Worms – Randalierer attackieren Fahrzeugführer

Worms (ots) – Am gestrigen Sonntagvormittag randalierten zwei Männer auf offener

Straße und griffen Verkehrsteilnehmer tätlich an. Ein Täter musste in Gewahrsam

genommen werden.

Wie der Polizei Worms gegen 9:30 Uhr mitgeteilt wurde, hatten zwei Männer in der

Ludwigstraße einen am Straßenrand abgestellten Roller umgestoßen und beschädigt.

Eine Person trage eine gelbe Jacke und eine blaue Jeans, die andere eine graue

Jacke und eine rote Hose. An der Kreuzung Ludwigstraße / Peterstraße waren die

beiden dann auf einen Motorradfahrer losgegangen. Dieser habe verkehrsbedingt

gehalten, als die beiden Männer versuchten den Zweiradfahrer von seinem Motorrad

zu ziehen. Dies gelang ihnen nicht und er konnte flüchten. Nun wendete sich das

Duo dem PKW zu, der hinter dem flüchtenden Motorrad stand. Mit den Fäusten

schlugen sie gegen die hintere Fahrzeugseite und verursachten Sachschaden. Kurz

darauf begaben sich die Randalierer in die Peterstraße und stellten sich vor

einen weiteren PKW. Mit den Fäusten hämmerten sie auf die Motorhaube und

beschädigten diese. Als die Täter sich erneut einem Pkw in den Weg stellten und

auf die Motorhaube schlugen, stieg der Fahrer aus, um die Personen zur Rede zu

stellen. Daraufhin wurde dem Mann die Fahrertür gegen das Bein geschlagen und er

erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Die beiden in Worms wohnhaften Männer

wurden durch die hinzugerufene Polizeistreife kontrolliert. Während der

32-Jährige einem Platzverweis Folge leistete, musste sein 30-jähriger Begleiter,

aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens gegenüber dem Geschädigten und

den Einsatzkräften, in Gewahrsam genommen werden. Ob die Täter mit den am

Vormittag im Hohenstaufenring festgestellten Sachbeschädigungen an PKW in

Zusammenhang zu bringen sind, ist bislang nicht bekannt. Hier wurde an insgesamt

fünf Fahrzeugen der Lack zerkratzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten

Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der

Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht – Kleinkraftradfahrer beschädigt

abgestellten PKW und flüchtet

Worms (ots) – Am heutigen Samstag, den 27.02.2021 um 16:10 Uhr kam es in Worms

im Friedrichsweg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Verkehrsunfallverursacher befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Friedrichsweg

in Richtung Ludwigslust und überholte einen vor ihm fahrenden PKW. Im Rahmen des

Überholvorgangs touchierte er mit seiner linken Fahrzeugseite einen auf der

anderen Fahrbahnseite abgestellten PKW.

Anschließend flüchtete der Unfallverursacher fahrend mit seinem blauen

Kleinkraftrad, an welchem ein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der

Fahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35 Jahre alt, kräftige Statur,

Bart, kurze Haare, Sonnenbrille, schwarze Jogginghose, blaue ärmellose Jacke.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der besagten Straftat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Worms oder jede andere

Polizeidienststelle gerne entgegen.

Diebstahl aus PKW

Worms (ots) – Am heutigen Tag, den 27.02.2021, wurde zwischen 03:00 – 14:00 Uhr

das hintere linke Fenster eines verschlossenen grünen Opel Vectra, welches in

Worms im Liebfrauenring abgestellt war, auf unbekannte Art und Weise

eingeschlagen. Anschließend wurden aus dem Fahrzeug zwei Zigarettendosen

entwendet.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der besagten Straftat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Worms oder jede andere

Polizeidienststelle gerne entgegen.

Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Westhofen (ots)

Am Abend des 26.02.2021 gegen 21:40 Uhr ging über Notruf die Meldung eines Gebäudebrandes in Westhofen ein. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das betroffene Gebäude im Ortskern von Westhofen bereits in Vollbrand. Die beiden Bewohner des Gebäudes konnten dieses noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen. Ein Bewohner erlitt im Rahmen dessen leichte Verletzungen durch einen Sturz. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, welche mit circa 70 Einsatzkräften im Einsatz war, dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar und einsturzgefährdet. Der Sachschaden dürfte nach ersten Einschätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Die polizeilichen Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern weiter an.

Worms – Hoftor der Polizei Worms beschädigt

Worms (ots) – Am 27.02.2021 um 01:30 Uhr wurde ein 23-jähriger Wormser über die

Überwachungskamera der Polizeiinspektion Worms dabei beobachtet, wie er das

Hoftor der Polizeidienststelle mit schwarzer Farbe beschmiert. Der 23-jährige

konnte nur wenige Meter weiter in der Römerstraße festgenommen werden. Im Rahmen

der Durchsuchung konnten bei dem Mann passende Filzstifte aufgefunden werden.

Außerdem konnte an der Festnahmeörtlichkeit eine Spraydose aufgefunden werden,

die ebenfalls dem Mann zugeordnet werden konnte. Da der Mann im weiteren Verlauf

verweigerte, den Hof der Polizeidienststelle zu verlassen, wurde ihm ein

Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam und sich gegenüber den

Polizeibeamten aggressiv verhielt, sollte er in Gewahrsam genommen werden.

Hiergegen wehrte sich der Mann und beleidigte und bedrohte zudem die

eingesetzten Polizisten, sodass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Widerstands

gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurde.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und 7-jährigem Kind am

26.02.2021 in Worms

Worms (ots) – Eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Alzey-Worms

befährt mit ihrem Pkw am Freitag, dem 26.02.2021 gegen 15:20 Uhr die Gaustraße

aus Richtung Gautunnel kommend, in Fahrtrichtung Von-Steuben-Straße in Worms.

Hinter der Kreuzung Gaustraße/ Grenzstraße möchte ein Vater mit seinem

7-jährigen Sohn die Straße über eine Fußgängerfurt bei Grün anzeigender

Lichtzeichenanlage überqueren. Die 58-jährige habe laut Zeugen das für sie

anzeigende Rotlicht missachtet und das aus ihrer Sicht von links nach rechts

laufende Kind erfasst. Der Junge wird durch den Aufprall gegen einen auf der

entgegengesetzten Fahrbahn, ordnungsgemäß bei Rot wartenden, Pkw geschleudert.

Der Junge wird leicht verletzt und erleidet Prellungen am Bein. Er wird durch

den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw

der Unfallverursacherin entsteht leichter Sachschaden.

Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus in Worms

Worms (ots) – Am Freitag, den 26.02.2021 wird die Polizeiinspektion Worms gegen

18:00 Uhr von einer Zeugin über einen Einbruch in ein leerstehendes

Einfamilienhaus in der Straße „Zum Hofstück“ in Worms ST Horchheim in Kenntnis

gesetzt. Der Tatzeitraum liege laut Angaben der Zeugin zwischen Mittwoch, dem

24.02.2021 ca. 08:00 Uhr bis zur Meldezeit. Der/ die unbekannten Täter

verschafften sich Zutritt in das Gebäude indem sie die Hauseingangstür

vermutlich mit einem Brecheisen aufgebrochen haben. Im Haus befinden sich noch

Einrichtungsgegenstände. Der/ die unbekannten Täter suchten nahezu alle

Räumlichkeiten auf, durchsuchten Schränke und Kommoden. Ob Gegenstände entwendet

wurden, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Es liegen keine

Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241-852-0 zu melden.

Osthofen – Unfallbeteiligter schwarzer PKW gesucht

Worms (ots) – Am Donnerstag, um 8:00 Uhr prallte ein PKW in Osthofen,

Wonnegaustraße beim Einfahren auf den Parkplatz der Wonnegauhalle gegen die

seitlich der Einfahrt befindliche Leitplanke. Wie die 23-jährige Fahrerin des

weißen VW „UP“ berichtet, musste sie wegen eines schwarzen PKW, der ihr vom

Parkplatz entgegenkam, ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Hierbei streifte sie mit der rechten Fahrzeugseite die Leitplanke, ohne dass es

zum Kontakt mit dem anderen Fahrzeug kam. Am Fahrzeug der jungen Frau entstand

Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der dunkle PKW entfernte sich über die

Wonnegaustraße in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.