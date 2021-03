Zug mit Farbe besprüht

Gießen (ots) – Ein neuer Fall von illegalem Graffiti beschäftigt seit Sonntag 28.2.2021 die Ermittler der Bundespolizei. Bislang Unbekannte beschmierten einen in der Abstellanlage des Bahnhofes Gießen (Gleis 139) abgestellten Zug und verunreinigten zwei Waggons auf einer Fläche von rund 72 Quadratmetern.

Beamte vom Bundespolizeirevier Gießen stellten die Farbschmierereien am Sonntag gegen 20.30 Uhr fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nr. 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

30-Jähriger beleidigt Passanten

Gießen (ots) – Ein 30-jähriger Mann beleidigte am Freitagvormittag 26.02.2021 offenbar mehrere Passanten im Seltersweg. Ein Sicherheitsdienst meldete den Vorfall gegen 10.15 Uhr. Polizisten konnten den wohnsitzlosen Mann schnell festnehmen. Offenbar aufgrund seines psychischen Zustandes wollte der Festgenommene in eine Fachklinik.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Traktorfahrer schlägt junger PKW-Fahrerin ins Gesicht

Kinzenbach (ots) – In der Waldstraße gerieten Freitagnachmittag 26.02.2021 eine 18-jährige Autofahrerin und ein unbekannter Traktorfahrer offenbar aufgrund ihrer Fahrweise in Streit. Gegen 16.00 Uhr stellte sich der Unbekannte offenbar vor das Fahrzeug der 18-Jährigen, stieg aus und schlug der Frau mit der Hand ins Gesicht. Die 18-jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Beschreibung des Verdächtigen: Er ist zwischen 40 und 50 Jahren alt, hat kurze gräuliche Haare und trug eine grüne Jacke sowie eine schwarze Arbeitshose.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Landkreis Gießen: Drei Fahrer nach Kontrollen zur Blutentnahme

(ots) – Bei Kontrollen vom vergangenen Wochenende mussten drei Autofahrer mit zur Blutentnahme auf die Polizeiwache. Vier Fahrzeuglenker hatten keine gültige Fahrerlaubnis. Bei einer Überprüfung eines 26-jährigen Fahrers von Freitagabend gegen 23.00 Uhr in der Gartenstraße in Niederkleen erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Er räumte ein, Marihuana konsumiert zu haben. Ein Drogentest verlief positiv auf THC: Nach der Blutentnahme auf der Polizeiwache durfte er wieder gehen.

Im Schiffenberger Weg stoppten Polizisten am Samstagnachmittag zwei Rollerfahrer im Alter von 17-Jahren, die lediglich eine Mofaprüfbescheinigung besaßen. Da das Duo eindeutig schneller unterwegs war, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und stellten die Fahrzeuge sicher.

Bei der Überprüfung eines 19-jährigen Autofahrers am Samstagabend gegen 20.10 Uhr in der Moltkestraße reagierte der Drogentest positiv auf THC. Anschließend folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

“Mehrere Fahrzeuge würden extrem schnell und laut im Bereich der Ringallee und Messeplatz umherfahren”, so die Mitteilung mehrerer Zeugen bei der Polizei am Samstagabend. Daraufhin entdeckte eine Streife einen Porsche, der vom Messeplatz in Richtung Stadtmitte fuhr. Dabei beschleunigte der Fahrer mehrfach sein Fahrzeug, als er an einer roten Ampel stand. Sie stoppten den 22-jährigen Porsche-Fahrer. Nach der Eröffnung eines Ordnungsverfahren und in einem Gespräch mit den Beamten zeigte sich der Fahrer dennoch einsichtig.

Einem aufmerksamen Passanten fiel Sonntagfrüh ein Mann auf, der offenbar mit einer Schusswaffe in einen PKW einstieg. Gegen 00.25 Uhr beobachtete er den zunächst Unbekannten im Bereich des Asterweg/Dammstraße in Gießen und informierte die Polizei. Mehrere Polizeistreifen stoppten das Fahrzeug, in dem sich fünf Insassen befanden. In dem Fahrzeug fanden die Beamten eine Gaspistole, ein Jagdmesser, einen Schlagring und einen Teleskopschlagstock und stellten diese sicher. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen zwei Männer im Alter von 18 und 39 Jahren ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden das Quintett entlassen.

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der “Neuen Mitte” in Pohlheim gab Sonntagvormittag (28. Februar) ein 71-jähriger Mann einem 16-jährigen Jugendlichen eine “private Fahrstunde”. Eine Streife unterbrach gegen 08.20 Uhr die “Fahrstunde” vorzeitig und leitete gegen den Jugendlichen und dem uneinsichtigen Senior ein Ermittlungsverfahren ein. Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen war Donnerstagvormittag ein Fahrer in der “Neuen Mitte” in Pohlheim unterwegs. Einer Streife fiel der 30-jährige Mann gegen 12.00 Uhr auf. Er konnte keine gültige Fahrererlaubnis vorlegen und ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain. Auch gegen die Halterin leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Laubach: Diesel abgezapft

Auf Diesel hatten es Unbekannte auf einer Baustelle in der Philipp-Reis-Straße abgesehen. Zwischen 17.00 Uhr am Donnerstag und 06.50 Uhr am Freitag zapften sie etwa 500 Liter Diesel aus zwei Baustellenfahrzeugen ab. An mindestens drei weiteren Fahrzeugen versuchten sie den Tankdeckel aufzubrechen. Wer hat dort im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Lich: Kennzeichen gestohlen

Unbekannte stahlen zwischen 18.00 Uhr am Freitag (26. Februar) und 15.20 Uhr am Sonntag die Kennzeichen eines geparkten PKW in Nieder-Bessingen. Der rote Seat stand in der Straße “Hasenpfad”. Wer hat während des Tatzeitraumes verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Staufenberg: Geräteschuppen in Mainzlar aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Straße “In den Erlen” in Mainzlar in einen Geräteschuppen ein. Sie schlugen zwischen 19.00 Uhr am Freitag und 17.30 Uhr am Samstag zu. Aus dem Schuppen fehlen verschiedene Werkzeuge in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Skoda beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Freitag (26.Februar) 16.00 Uhr und Sonntag (28.Februar) 09.00 Uhr einen in der Kleehofstraße (Höhe 12) geparkten Skoda. Als die Besitzerin zu ihrem grünen Yeti zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange und dem vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vorfahrt von Radfahrerin missachtet

Am Samstag (27.Februar) gegen 16.00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Rodheimer Straße aus Richtung Heuchelheim kommend und beabsichtigte nach links in die Krofdorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah der Unbekannte offenbar eine 40-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Heuchelheim fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radlerin leicht verletzte.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Beim Vorbeifahren Fiat beschädigt

Samstagabend (27.Februar) gegen 18.50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Taunusstraße in Grüningen in Richtung Watzenborn-Steinberg. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte einen geparkten weißen Fiat 500 am linken Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in geringer Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Parkplatzrempler

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Fords nach einer Unfallflucht zwischen Dienstag (23.Februar) 12.00 Uhr und Mittwoch (24.Februar) 13.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße “Am Schloßpark” in Großen-Buseck. Als der Besitzer zu seinem braunen Escort zurückkam, war dieser auf der linken, hinteren Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A485/Gießen: Spurwechsel verursacht Unfall

Ein Leichtverletzter und 30.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls von Sonntag (28.Februar) auf der Autobahn 485. Gegen 14.40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Buseck in einem Ford die linke Spur in Richtung Gießener Nordkreuz. Ein 65-jähriger Mann aus Mücke in einem VW befuhr die Tangente an der Anschlussstelle Schiffenberger Tal. Als der VW-Fahrer den Beschleunigungsstreifen erreicht hatte, wechselte er offenbar, ohne auf den Verkehr zu achten, über den rechten Fahrstreifen auf die linke Spur. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 30.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A480/Buseck: Zusammenstoß mit Waschbär

Sonntagabend (28.Februar) gegen 22.00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann in einem Opel die Autobahn 480 zwischen Reiskirchen und dem Gießener Nordkreuz als ein Waschbär über die Fahrbahn lief.

Es kam zum Zusammenstoß, den der Waschbär nicht überlebte. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Eine 48-jährige Frau aus Gießen in einem Daimler befuhr am Samstag (27.Februar) die Autobahn 45 und verließ die A45 an der Anschlussstelle Lützellinden. An der Einmündung zur Landstraße 3054 beabsichtigte die Daimler-Fahrerin nach links einzubiegen. Vermutlich übersah die 48-Jährige dabei einen 70-jährige Mann aus Gießen in einem BMW, der die L 3054 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der BMW-Fahrer leicht verletzte. Der Gießener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß mit Radfahrer

Am Samstag (27.Februar) gegen 16.00 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus Gießen in einem Smart die Alicenstraße und beabsichtigte nach rechts in die Frankfurter Straße abzubiegen. Dabei übersah die Smart-Fahrerin offenbar einen 44-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Wendemanöver Opel beschädigt

Samstagabend (27.Februar) gegen 18.10 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Gießen in einem Toyota die Straße “Sternmark”. Aufgrund einer Baustelle wendete der Gießener sein Fahrzeug und beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Sonntag (28.Februar) gegen 17.40 Uhr befuhren ein 52-jähriger Mann aus Buseck in einem VW und ein 21-jähriger Mann aus Gießen in einem BMW hintereinander die Bismarckstraße in Richtung Südanlage. An der Ampel im Kreuzungsbereich zur Ludwigstraße hielten beide Fahrzeuge aufgrund einer roten Ampel an und als die Ampel grün anzeigte, fuhren beide los. Plötzlich bremste der vorausfahrende 52-Jährige. Vermutlich bemerkte der BMW-Fahrer den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer erschreckt sich und stürzt

Sonntagabend 28.02.2021 gegen 20.55 Uhr befuhr ein 24-jähriger Radfahrer aus Gießen die Licher Straße und beabsichtigte in die Straße “Kugelberg” abzubiegen. Beim Abbiegevorgang erschreckte sich der Radler vor einem verbotswidrig aus der Straße “Kugelberg” kommenden unbekannten Verkehrsteilnehmer in einem Audi und stürzte. Beide Unfallbeteiligten sprachen miteinander und der Radfahrer betonte, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin entfernte sich der Audi-Fahrer.

Später bemerkte der 24-Jährige Verletzungen und Beschädigungen an seinem Fahrrad.

Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen führten zu einem 41-jährigem Mann aus dem Landkreis Gießen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Parken VW beschädigt

Ein 27-jähriger Mann aus Lich beschädigte am Sonntag (28.Februar) gegen 20.45 Uhr beim Ein- bzw. Ausparken einen im Wiesecker Weg geparkten VW.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.950 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

