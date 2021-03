Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Karlsruhe (ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe warnt aktuell vor Anrufen von

falschen Bankmitarbeitern. Alleine im Zeitraum der letzten sieben Tage kam es im

Stadt- und Landkreis Karlsruhe zu mindestens 25 betrügerischen Anrufen gleicher

Art. Hierbei teilte ein angeblicher Bankmitarbeiter am Telefon mit, dass bei der

Auswertung des Kontoauszugs verdächtige Transaktionen bemerkt worden seien. Um

das Vertrauen der Anrufer zu stärken, zeigen die Täter mit Hilfe spezieller

Technik auf dem Telefondisplay die Rufnummer der betreffenden Hausbank an.

Die potentiellen Opfer werden dabei aufgefordert, Geldbeträge in Höhe von 5.000

bis 10.000 Euro auf unterschiedliche, sogenannte Sicherheitskonten zu

überweisen, um das Vermögen vor Verlust zu schützen. Außerdem stellen die

vorgegaukelten Bankbediensteten üblicherweise gezielt Fragen zu Bankkarten und

Bankverbindungen.

Bedauerlicherweise wurden der Kriminalpolizei bislang zwei Fälle gemeldet, bei

denen die jeweils angerufenen Personen tatsächlich Bargeldbeträge auf

unterschiedliche innerdeutsche Konten überwiesen haben. Die Gelder werden dann

in der Regel über angeheuerte Finanzagenten gleich ins Ausland überwiesen und

sind dann unwiederbringlich weg. Der Gesamtschaden beläuft sich bislang auf etwa

32.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und

rät:

Geben sie am Telefon niemals Informationen über ihre Bankkonten

bekannt!

ihre Karte umgehend sperren. Sollten Sie die Telefonnummer ihrer Bank nicht parat haben, nutzen Sie den zentralen Sperr-Notruf für Kreditkarten unter Nummer: 116 116. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

Karlsbad – Geschwindigkeitsmessanlage an der Autobahn beschossen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine auf einem Anhänger montierte Geschwindigkeitsmessanlage

wurde am frühen Sonntagmorgen von Unbekannten an der Bundesautobahn 8 in Höhe

Karlsbad beschossen.

Gegen 03.20 Uhr löste der Alarm der Geschwindigkeitsmessanlage aus. Beamte der

Autobahnpolizei Karlsruhe kontrollierten das Gerät, das an der A8 auf Höhe der

Anschlussstelle Karlsbad von Stuttgart Richtung Karlsruhe positioniert war. Sie

stellten fest, dass Unbekannte wohl die Anlage mit einer Schusswaffe beschossen

hatten. Die optischen Geräte wurden offenbar zerstört. Der entstandene Schaden

liegt bei ungefähr 2000 Euro.

Es werden nun Zeugen gesucht, die zum fraglichen Zeitpunkt auf der Autobahn oder

im dortigen Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sie

werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/944-844 in Verbindung zu setzen.

Bad Schönborn – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall in Mingolsheim wurden am Samstagmorgen

zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund

9.500 Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 73-jähriger Unimog-Fahrer gegen 11 Uhr auf

der Heidelberger Straße in Richtung Langenbrücken unterwegs. An der Kreuzung zur

Uhlandstraße bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Pkw eines

60-Jährigen blinkte und nach rechts abbiegen wollte, weshalb er auf das Fahrzeug

auffuhr. Durch den Aufprall wurde ein weiteres Fahrzeug, das verkehrsbedingt an

der Kreuzung hielt, beschädigt. Bei dem Unfall zogen sich der 60-Jährige sowie

seine 29-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu und mussten mit dem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kraichtal – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntag gegen 17:50

Uhr in Oberwöwisheim, bei dem der Unfallverursacher einfach davonfuhr.

Nach Angaben des Geschädigten soll ein Audi A3, Farbe Grün die Kreisstraße 3517

aus Richtung Neuenbürg unterwegs gewesen sein. Im Einmündungsbereich zur

Neuenwegstraße missachtete er beim Linksabbiegen die Vorfahrt des von rechts

kommenden Mercedes. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, muss der 60-jährige

Mercedes-Fahrer nach rechts auf den Bordstein ausweichen und beschädigte sich

hierbei seine Felge. Trotz des angerichteten Sachschadens von rund 500 Euro,

setzte der Fahrer des Audis seine Fahrt ungehindert fort. Nach Angaben des

60-Jährigen musste auch ein weiteres weißes Fahrzeug stark abbremsen, um einen

Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern.

Das Polizeirevier Bad Schönborn ist auf der Suche nach dem Fahrer des weißen

Pkws oder weiteren Zeuge die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07253 80260 zu melden.

Karlsruhe – Sachbeschädigung an Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum

Samstag die Eingangstüre einer in der Gottesauer Straße gelegenen Gaststätte in

der Karlsruher Oststadt.

Offenbar trat der unbekannte Täter so fest gegen die Türe, dass eines der

Türelemente herausbrach und im Innenbereich zu Boden fiel. Ein im Gebäude

befindlicher Zeuge wurde gegen 23:55 Uhr durch den Lärm aufgeschreckt und begab

sich vor die Haustüre. Hier beobachtete er, wie eine fünfköpfige Personengruppe

über die Degenfeldstraße in Richtung Durlacher Allee rannte.

Beamte der Polizeihundeführerstaffel nahmen in der Nähe zwei der mutmaßlich

Geflüchteten vorläufig fest. Ob eine der Personen auch die Sachbeschädigung

verübte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene

Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit rund 2.500 Euro beziffert.

Bretten – Nach Verkehrsunfall davongefahren

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entfernte sich, nachdem er

einen Verkehrsunfall verursacht hatte am Freitagmorgen unerlaubt vom Unfallort.

Eine 40-Jährige fuhr kurz vor 09.00 Uhr mit ihrem Roller auf der Bundesstraße

293 aus Karlsruhe kommend in Richtung Bretten. In Höhe der Abfahrt Dürrenbüchig

wurde sie von dem Pkw ohne den nötigen Seitenabstand überholt. Die Frau musste

daraufhin auf den Grünstreifen ausweichen und stürzte. Durch eine

Rettungswagenbesatzung wurden ihre Verletzungen vor Ort versorgt. Am Roller

entstand ein Sachschaden von geschätzten 800 Euro. Der Unbekannte fuhr, ohne

sich um die Verletzte zu kümmern, weiter.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon

07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Pkw durch Böller beschädigt

Karlsruhe (ots) – Vermutlich durch einen selbstgefertigten Böller wurde

Samstagnacht ein geparkter Pkw in der Leopoldstraße beschädigt. Am Vormittag

teilte der Geschädigte den Umstand der Polizei mit. Die ersten Feststellungen

ergaben, dass ein Unbekannter einen vermutlich selbsthergestellten Böller im

Auspuffrohr des Pkw gezündet hatte. Durch die Explosion wurde der Pkw erheblich

beschädigt. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Gegen 03.00 Uhr hatten

Anwohner einen lauten Knall wahrgenommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Personen die im Bereich der

Leopoldstraße am frühen Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 39-Jähriger leistete Widerstand

Karlsruhe (ots) – Bei seiner Gewahrsamnahme leistete ein 39-Jähriger am

Sonntagnachmittag auf der Kriegsstraße Widerstand. Zunächst wurde gegen 13.15

Uhr eine Streife gerufen, da der 39-Jährige Passanten anpöbeln würde. Er wurde

zunächst ermahnt und zeigte sich einsichtig. Kurz darauf musste die Streife

nochmals ausrücken, da der Mann sein Verhalten nicht eingestellt hatte. Dem

zunehmend aggressiven Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er

allerdings nicht nachkam. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete er

dann erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten. Mit Unterstützung einer

zweiten Streife konnten dem 39-Jährigen schließlich Handschließen angelegt

werden. Ein Beamter wurde bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt.

Karlsruhe – Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag führte die Verkehrspolizei Karlsruhe auf den

Bundesautobahnen A5 und A8, sowie Landesstraße 564 Geschwindigkeitskontrollen

durch.

Am Sonntag zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr wurde eine Geschwindigkeitsmessung

zwischen den Anschlussstellen Kronau und Bruchsal durchgeführt. Die zulässige

Höchstgeschwindigkeit wurde von insgesamt 400 Autofahrern nicht eingehalten. 20

Fahrer waren erheblich zu schnell unterwegs und müssen neben einem Bußgeld und

Punkten auch mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Audi-Fahrer wurde gar mit 243

km/h gemessen. Der Fahrer muss neben einem Bußgeld und mehreren Punkten auch mit

einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Auf der Landesstraße 564 wurde zwischen 08.45 Uhr und 12.15 Uhr die Einhaltung

der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überwacht. Insgesamt

waren 31 Autofahrer zu schnell unterwegs und müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Auf den Bundesautobahnen A5 und A8 im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Karlsruhe wurde zwischen 07.00 Uhr und 13.00 Uhr die

Geschwindigkeit überwacht. Insgesamt acht Autofahrer gerieten ins Visier der

Videostreife da sie erheblich zu schnell unterwegs waren. Ein 25-Jähriger war

bei erlaubten 120 km/h mit 210 km/h unterwegs. Neben einem Bußgeld und mehreren

Punkten, muss er auch mit einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen.

Ettlingen – Beim Einparken Pkw beschädigt und davongefahren

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte am

Freitagnachmittag beim Einparken einen Pkw und fuhr anschließend davon. Der

Unbekannte parkte kurz vor 17.00 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei in

der Hertzstraße ein. Hierbei stieß er mit der Anhängerkupplung gegen einen Pkw.

Anschließend fuhr er wieder, ohne sich um den angerichteten Schaden von

geschätzten 500 Euro zu kümmern, aus der Parklücke. Der Fahrer hielt noch kurz

in Höhe zweier junger Frauen an und fuhr dann Richtung Mörscher Straße davon.

Bei dem Pkw soll es sich um einen silberfarbenen, älteren Audi A4 mit Karlsruher

Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen des Unfalls, oder Personen die Hinweise auf

den Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen,

Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Beim Fahrstreifenwechsel Auto übersehen

Karlsruhe (ots) – Rund 31.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines

Verkehrsunfalls der sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 556

ereignete.

Kurz vor 15 Uhr befuhr der 20 Jahre alte Unfallverursacher von der

Media-Marktkreuzung kommend in Richtung Forst. Kurz vor dem Abzweig zur

Bundesstraße 35, wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen und

kollidierte dabei mit einem Audi. Durch die Wucht des Aufpralls entstand

erheblicher Sachschaden, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligte unverletzt.

Karlsbad – Veranstaltung in Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Verstöße gegen die Corona-Verordnung wurden dank eines

aufmerksamen Bürgers in einer Gaststätte in Langensteinbach in der Benzstraße

festgestellt.

Entgegen der derzeit geltenden Verordnung zur Vermeidung der Verbreitung des

Coronavirus hatte sich der Eigentümer augenscheinlich mit vier weiteren Personen

in der Gaststätte aufgehalten und dort wohl Getränke konsumiert, gespielt und

ferngesehen.

Ein aufmerksamer Bürger hatte die Polizei wohl auf dieses Treffen aufmerksam

gemacht. Obwohl die Rollläden offenbar heruntergelassen waren und die Tür

verschlossen, drang die Unterhaltung nach außen. Auf Klopfen der einschreitenden

Beamten wurde die Tür geöffnet und die oben erwähnten fünf Personen ohne

Mund-Nasen-Schutz angetroffen.

Die Zusammenkunft wurde auf polizeiliche Anweisung beendet, alle Beteiligten

werden angezeigt.

Ubstadt-Weiher – 54-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol mit PKW gefahren

Ubstadt-Weiher (ots) – Ein 54-jähriger PKW-Fahrer sollte am Sonntag gegen 16:45

Uhr in der Bahnhofstraße in Ubstadt-Weiher einer Verkehrskontrolle unterzogen

werden. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr und führten daher vor Ort einen

Alkoholtest durch. Der Test bestätigte eine Atemalkoholkonzentration von 1,96

Promille. Daraufhin wurde der 54-Jährige zum Zwecke einer Blutentnahme aufs

Polizeirevier verbracht und sein Führerschein wurde einbehalten. Eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wird der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

vorgelegt.

Bretten – 85-Jährige kollidierte mit entgegenkommenden Renault

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls,

der sich am Samstag kurz nach 17:30 Uhr auf der Bundesstraße 293 ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 85-jährige Unfallverursacherin die B

293 von Bretten kommend in Richtung Jöhlingen. Kurz vor der Abfahrt Dürrenbüchig

gerät sie in einer langgezogenen Rechtskurve, aufgrund der tief stehenden Sonne,

auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte die Rentnerin seitlich frontal

mit dem entgegenkommenden Renault. Durch den Zusammenstoß wird die 23-jährig

Beifahrerin im Renault leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war

nicht nötig. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene

Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Einbruch in Reihenhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen über das Wochenende in ein Reihenhaus in

der Karlsruher Nordweststadt ein und entwendeten Bargeld.

Vermutlich in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, drangen bislang

unbekannte Täter über Fenster an der Gartenseite in das Reihenhaus in der

Dörrenbacher Straße ein. Sie durchwühlten sämtliche Zimmer und entwendeten

Bargeld.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611 in Verbindung setzen.

Bruchsal – Hinweis zur eingeschränkten telefonischen Erreichbarkeit des Polizeireviers Bruchsal am 03. März 2021

Karlsruhe (ots) – Aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten sind die

Telefonanschlüsse des Polizeireviers Bruchsal am 3. März 2021 im Zeitraum von 02

Uhr bis 05 Uhr nicht erreichbar. Der Polizeinotruf 110 ist von den Arbeiten

nicht betroffen.

In dringenden Fällen werden Anrufer gebeten, den Notruf 110 zu wählen oder sich

an das angrenzende Polizeirevier in Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253

80260 zu wenden.

Karlsruhe – Nachtrag zu: 42-jährige Frau aus 4. Obergeschoss von Balkon gestürzt und verstorben – 40 Jahre alter Partner unter Tatverdacht

Karlsruhe-Beiertheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft

und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Der festgenommene 40-Jährige kam nach der Vorführung beim Haftrichter mangels

dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß.

Karlsruhe – 42-jährige Frau aus 4. Obergeschoss von Balkon gestürzt und verstorben – 40 Jahre alter Partner unter Tatverdacht

Karlsruhe-Beiertheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft

und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Eine 42 Jahre alte Frau ist am Samstag gegen 22:00 Uhr in der Karlsruher

Ebertstraße über die Balkonbrüstung einer im 4. Obergeschoss gelegenen Wohnung

gestürzt und trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstorben.

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Zeugenaussagen zufolge soll es davor zu einem lautstarken Streit zwischen der

Frau und dem 40-jährigen Wohnungsinhaber kroatischer Staatsangehörigkeit

gekommen sein. Der Mann, mit dem die Frau ersten Erkenntnissen zufolge in einer

öfter wechselnden Beziehung stand, wurde unter dem Tatverdacht eines

Tötungsdelikts vorläufig festgenommen und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das für Kapitaldelikte zuständige Dezernat

der Kriminalpolizei führen die weiteren Ermittlungen. Beamte der Kriminaltechnik

sind zur Spurensicherung und -auswertung eingebunden.

Eine Obduktion der Verstorbenen wurde seitens der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

veranlasst.