigen Verbindungen im Rhein-Main-Gebiet und die bedeutende Nord-Süd-Route

der A61. Neben den beiden Polizeiautobahnstationen in Heidesheim und

Gau-Bickelheim ist die Abteilung Zentrale Verkehrsdienste mit speziell

geschulten Beamten und spezieller Ausrüstung, der Verkehrsdirektion unterstellt.

Die Unfallzahlen für den gesamten Direktionsbereich sind im Jahr 2020 im

Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 514 Unfälle zurückgegangen. Waren es 2019

noch 1992 Unfälle (davon 1194 im Bereich der Polizeiautobahnstation Heidesheim

und 798 im Bereich der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim), so sind es 2020

1478 Verkehrsunfälle. Hiervon ereigneten sich 907 im Bereich der

Polizeiautobahnstation Heidesheim und 571 im Bereich der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim. Mitursächlich für den positiven Rückgang der Unfallzahlen,

dürfte auch die zeitweise deutlich verminderte Verkehrsdichte, auf Grund der

Coronapandemie sein.

Tragischer weise kam es 2020 zu drei Unfalltoten im Dienstgebiet der

Verkehrsdirektion Mainz, wovon zwei Personen bei Unfällen durch Falschfahrer

getötet wurden. Ein Verkehrstoter musste im Bereich der Polizeiautobahnstation

Heidesheim und zwei Verkehrstote im Bereich der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim verzeichnet werden. Im Jahre 2019 gab es auf den

Autobahnabschnitten der Verkehrsdirektion Mainz keine Verkehrstoten.

Verkehrsunfälle bei denen Personen verletzt wurden sanken proportional zu den

Gesamtunfällen um insgesamt 64 und stehen im Jahr 2020 bei insgesamt 184. 2019

waren es noch insgesamt 248 Unfälle mit Verletzten. Davon sind die Unfälle im

Bereich der Polizeiautobahnstation Heidesheim von 164 im Jahre 2019 um 39 auf

125 Unfälle mit Verletzten gesunken. Im Bereich der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim sanken die Unfälle mit Verletzten um 25, von 84 im Jahr 2019 auf

59 in 2020.

Als Hauptunfallursachen gelten weiterhin neben Abstand (27%), Fehler beim

Vorbei-und Nebeneinanderfahren (15%), sowie die Geschwindigkeit (14%).

Das Phänomen der „Falsch- oder Geisterfahrer“, bei dem Verkehrsteilnehmer in

falscher Fahrtrichtung auf der Autobahn fahren, gewinnt im Bereich der

Verkehrsdirektion Mainz immer mehr an Bedeutung. Gerade auch im Hinblick auf die

erheblichen Unfallfolgen die hierbei verursacht werden. Zwei der drei tödlich

endenden Verkehrsunfälle wurden im Jahr 2020 durch eben solche Falschfahrer

verursacht. Waren 2019 noch 39 Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit

Geisterfahrern notwendig, so mussten die Kräfte der Polizeiautobahnstationen

2020 schon 65 Mal zu Notrufen wegen Falschfahrern ausrücken. Bei der Meldung

eines Falschfahrers erfolgt neben einer sofortigen Mitteilung im

Verkehrswarnfunk, eine unverzügliche Fahndung und Festsetzung des

„Falschfahrers“ durch Funkstreifen der Polizei, nach einer speziellen

Einsatzkonzeption. Neben dem Einsatzkonzept, werden im präventiven Bereich

gemeinsam mit den zuständigen Autobahnmeistereien regelmäßig Verkehrsschauen

durchgeführt, um in diesem Zusammenhang verwirrende Verkehrssituationen oder

Beschilderungen festzustellen und zu beseitigen.

Die Risikogruppen der Unfallverursacher werden weiterhin von den jungen Fahrern,

im Alter von 18 bis 24 Jahren angeführt, wobei hier ein Rückgang zu erkennen

ist. 2019 waren junge Fahrer in 218 Fällen Unfallverursacher. In 2020

verursachten die jungen Fahrer nur noch 179 der insgesamt 1478 Verkehrsunfälle.

Nachdem im Jahr 2019 ein leichter Anstieg bei der Altersgruppe der Senioren ab

65 Jahren zu verzeichnen war, ist hier 2020 ebenfalls ein Rückgang zu

verzeichnen. Waren es 2019 noch 124 Fälle, so kommen 2020 insgesamt 63 Mal

Senioren als Unfallverursacher in Betracht.

Im Hinblick auf die Unfallursachen und Risikogruppen wurden von den

Dienststellen der Verkehrsdirektion Mainz verschiedene Maßnahmen getroffen. Im

Bereich der Ursachenbekämpfung zur Unfallprävention wurden von der Abteilung

Zentrale Verkehrsdienste technische Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen

durchgeführt. Im Bereich der Geschwindigkeitsübertretungen wurden im Jahr 2020

insgesamt 539897 Verstöße Festgestellt was im Vergleich zu 477401 festgestellten

Verstößen im Jahr 2019, einen Anstieg um 62496 bedeutet, obwohl auf Grund der

andauernden Corona Pandemie zweitweise eine deutlich verminderte Verkehrsdichte

festgestellt worden ist. Die Anzahl der Fahrverbote im Zusammenhang mit den

festgestellten Verstößen ist im Vergleich zum Vorjahr allerdings um mehr als

Doppelte angestiegen. Waren es 2019 noch 4379 Fahrverbote im Zusammenhang mit

Geschwindigkeitsübertretungen, stiegen diese um 4674, auf 9053 im Jahr 2020 an.

Am Beispiel einer Geschwindigkeitsmessung im Bereich der A61 konnte an einem Tag

(24-Stundenzeitraum) im Juli 2020 insgesamt 1900 Geschwindigkeitsübertretungen

dokumentiert werden. Bei den Abstandsmessungen wurden 2020 insgesamt 22075

Verstöße festgestellt, was ebenfalls einen erheblichen Anstieg zu den 2019

festgestellten 14069 Beanstandungen darstellt. Zudem wurden im Bereich der

spezialisierten Verkehrsüberwachung von Abstand und Geschwindigkeit von den

Polizeiautobahnstationen in insgesamt 582 Messstunden mobile Kontrollmaßnahmen

durchgeführt. Hierbei wurden unter anderem 130 Geschwindigkeits- und 81

Abstandsverstöße geahndet.

Im Bereich der Gruppe des gewerblichen Güterverkehrs wurden von den Beamten der

Zentralen Verkehrsdienste insgesamt 1696 Kontrollen durchgeführt, wovon 560

Fahrzeuge, Fahrzeugkombinationen oder deren Fahrer beanstandet werden mussten.

Darüber hinaus wurden von den Beamten Polizeiautobahnstationen Gau-Bickelheim

und Heidesheim, präventive Abfahrtskontrollen von LKW im gewerblichen

Güterverkehr durchgeführt. Erschreckend war das Ergebnis der Fahrer unter

Einfluss von Alkohol. Von 978 kontrollierten Fahrern standen rund 20 Prozent

unter dem Einfluss von Alkohol. Ein LKW-Fahrer wurde sogar mit einem Alkoholwert

von 3,14 Promille kontrolliert. In diesem Zusammenhang musste in 100 Fällen die

Weiterfahrt untersagt werden.

Neben den bereits genannten Aufgaben ist der Abteilung Zentrale Verkehrsdienste

eine Fahndungseinheit zur Bekämpfung der Kriminalität im Bereich der

Bundesautobahnen, insbesondere auch im Kampf gegen das Kriminalitätsphänomen der

„reisenden Täter“ eingerichtet. Die „Operative Fahndungseinheit Autobahn“

verfolgte im Jahre 2020, neben anderen Straftaten im Bereich der Autobahnen,

insgesamt 96 Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und 82 Fälle von

Rauschgiftkriminalität. Als herausragendes Ereignis konnten vier Mitglieder

einer rumänischen Täterbande festgenommen werden. Im Rahmen einer

Sicherheitskooperation mit dem Polizeipräsidium Südhessen, konnte von den

Fahndern am 03.07.2020 ein Fahrzeug mit Ausfuhrkennzeichen kontrolliert werden.

Nachdem sich herausstellte, dass der Fahrer bereits erheblich im Bereich der

Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten war und sich ein Mitinsasse mit

einem totalgefälschten Führerschein ausweisen wollte, konnten die Fahnder im

Fahrzeug obendrein noch Diebesgut auffinden. Letztlich stellte sich heraus, dass

es sich um Personen handelte, die Bandenmäßige Ladendiebstähle in

Supermarktfilialen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz begangen

hatten. Der Fahrer wurde im Nachhinein zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 8

Monaten, die anderen Täter Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren verurteilt.

Rückfragen zu einzelnen Zahlen oder besonderen Ereignissen, Maßnahmen oder

Initiativen können gerne an die Verkehrsdirektion Mainz unter der Rufnummer

06732/912-218 oder per Email unter vd.mainz@polizei.rlp.de gestellt werden.

Weitere Informationen auf der Homepage der VD Mainz: https://www.polizei.rlp.de/

de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/verkehrsdirektion-mainz/

LKW-Abfahrtskontrollen zum Ende des Wochenendfahrverbotes

Gau-Bickelheim – Am 28.02.2021 führten Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim im Dienstgebiet erneut Abfahrtskontrollen des Schwerverkehrs zum

Ende des Wochenendfahrverbotes durch. Kontrolliert wurden insgesamt 35 LKW und

deren Fahrer. Bei fünf Fahrern konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden,

bei vier Fahrern waren die Werte so hoch, dass eine Abfahrt unterbunden werden

musste. Die höchste festgestellte Atemalkoholkonzentration lag bei 1,78

Promille.

„Sicher – Fahr ich Rad“ / Web-Seminare am 23. März und 29. April

Mainz – Mit interessanten Tipps zu Fahrradsicherheit und Elektromobilität

informieren das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und das Polizeipräsidium Mainz

in zwei Web-Seminaren am Dienstag, 23. März 2021, und am Donnerstag, 29. April

2021.

Verkehrssicherheit ist und bleibt wichtig – auch in Zeiten der Corona-Pandemie.

Der Anteil der Pedelecs und E-Bikes im Straßenverkehr steigt stetig an, denn sie

sind eine bequeme Alternative zum herkömmlichen Fahrrad. Für ältere

Verkehrsteilnehmer bieten elektronisch unterstützte Fahrräder eine neu gewonnene

Mobilität, da ein Elektromotor beim Treten unterstützt.

Ob Fahrrad, Pedelec oder E-Bike – für jeden Zweck und jede Generation gibt es

den passenden „Drahtesel“, um damit mobil zu sein. Da insbesondere Seniorinnen

und Senioren zunehmend Veränderungen in ihrer Leistungsfähigkeit erleben,

unterstützen wir mit wertvollen Tipps zur sicheren Verkehrsteilnahme.

Um die Anzahl der Verkehrsunfälle von Senioren zu reduzieren und die

Unfallfolgen zu mindern, veranstaltet das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz mit

dem Polizeipräsidium Mainz am Dienstag, 23. März 2021, und am Donnerstag, 29.

April 2021 jeweils um 14 Uhr eine Online-Veranstaltung. Diese Veranstaltungen

sind Teil der Kampagne „Sicher – Fahr ich Rad“ und umfassen die Möglichkeiten in

der Elektromobilität, sicherheitsbewusstes Verkehrsverhalten, Rücksichtnahme,

Verständnis und Respekt von und gegenüber Radfahrern.

Die Veranstaltung im Internet dauert etwa eine Stunde; die Teilnahme ist

kostenlos. Interessierte können sich unter folgendem Link anmelden:

https://s.rlp.de/88wfj Die Veranstaltungsinhalte sind bei beiden Terminen

gleich. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei jeweils 100 Anmeldungen.

Für die Teilnahme an der webbasierten Onlineveranstaltung werden ein

Computer/Laptop/Tablet mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt. Als

Browser sollte, wenn möglich Firefox oder Google Chrome verwendet werden.

Sparen am falschen Ende

Wörrstadt – Sein Auto zu versichern, kann sehr teuer sein. Diese Erfahrung

macht wohl jeder, insbesondere wenn zum ersten Mal ein Fahrzeug angemeldet

werden soll. Eine zunehmend beliebte Methode dabei zu sparen, ist die illegale

Zulassung im europäischen Ausland.

Am Wochenende sind den Zivilfahndern der Verkehrsdirektion Wörrstadt wieder

einige Autofahrer ins Netz gegangen. Ein 39-Jähriger aus Ungarn hatte versäumt,

seinen Pkw umzumelden, als er im Januar nach Deutschland umgezogen ist. Ein

56-jähriger Niersteiner hatte seinen VW bereits vor zwei Jahren auf seinen

ehemaligen Wohnsitz in Ungarn angemeldet und ein 31-jähriger Handwerker aus

Nürnberg sein Firmenfahrzeug kurzerhand auf einen Freund in Polen, nachdem es

hier von den Behörden stillgelegt worden war.

Das Umgehen der deutschen Zulassung ist kein Kavaliersdelikt. Die Folgen sind je

nach Fallkonstellation Strafverfahren wegen unerlaubter Fernzulassung,

Steuerhinterziehung oder Falschbeurkundung und es besteht in vielen Fällen kein

Versicherungsschutz. Ein Unfall hätte dann noch erhebliche finanzielle Folgen.

Einbruchsdiebstähle

Mainz – Samstag, 27.02.2021, 16:25 Uhr bis 17:03 Uhr

Am Samstagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Gebäude in der Hechtsheimer

Straße eingebrochen. Sie schlugen die Terrassentür ein und durchsuchten die

Räume. Es wurde nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Samstag, 27.02.2021, 11:30 Uhr bis 20:15 Uhr

Am Samstag sind unbekannte Täter in eine Wohnung in der Carl-Benz-Straße

eingebrochen. Sie hebelten die Balkontür auf und entwendeten eine Spardose mit

Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Trickdiebstahl

Mainz-Gonsenheim – Mittwoch, 24.02.2021, 12:00 Uhr

Am Mittwochmittag wurde eine 82-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls. Ein Mann

klingelte an ihrer Haustür und gab an, dass er die Lüftungen in der Wohnung im

Auftrag der Hausverwaltung überprüfen müsse. Nach den angeblichen Vermessungen

in verschiedenen Räumen verließ der Mann die Wohnung. Später stellte die

82-Jährige fest, dass aus einer Geldkassette im Schlafzimmer Bargeld im

dreistelligen Bereich sowie Goldschmuck entwendet wurde.

Personenbeschreibung:

männlich

circa 170-175 cm groß

schlank

kurze mittelblonde Haare

40-45 Jahre

gepflegtes Äußeres

freundliches Auftreten

dunkle Kleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Gestohlener Angelnachen wieder aufgefunden

Rüdesheim – Ein Angelnachen, der am Donnerstag in der Winkeler Bucht

gestohlen wurde, konnete am Sonntag, den 28.02.2021 durch die

Wasserschutzpolizei Rüdesheim im Stllwasserbereich des Naturschutzgebietes

„Rheinwiesen von Oestrich-Winkel“ unbeschädigt aufgefunden werden. Die

Ermittlungen zum Diebstahl dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Wasserschutzpolizei Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-4036-0 entgegen.