Exhibitionist verfolgt 21-Jährige im Zug

Schwalmstadt (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde am Sonntag 28.02.2021 eine 21-Jährige aus Oberaula. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr in einer Regionalbahn auf der Fahrt von Marburg nach Treysa. Ein bislang unbekannter Mann manipulierte vor den Augen der Frau an seinem Geschlechtsteil. Auch als die 21-Jährige in ein anderes Abteil flüchtete, folgte ihr der Mann und machte dort weiter.

Im Bahnhof Treysa stieg die Frau aus. Der unbekannte Täter blieb im Zug sitzen und fuhr weiter. Noch am gleichen Tag erstattete die 21-Jährige Strafanzeige bei der Polizei in Schwalmstadt. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Täterbeschreibung

ungepflegte Erscheinung, ca.20-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, 3-Tage-Bart. Bekleidet mit schwarzer Lederjacke blauer Jeans, schwarzer Wollmütze, schwarze Schuhe, dunkles T-Shirt.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 816160 beziehungs-weise unter www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Einbruch in Wohnung – Täter stehlen Bargeld und Tablet-Computer

Bad Zwesten (ots) – 26.02.2021, 18:30 Uhr bis, 23:30 Uhr – In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße brachen unbekannte Täter am Freitagabend ein und stahlen Bargeld und ein Tablet-Computer. Die Täter gelangten vermutlich durch die nicht verschlossene Haustür in das Treppenhaus. Von hier aus begaben sie sich zu der Wohnungstür und brachen diese gewaltsam auf. Im Wohnzimmer der Wohnung entwendeten sie eine Brotdose mit Bargeld und ein älteres Tablet.

Mit der Beute flüchteten die Täter aus dem Haus. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 oder an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Schulgebäude

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 27.02.2021, 21:30 Uhr bis, 28.02.2021, 15:50 Uhr – In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in die Schule am Siebenbürgener Weg ein. Sie stahlen Bargeld, Siegel, eine Festplatte und einen Wandtresor. Die Täter brachen die Eingangstür und die Tür zum Sekretariat auf.

Aus dem Sekretariat stahlen sie die Wertgegenstände. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Einbruch in Scheune – Täter stehlen Geräte und Maschinen für mehrere tausend Euro

Homberg-Caßdorf (ots) – 28.02.2021, 13:30 Uhr bis 18:15 Uhr – Am Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Scheune/Werkstatt in der Poststraße ein und stahlen dort Gartengeräte, Werkzeuge und ein Fahrrad.

Die Täter brachen das Schloss des Eingangstores auf und stahlen anschließend einen Stiga Aufsitzmäher, ein Fahrrad der Marke Focus, 2 Kettensägen von Dolmar 1 Akkuschrauber von Hilti, 1 Akkuschrauber von Makita, einen Werkstattwagen von Promat mit Inhalt, einen Landmann Gasgrill sowie eine Makita Kapp-/ Gehrungssäge. Für den Abtransport der Beute müssen die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen anhänger benutzt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Audi A 6 Kombi gestohlen

Wabern (ots) – 27.02.2021, 02:15 Uhr bis 12:00 Uhr – Einen Audi A 6 Avant stahlen unbekannte Täter von einem Stellplatz am Wohnhaus in den “Pfadwiesen”. Unbekannte Täter begaben sich am Samstag, in der Zeit von 02:15 Uhr bis 12:00 Uhr zu dem abgestellten grauen Audi mit dem amtlichen Kennzeichen HR-UB 63 und entwendeten diesen auf nicht bekannte Weise.

Der Pkw hat einen Wert von 43.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Grauer Audi RS 3 gestohlen

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – 26.02.2021, 21:00 Uhr bis 27.02.2021, 08:00 Uhr – Einen geparkten grauen Audi RS 3 stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag vom Alleeplatz. Der Eigentümer des Audi hatte diesen am Freitagabend gegen 21:00 Uhr auf dem Alleeplatz abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 08:00 Uhr stellte er fest, dass der Pkw nicht mehr dort stand.

Wie die Täter den Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen KS-BH 318 gestohlen haben, steht zurzeit nicht fest. Der Audi hat einen Wert von 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Polizeikontrolle am Treffpunkt der “Tuner und Raser-Szene”

Fritzlar (ots) – 27.02.2021, 17 Uhr bis 28.02.2021, 02 Uhr – In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen 28.02.2021 führten Polizisten der Polizeidirektion Schwalm-Eder Fahrzeug und Geschwindigkeitskontrollen in Bereich von Fritzlar durch. Bei den Geschwindigkeitskontrollen auf der B 450 wurde ein Fahrzeug mit 197 Km/h gemessen. Der Parkplatz eines Baumarkts an der Straße “Auf der Lache” wurde in letzter Zeit vermehrt zum Treffpunkt der sog. “Tuner und Raser-Szene”.

An mehreren Abenden trafen sich dort bis zu 100 Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Bei Eintreffen der Polizei verließ jeweils ein Großteil der Fahrzeuge zügig den Parkplatz. Am Samstagabend war der Parkplatz wieder mit bis zu einhundert Fahrzeugen besetzt. Beim Erkennen von Polizeifahrzeugen setzten sich die Personen in ihre Pkws und verließen den Parkplatz in Richtung Gießener Straße und Erfurter Ring. Daraufhin wurden mehrere Fahrzeug- und Geschwindigkeitskontrollen in und um Fritzlar durchgeführt.

Die B 450 zwischen der Kalbsburg und dem Kreisel am Fritzlarer Ortseingang, nutzten offensichtlich mehrere Fahrzeugführer für Fahrten mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit. Bei den Geschwindigkeitsmessungen wurden u. a. ein Fahrzeug mit 197 Km/h und eines mit 175 Km/h, bei erlaubten 100 Km/h, gemessen. Weitere Ermittlungen, insbesondere die Prüfung ob Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer eingeleitet werden, dauern an.

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Wabern stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Bei einem weiteren Fahrzeug auf der B 253/Bereich Wabern, wurden nicht zulässige Veränderungen am Fahrzeug festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

