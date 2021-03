Korbach: Die Polizei-News

Hessische Rettungsmedaille an zwei Marburger Polizisten überreicht

Waldeck-Frankenberg/Gießen/Marburg/Wiesbaden (ots) – Die beiden Polizeioberkommissare Dominik Buchner und Kai Guntermann bekamen am 25.02.2021 durch Polizeivizepräsident Peter Kreuter die Hessische Rettungsmedaille überreicht. Er überreichte die ehrenvolle Auszeichnung im Namen des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.

“Durch Ihren herausragenden Einsatz und Ihre blitzschnelle Entscheidung haben Sie ein Menschenleben gerettet. Dafür möchte ich mich bedanken. Sie haben mit Ihrem mutigen Handeln viel Verantwortung bewiesen.”, so Peter Kreuter bei der Aushändigung der Hessischen Rettungsmedaille.

Eigentlich, so der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen, hätte die Auszeichnung bereits während des Hessentages in Bad Vilbel erfolgen sollen. Durch die coronabedingte Absage konnte die Auszeichnung nicht in dem gewohnten Rahmen stattfinden und wurde nun im kleinen Rahmen nachgeholt. Zu den ersten Gratulanten gehörte auch der Leiter der Polizeistation Marburg, Heinz Frank.

Die beiden Polizeibeamte der Polizeidirektion Marburg hatten am 12.11.2019, gegen 00.30 Uhr, während ihrer Streife die Meldung erhalten, dass eine männliche Person auf einem Bahngleis am Südbahnhof in Marburg liegen würde. Als Kai Guntermann und Dominik Buchner an den Gleisen entlangliefen, entdeckten sie den Mann auf dem Gleis liegend und sahen einen Zug, der mit hoher Geschwindigkeit in wenigen Sekunden durch den Südbahnhof fuhr. Im “Spurt” rannten die beiden Familienväter zu dem Mann und packten ihn am Kragen. Gerade als der Mann mit den Füßen zuletzt von den Gleisen gezogen wurde, rauschte der Zug vorbei. Der Mann und auch die beiden Beamten blieben unverletzt. Die Person wurde dann in eine Psychiatrie eingeliefert.

Kai Guntermann, 48 Jahre alt und zweiter von links auf dem Bild, wohnt im Landkreis Marburg-Biedenkopf und Dominik Buchner, 30 Jahre alt und zweiter von rechts auf dem Bild, wohnt im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Auf dem Bild sind neben den beiden Beamten noch der Leiter der Polizeistation Marburg, Polizeirat Heinz Frank (links), und Polizeivizepräsident Peter Kreuter (rechts) zu sehen. In den Händen halten die beiden Marburger Schutzleute die Urkunde.

Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus – Polizei sucht Zeugen

Bad Arolsen (ots) – In der Nacht von Samstag 27.02.2021 auf Sonntag 28.02.2021, versuchten unbekannte Täter in Bad Arolsen in der Bahnhofstraße in ein Mehrparteienhaus einzubrechen. Das Haus ist zurzeit unbewohnt und wird umgebaut. Die Täter hatten versucht die alte Holzeingangstür aufzuhebeln, was nicht gelang. Sie könnten bei der Tatausführung aber auch gestört worden sein.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Täter bei Einbruch überrascht und geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Frankenberg (ots) – Am Samstagabend 27.02.2021 gegen 18:30 Uhr, kam die alleinlebende Hausbewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße “Auf der Leimenkaute” vom Einkaufen nach Hause. Als sie gerade dabei war ihren Einkauf zu verstauen, hörte sie in der oberen Etage Geräusche. Als sie nachschaute was da los war, kam ihr auf der Flurtreppe eine unbekannte männliche Person entgegen, die fluchtartig das Haus verließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Sie verständigte daraufhin sofort die Polizei.

Die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Frankenberg stellten vor Ort fest, dass der Täter durch ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss ins Haus gelangt war. Ein weiteres hatte er versucht aufzuhebeln. Durch das aufgehebelte Fenster war er schließlich auch wieder mit seiner Beute geflüchtet.

Der Flüchtige wird als ca. 180 cm groß beschrieben, war auffallend schlank und hatte ein schmales Gesicht. Er trug einen Mund-/Nasenschutz und dunkle Kleidung. Die Kapuze seines Pullis hatte er über den Kopf gezogen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, melden sich bitte bei die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Kennzeichen abgerissen – Polizei bittet um Hinweise

Korbach/Bad Arolsen (ots) – In der Nacht von Freitag 26.02.2021 auf Samstag 27.02.2021, wurden in Korbach im Eisenberger Weg an einem roten Mazda, in der Enser Straße an einem Renault Megane und in der Friedrich-Bangert-Straße an einem grauen BMW 320 d Touring jeweils die hinteren amtlichen Kennzeichen durch unbekannte Täter entwendet.

In der Nacht zuvor (25./26.02.2021) wurde in Bad Arolsen-Landau “Am Markt” ebenfalls das hintere Kennzeichen an einem grauen Opel Meriva entwendet. In allen Fällen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

