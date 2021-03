Frau überfallen – Täter flüchten unerkannt

Ginsweiler – Kreis Kusel (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein

Wohnhaus in Ginsweiler eingedrungen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen verschafften sich zwei maskierte Täter

etwa um 3 Uhr über eine Tür Zugang zum Anwesen einer 57-Jährigen und

überraschten die Frau im Schlaf. Sie schlugen die Frau, bedrohten sie mit einem

Messer und forderten Geld.

Die Eindringlinge fesselten die Bewohnerin und durchsuchten das Haus. Sie

hielten sich längere Zeit in dem Anwesen auf. Nach ersten Feststellungen

entwendeten die Räuber Bargeld, Uhren und Schmuck.Stark alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Bei einem alkoholbedingten Unfall ist am Samstag ein

hoher Sachschaden entstanden. Gegen halb drei Uhr kollidierte in der

Kästenbergstraße ein 20-jähriger Autofahrer zunächst mit einem geparkten

Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach hinten in die

Hausfassade geschleudert wurde. Das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug

sich daraufhin und stieß mehrfach gegen die Steinmauer des gegenüberliegenden

Anwesens und kam letztlich mit dem Heck auf der Mauer liegend zum Stehen. Aus

dem Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle

ab und reinigte die Fahrbahn.

Der Unfallverursacher wies bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von

deutlich über 1,1 Promille auf und wurde daher im Anschluss zur Unfallaufnahme

auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er erlitt

lediglich leichte Schürfwunden, blieb ansonsten aber unverletzt. Weitreichende

Folgen kommen auf den jungen Mann zu, der seinen Führerschein direkt bei der

Polizei lassen musste. Der Wert des Diebesgutes

steht bislang nicht fest.

Nachdem die Täter geflüchtet waren konnte sich die Geschädigte befreien und um

Hilfe rufen. Ein Nachbar kam der Frau zur Hilfe und alarmierte die Polizei.

Das Opfer erlitt oberflächliche Verletzungen im Gesicht und an den Armen und

stand unter Schock.

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Beamten

liegt eine Täterbeschreibung vor. Demnach trugen beide Tatverdächtige eine

Skimaske, in die Sehschlitze für die Augen eingeschnittenen waren. Sie waren mit

blauen Overalls bekleidet. Einer der Täter war etwa 1, 70 Meter groß und

dicklich. Der andere hatte eine normale Statur und war etwa 1,80 Meter groß.

Beide sprachen mit osteuropäischem Akzent.

Möglicherweise sind die Täter mit einem Fahrzeug geflüchtet.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit im Bereich Ginsweiler-Naumburgerhof etwas

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu

setzen. |mhm

Aufmerksamer Zeuge entdeckt Brand

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagnachmittag auf einem

Balkon in der Werkstättestraße einen Brand entdeckt. Gegen 17.40 Uhr wählte er

den Notruf und informierte auch die Anwohner. Diese versuchten noch, das Feuer

selbst zu löschen, die Flammen hatten allerdings schon auf einen darüber

liegenden Balkon übergegriffen.

Der Feuerwehr gelang es innerhalb kurzer Zeit, den Brand zu löschen. Verletzt

wurde niemand; es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur

Brandursache dauern an. |cri

Wer hat die Hauswand besprüht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Schmierfinken, die am Wochenende ein

Haus in der Innenstadt verunstaltet haben. Der Besitzer des Hauses in der

Schmiedstraße entdeckte die Graffiti am Sonntagnachmittag und erstattete Anzeige

wegen Sachbeschädigung. Demnach haben unbekannte Täter zwischen Samstagabend, 20

Uhr, und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, eine Hauswand mit mehreren sogenannten Tags

(Namenskürzel) und Zahlen besprüht.

Eine Zeugin beobachtete am Sonntagnachmittag einen Mann, der Bilder von den

Graffiti machte und anschließend in Richtung Rosenstraße davonlief. Ob es sich

dabei auch um den Täter handelt, der die Schmierereien hinterlassen hat, ist

unklar. Die Polizei bittet deshalb um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 0631

/ 369 – 2250.

Von dem „Fotograf“ liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 bis 25 Jahre alt,

ungefähr 1,75 Meter groß, schlanke/schmale Statur, europäisches Aussehen, helle

Haare, Schnurrbart, trug blaue Jeans und einen grauen Sweater mit Reißverschluss

und Kapuze; bei sich hatte er eine auffällig schwarz-weiß karierte Stofftasche.

|cri

Luftige Kleidung bei 5 Grad Außentemperatur

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Mann in kurzer Hose, T-Shirt und Sandalen hat

am späten Sonntagnachmittag in der Lauterstraße die Aufmerksamkeit einer

Polizeistreife auf sich gezogen. Bei einer Außentemperatur von gerade einmal 5

Grad erschien den Beamten die Bekleidung des Mannes doch etwas „zu luftig“,

weshalb sie ihn ansprachen.

Nachdem sich herausstellte, dass 18-Jährige ein leichtes „Handicap“ hat und zu

befürchten war, dass er den Heimweg nicht mehr alleine findet, wurde der junge

Mann im Streifenwagen zu seiner Wohngruppe gebracht und dort einer Betreuerin

übergeben. |cri

Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Nicht mehr auf seinem Fahrrad halten konnte sich am

Sonntagnachmittag ein 27-Jähriger. Einer Polizeistreife fiel der Mann kurz vor

17 Uhr in der Bismarckstraße auf. Die Beamten stellten drogentypische

Ausfallerscheinungen bei dem Fahrradfahrer fest. In seinem Rucksack fanden die

Polizisten ein Plastiktütchen mit Marihuana. Seinen Drahtesel musste der

27-Jährige stehen lassen. Die Drogen wurden sichergestellt und auf der

Polizeidienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein

Strafverfahren. |erf

Viel Rauch um (fast) nichts

Kaiserslautern (ots) – Weil es aus dem Schornstein eines Nachbarhauses

ungewöhnlich stark qualmte, sind Anwohner im Stadtteil Hohenecken am

Sonntagvormittag aufmerksam geworden. Sie vermuteten einen Kaminbrand und

verständigten den Hausbewohner, der daraufhin die Feuerwehr alarmierte.

Die Einsatzkräfte stellten zwar die starke Rauchentwicklung fest, konnten aber

Entwarnung geben: Es steckte kein Brand dahinter. Die Feuerwehr musste nicht

eingreifen.

Ende gut, alles gut: Es wurde niemand verletzt und es entstand auch kein

Sachschaden. Als Vorsichtsmaßnahme soll allerdings nun ein Schornsteinfeger den

Kamin prüfen, da möglicherweise eine starke Verrußung den Rauch verursacht

hatte. |cri

Spur der Verwüstung

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vandalen sind zwischen Samstag und

Sonntag durch die Stadt gezogen. In der Hauptstraße besprühten sie mindestens

zwei Häuser mit schwarzer Farbe. Mit schwarzer Farbe wurde auch ein Stromkasten

vor dem Gebäude der Stadtverwaltung und ein Straßenschild besprüht. Die Täter

machten auch vor einem parkenden Auto nicht Halt. Sie sprühten Farbe auf den

Wagen und beschädigten einen Reifen, ein Nagel steckte darin. Der gesamte

Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Polizei vermutet einen

Tatzusammenhang. Zeugen hatten am Samstagabend eine Gruppe Jugendlicher auf

Skateboard und mit Fahrrädern auf dem Verwaltungsparkplatz gesehen. Die Polizei

hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Ruhestörung gemeldet – Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Ruhestörung ist die Polizei in der Nacht zu

Sonntag in die Wörthstraße gerufen worden. Ein Anwohner hatte gegen 2.40 Uhr die

Streife verständigt, weil er wegen des Lärms nicht schlafen konnte.

Als den Beamten vor Ort an der Wohnung, aus der der Radau kam, die Tür geöffnet

wurde, drang ihnen Cannabisgeruch entgegen. Die Polizisten betraten daraufhin

die Wohnung, in der sich neben dem Bewohner auch ein Besucher aufhielt.

Auf dem Tisch entdeckten die Beamten einen Beutel mit restlichen Anhaftungen

einer Substanz, im Aschenbecher lag eine ausgedrückte Zigarette. Darauf

angesprochen, gab der Besucher an, gerade einen Joint geraucht zu haben – diesen

habe er im Aschenbecher ausgedrückt.

Bei der Überprüfung seiner Personalien gab der 22-Jährige zunächst falsche

Personalien an. Gegen ihn wird deshalb sowohl wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz als auch wegen falscher Namensangabe ermittelt.

Der Beutel mit den Restanhaftungen sowie der ausgedrückte Joint wurden

sichergestellt und die beiden Männer für den weiteren Verlauf der Nacht zur Ruhe

ermahnt. |cri

Mehrere Autos aufgebrochen – Verdächtige beobachtet

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Wochenende im östlichen Stadtgebiet

an mindestens fünf Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Anwohner beobachteten

Verdächtige, bei denen es sich um den oder die Täter handeln könnte. Ein

Tatzusammenhang wird nicht ausgeschlossen.

In der Gut-Heim-Straße durchwühlten Unbekannte einen Citroen. Das Auto war

vermutlich unverschlossen. Die Täter erbeuteten Münzgeld. In der Feiningerstraße

sahen es die Diebe auf einen Suzuki ab. Auch dieser Wagen war vermutlich nicht

abgeschlossen. Beute machten die Täter nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

keine. Einen VW Golf nahmen Unbekannte in der Schandeinstraße ins Visier. Auch

das Auto: Vermutlich unverschlossen. Etwas Brauchbares stahlen die Täter nach

derzeitigen Erkenntnissen nicht. Im Oskar-Schlemmer-Ring stellte eine

Polizeistreife in der Nacht zum Montag einen Alfa-Romeo fest, an dem eine Tür

offenstand. Der Innenraum war offensichtlich durchwühlt worden. Beute machten

die Täter laut Fahrzeughalter keine. In der Kahlenbergstraße stahlen Langfinger

allerdings zwei Schlüssel aus einem Toyota. Weil an dem Auto keine

Aufbruchspuren feststellbar waren, dürfte auch dieser Wagen unverschlossen

gewesen sein. An einigen der durchwühlten Autos sicherte die Polizei Spuren.

An der Emilsruhe fiel in der Nacht zum Sonntag ein Verdächtiger auf. Der Mann

trug eine schwarze Winterjacke, hat dunkle Haare und ist etwa 1,85 Meter groß.

Er zog an den Türgriffen eines parkenden Autos, vermutlich um zu prüfen, ob der

Wagen unverschlossen ist. Ob es sich bei dem Verdächtigen in der

Mennonitenstraße um die gleiche Person handelte ist unklar. Dort war nämlich in

derselben Nacht ein etwa 20- bis 30-Jähriger aufgefallen, der auffällig in

parkende Autos schaute.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitten um Hinweise. Zeugen,

die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Geldbörse aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Sonntag haben sich Unbekannte an einem

Pkw zu schaffen gemacht. Das Auto war vor einer Garage in der Gut-Heim-Straße

geparkt. Die Täter durchwühlten das Fahrzeuginnere. Aus dem Handschuhfach

entwendeten sie eine Geldbörse mit verschiedenen Bankkarten und Dokumenten. Wie

die Diebe den Wagen geöffnet haben ist nicht bekannt. |mhm

Fluchtversuch endet mit Sturz

Kaiserslautern (ots) – Ein Auto, dessen Insassen gerade wild gestikulierten, ist

einer Polizeistreife in der Nacht zu Sonntag in der Pariser Straße aufgefallen.

Der mit vier Personen besetzte Pkw fuhr kurz vor halb 4 am Streifenwagen vorbei

im Wageninneren fand offenbar gerade eine heftige Diskussion statt.

Die Polizisten folgten dem VW Golf und stoppten ihn wenig später. Drei der vier

Insassen händigten ohne zu zögern ihre Ausweispapiere aus, ein Mitfahrer auf der

Rückbank gab jedoch an, keine Dokumente bei sich zu haben. Auf die Bitte der

Beamten, zur leichteren Personalienfeststellung den Wagen zu verlassen, kam der

junge Mann aus dem Fond geklettert – und ergriff sofort zu Fuß die Flucht die

Straße entlang.

Ein Polizist nahm die Verfolgung auf und forderte den Flüchtenden mehrfach laut

auf, stehen zu bleiben – der Mann rannte aber immer weiter. Bei einem Versuch,

ihn festzuhalten, stürzte der Flüchtende. Auch am Boden liegend leistete er

weiter Widerstand, bis er schließlich gefesselt werden konnte.

Danach beruhigte sich der Mann wieder, so dass er von der Straße geführt und in

Ruhe seine Personalien überprüft werden konnten. Ein freiwilliger Alkoholtest

bescheinigte ihm einen Pegel von 1,74 Promille in der Atemluft.

Warum der 23-Jährige vor der Kontrolle flüchten wollte, blieb unklar. Nach

Abschluss aller Maßnahmen wurden ihm die Handschellen wieder abgenommen und er

konnte zusammen mit seinen Kumpels von dannen ziehen. |cri

Computersabotage gelingt nicht

Weilerbach (ots) – Unbekannte haben am Freitagabend versucht, in das

Computersystem eines Unternehmens einzudringen.

Innerhalb von nur acht Minuten starteten die Täter auf der Homepage der Firma

etwa 200 Anmeldeversuche. Jeder Fehlversuch wurde dokumentiert und automatisiert

einer Sicherheitsfirma gemeldet. Das Einloggen in das Firmennetzwerk schlug

fehl. Die Angreifer erhielten keinen Zugriff auf die Daten des Unternehmens. Ein

Schaden ist nicht entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt. |mhm

Motorrad kollidiert mit Hirschkuh (FOTO)

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zu einem nicht alltäglichen Wildunfall

kam es am Sonntagnachmittag auf der B48 zwischen Johanniskreuz und Hochspeyer:

Ein Motorradfahrer kollidierte hier gegen 14.30 Uhr mit einer Hirschkuh, die

unvermittelt die Fahrbahn kreuzte.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 52-jährige Mann mit seiner Maschine

in Richtung Hochspeyer unterwegs, als in Höhe der Einmündung zur L503 das Tier

plötzlich auf die Fahrbahn lief. Der Biker konnte einen Zusammenstoß nicht mehr

verhindern; anschließend kam er von der Fahrbahn ab, stürzte und landete mitsamt

seiner Maschine im Straßengraben. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt und

musste nach einer Erstbehandlung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in die

nächste Klinik geflogen werden.

Die trächtige Hirschkuh und ihr Fötus konnten nicht mehr gerettet werden; beide

verendeten an der Unfallstelle.

Die B48 war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Die

Strecke konnte erst nach Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr wieder

freigegeben werden. |cri

Katalysator gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in der Nacht

zum Sonntag in der Neukircher Straße von einem Auto den Katalysator gestohlen.

Vermutlich mit einem Wagenheber machten sich die Diebe zwischen 19.30 Uhr und 8

Uhr an dem grauen VW Polo zu schaffen. Sie bockten das Fahrzeug auf und trennten

mit einem Werkzeug den Katalysator vom Unterboden ab. Die Polizei ermittelt

wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Stark alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen E-Scooter

aus dem Verkehr gezogen.

Die Beamten stoppten den Roller um 23:45 Uhr in der Stauferstraße und führten

eine Kontrolle durch. Der Fahrer fiel der Streife zuvor auf, da er in

„Schlangenlinien“ vor ihnen fuhr. Während der Kontrolle fiel den Beamten

deutlicher Alkoholgeruch im Atem des 32-Jährigen auf. Ein Test ergab einen Wert

von 1,74 Promille.

Der Mann musste daraufhin den Roller stehen lassen und für die Entnahme einer

Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen

Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt.|spi

Autokorso und Kundgebung in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Unter dem Motto „Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel

unseres Grundgesetztes“ fanden heute (27. Februar 2021) ein Autokorso durch das

Stadtgebiet und anschließend eine Kundgebung auf dem Messeplatz statt.

Der Korso startete vom Mitfahrerparkplatz im PRE-Park und führte über eine circa

13 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt bis zum Messeplatz.

An der Versammlung nahmen insgesamt 110 Fahrzeuge mit etwa 150 Menschen teil.

Durch den Autokorso kam es im Bereich der Innenstadt zu keinen nennenswerten

Verkehrsbeeinträchtigungen. Nur kurzzeitig sperrte die Polizei Kreuzungen und

Einmündungen.

Die Abschlusskundgebung fand auf dem Messeplatz statt. Bezüglich eines

Redebeitrages erfolgen Ermittlungen durch die Polizei. Der Redner verglich

Politiker mit Personen des NS-Regimes. Im Übrigen verlief die Kundgebung ohne

besondere Zwischenfälle. Die überwiegende Mehrheit der Versammlungsteilnehmer

hielt sich an die Corona-Regeln. Nur vereinzelt mussten Personen durch die

Ordnungsbehörde und die Polizei auf die Einhaltung der Regeln hingewiesen

werden.

Kurz vor 18 Uhr wurde die Kundgebung durch den Veranstalter beendet. |erf

Paketband bringt Radlerin zu Fall

Kaiserslautern (ots) – Ein über den Weg gespanntes Paketband hat eine

Radfahrerin in Kaiserslautern stürzen lassen. Die 25-jährige Frau war am Abend

auf einem Verbindungsweg in der Merseburger Straße unterwegs, als sie mit ihrem

Fahrrad durch das quergespannte Paketband fuhr. Hierbei erschrak die Radlerin

derart, dass sie mit dem Rad stürzte. Die Funkstreife konnte Bandreste an einer

Laterne feststellen. Die 25-Jährige zog sich bei dem Sturz keine Verletzungen zu

und auch das Rad wurde nicht beschädigt.

Stark alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Bei einem alkoholbedingten Unfall ist am Samstag ein

hoher Sachschaden entstanden. Gegen halb drei Uhr kollidierte in der

Kästenbergstraße ein 20-jähriger Autofahrer zunächst mit einem geparkten

Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach hinten in die

Hausfassade geschleudert wurde. Das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug

sich daraufhin und stieß mehrfach gegen die Steinmauer des gegenüberliegenden

Anwesens und kam letztlich mit dem Heck auf der Mauer liegend zum Stehen. Aus

dem Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle

ab und reinigte die Fahrbahn.

Der Unfallverursacher wies bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von

deutlich über 1,1 Promille auf und wurde daher im Anschluss zur Unfallaufnahme

auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er erlitt

lediglich leichte Schürfwunden, blieb ansonsten aber unverletzt. Weitreichende

Folgen kommen auf den jungen Mann zu, der seinen Führerschein direkt bei der

Polizei lassen musste.