Wetzlar: Mann mit Pistole in die Flucht geschlagen

(ots) – Mit dem resoluten Auftreten einer Angestellten eines Lebensmitteldiscounters in der Straße “Auf dem Hollerstück” hatte ein unbekannter Mann offensichtlich nicht gerechnet. Am Freitagabend um 21.15 Uhr, eine Viertelstunde nach Ladenschluss, standen zwei Mitarbeiterinnen vor der Eingangstür. Plötzlich kam ein Mann auf sie zu und forderte sie mit vorgehaltener Pistole auf die Tür wieder zu öffnen und zurückzugehen.

Eine der Frauen schlug mit ihrer Handtasche auf den Angreifer ein, beide rannten anschließend davon. Der Täter flüchtete anschließend über den Parkplatz und ein angrenzendes Feld.

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte sprach mit osteuropäischem Akzent, war ca. 180 groß und schlank. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und hatte sein Gesicht mit einer dunklen Stoffmaske bedeckt. Über den Kopf hatte er eine hellgraue Kapuze gezogen. Die beiden Frauen bedrohte er mit einer schwarzen Pistole.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Überfall am Freitagabend (28.02.2021), gegen 21.15 Uhr am Netto-Parkplatz beobachtet? Wem ist dort vorher der Täter aufgefallen? Wer hat den Täter anschließend auf seiner Flucht gesehen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Dillenburg-Frohnhausen: Felgendiebe flüchten –

Auf die Felgen eines Gebrauchtwagens hatten es Diebe am frühen Samstagmorgen (27.02.2021) auf dem Gelände eines Autohändlers am Frohnhäuser Kreisverkehr abgesehen. Die Täter lösten gegen 13.10 Uhr beim Hochbocken eines Fahrzeugs und Abmontieren der Reifen den Alarm aus. Drei Räder lagen schon zum Abtransport bereit, als eine Streife der Dillenburger Polizei eintraf. Die Diebe gaben Fersengeld und rannten in Richtung Ortsmitte davon.

Eine genaue Beschreibung der Männer ist nicht möglich. Zurück blieb ihr Hydraulikwagenheber. Wer hat die Diebe auf ihrer Flucht in Frohnhausen beobachtet? Wer hat zur genannten Zeit in Frohnhausen ein Fahrzeug schnell wegfahren sehen? Wer kann sonst Angaben zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Siegbach-Eisemroth: Frontalcrash fordert zwei Verletzte –

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Landstraße zwischen Eisemroth und Oberndorf mussten Rettungskräfte heute Morgen (01.03.2021) eine in ihrem Fahrzeug eigeklemmte Beteiligte befreien. Um 08.00 Uhr gingen die ersten Notrufe zu dem Frontalcrash ein. Sofort machten sich Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzt und die Polizei auf den Weg.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die 51-jährige Fahrerin eines Peugeot von Eisemroth kommend aus bisher nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Fiesta einer 24-Jährigen zusammenkrachte.

Beide aus Siegbach stammende Frauen und trugen schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen davon. Die Feuerwehr befreite eine der Frauen aus ihrem Fahrzeug. Zum Transport einer Verletzten in eine Klinik, musste ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle landen.

Die Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahnen von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Landstraße zwischen Eisemroth und Oberndort wurde bis etwa 10.30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt.

Ehringshausen-Dillheim: Diebe im Vereinsheim –

Auf Beute aus dem Clubheim des FSV Dillheim hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Zwischen Samstagnachmittag 27.02.2021 gegen 15.00 Uhr und Sonntagnachmittag 28.02.2021 gegen 16.00 Uhr suchten sie das Sportgelände in den Dillwiesen auf. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Vereinsheim und ließen einen Kaffeeautomaten, Lautsprecher sowie einen Laptop mitgehen. Zudem brachen sie einen Dartautomaten auf.

Die Vereins-Verantwortlichen schätzen den Einbruchschaden auf mindestens 10.000 Euro. Den Wert der Beute beziffern sie auf etwa 150 Euro.

Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der genannten Zeit am Vereinsheim Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun-Biskirchen: Heckklappe zerkratzt –

Einen Schaden von rund 500 Euro ließen Vandalen an einem grauen Audi Q5 zurück. Der SUV parkte im Zeitraum vom 18.02.2021, gegen 14.00 Uhr bis zum 21.02.2021, gegen 13.00 Uhr in der Straße “Westerwaldring” auf dem Parkplatz des Kinderspielplatzes. Die Täter trieben Kratzer in die Heckklappe des Audis.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen