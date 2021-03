Ordnungsamt und Polizei gehen gegen illegale Prostitution vor

Am Freitagnachmittag, 26. Februar, fand eine gemeinsame Kontrolle des Ordnungsamtes und der Polizei in verschiedenen Wiesbadener Hotels sowie einem Wohnkomplex statt. Hintergrund der Ermittlungen waren konkrete Hinweise auf Verstöße gegen das Prostitutionsschutzgesetz sowie gegen die Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt-und Betriebsbeschränkungsverordnung). Bei der Kontrolle wurde eine Prostituierte aus Rumänien angetroffen, die sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in einem der Hotels eingecheckt hatte. Die Prostituierte musste das Hotelzimmer umgehend räumen.

Navigationsgerät ausgebaut,

Wiesbaden, Weidenbornstraße, 28.02.2021, 15:00 Uhr – 19:45 Uhr

(he)Am Sonntagabend wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter in der

Weidenbornstraße aus einem geparkten Mercedes das Navigationsgerät sowie das

Armaturenbrett ausgebaut und entwendet hatten. Zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr

zerstörten die Diebe eine Seitenscheibe des PKW, gelangten so in das

Fahrzeuginnere und verursachten durch die Beschädigungen und den Diebstahl einen

Gesamtschaden von circa 4.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen

oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

Einbruch in Firmengebäude,

Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, Feststellungszeitpunkt: 27.02.2021, 19:45

Uhr

(he)Am Samstagabend wurde die Polizei durch den zuständigen Sicherheitsdienst

darüber informiert, dass es in Delkenheim im Max-Planck-Ring mutmaßlich zu einem

Einbruch in ein Firmengebäude gekommen war. Vor Ort stellten die Beamten fest,

dass an dem betroffenen Firmenkomplex ein Zugangstor sowie eine ins Innere des

Gebäudes führende Tür geöffnet waren. Innerhalb des Gebäudes fanden sich

ebenfalls Hinweise, welche auf ein unbefugtes Betreten schließen lassen. Ob es

tatsächlich zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen war, bedarf abschließender

Überprüfungen. Zeugen, welche am Samstagnachmittag bis in die Abendstunden im

zuvor genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten,

sich bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Baucontainer gewaltsam geöffnet und Maschinen entwendet,

Wiesbaden-Nordenstadt, Birnenweg, 25.02.2021, 16:00 Uhr – 26.02.2021, 09:00 Uhr

(He)Zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Freitag, 07:00 Uhr, waren auf einem in

Nordenstadt im Birnenweg gelegenen Baustellengrundstück Diebe zugange und ließen

aus einem gewaltsam geöffneten Baucontainer mehrere Baumaschinen mitgehen. Am

Freitagmorgen stellten die betroffenen Firmen fest, dass Unbekannte mehrere auf

dem Baustellengelände stehende Container gewaltsam geöffnet und durchsucht

hatten. Aus einem Container verschwanden mehrere Baugeräte, wobei eine

abschließende Aufstellung samt Schadenshöhe noch aussteht. Die Ermittlungsgruppe

des 3. Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Zwei Fahrräder aus Keller entwendet,

Wiesbaden, Seerobenstraße, 19.02.2021-28.02.2021

(he)Im Verlauf der vergangenen Woche verschwanden aus einem Fahrradkeller in der

Seerobenstraße zwei Räder im Wert von fast 2.000 Euro. Letztmalig wurden die

angeschlossenen Fahrräder am 19.02.2021 im Keller des betroffenen

Mehrfamilienhauses gesehen. Gestern, gegen 11:30 Uhr, wurde der Diebstahl dann

festgestellt. Es handelte sich um ein Pedelec der Marke „Fischer“, Farbe schwarz

vom Typ „Proline ETD“ sowie um ein Herrenrad des Herstellers „Univega“, Farbe

silber, Typ „Summit“. Die AG Fahrrad der Polizeidirektion Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Schmiererei an Hauswand,

Wiesbaden, Kellerstraße, 19.02.2021 – 28.02.2012

(he)Zwischen dem 19. und 28. Februar beschmierten unbekannte Täter in der

Kellerstraße die Hauswand sowie das Hoftor eines Mehrparteienhauses und

verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der oder die

Täter, zu denen es bis dato keine Hinweise gibt, besprühten das Anwesen mit

schwarzer und lila Farbe. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus

+++ Polizeistation Eltville am 02.03.2021 zeitweise nicht über die bekannte Rufnummer erreichbar +++

Bad Schwalbach (ots)

Aufgrund von Arbeiten an der technischen Anlage ist die Polizeistation Eltville am morgigen Dienstag, dem 02.03.2020, in der Zeit von ca. 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr über die bekannte Rufnummer (06123) 9090-0 sowie per E-Mail nicht erreichbar. Die Polizeistation Eltville ist in dieser Zeit nur eingeschränkt über die Mobilfunknummer (0170) 3667357 erreichbar. In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110.

Pferd nach Schüssen aus Schreckschusswaffe tot

aufgefunden, Taunusstein, Orlen, Obergasse, 28.02.2021, 22.40 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde auf einer Pferdeweide im Bereich der Obergasse in

Taunusstein-Orlen ein Pferd tot aufgefunden. Die Besitzerin des Pferdes hatte

gegen 22.40 Uhr Schussgeräusche aus Richtung der Pferdeweide hinter ihrem

Wohnhaus wahrgenommen. Als die Frau daraufhin draußen nachschaute, fand sie

eines ihrer Pferde tot hinter dem Stall auf. Durch die verständigten Polizisten

konnten an dem verstorbenen Tier keine Schussverletzungen oder sonstige

Verletzungen festgestellt werden. Vor Ort wurden bei einer Absuche Hülsen einer

Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist

noch nicht bekannt, wie es zu dem Tod des 31-jährigen Araber kam. Die Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Bereich der

Pferdeweide verdächtige Beobachtungen gemacht haben und weitere Hinweisgeber,

sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Exhibitionist auf Schulparkplatz,

Geisenheim, Dr.-Schramm-Straße, 26.02.2021, 10.30 Uhr,

(pl)Am Freitagvormittag zeigte sich ein unbekannter Mann auf dem Parkplatz einer

Schule in der Dr.-Schramm-Straße in Geisenheim einer 61-jährigen Frau in

schamverletzender Art und Weise. Die Geschädigte hatte sich gegen 10.30 Uhr auf

dem Parkplatz zu ihrem Auto begeben, als sie auf einen Mann aufmerksam wurde,

der am Treppenabgang saß und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die

61-Jährige stieg in ihren Pkw ein und fuhr zunächst vom Parkplatz. Als sie dann

nochmal kurz anhielt, habe der Mann plötzlich an ihre Scheibe geklopft und ihr

den Mittelfinger gezeigt. Der Exhibitionist soll etwa 18-25 Jahre alt, ca. 1,85

Meter groß sowie dünn gewesen sein einen dunklen Teint, eine ungepflegte

Erscheinung, sowie buschige Augenbrauen gehabt haben. Getragen habe er eine

verschmutzte, dunkle Jogginghose, eine schwarze Kapuze und darunter etwas

Weißes. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Exhibitionist im Feld,

Oestrich-Winkel, zwischen Geisenheim und Winkel, 27.02.2021, 08.00 Uhr,

(pl)In einem Feld zwischen Winkel und Geisenheim war am Samstagmorgen ein

Exhibitionist unterwegs. Der Mann zeigte sich gegen 08.00 Uhr im Bereich der

Ankermühle mindestens einer Frau in schamverletzender Art und Weise. Der

Exhibitionist soll 30- 40 Jahre alt, etwa 1,75- 1,80 Meter groß sowie schlank

gewesen sein und kurze, lockige Haare, einen fahlbraunen Teint, eine große Nase

sowie Pickelnarben im Gesicht gehabt haben. Getragen habe er einen dunklen

Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf trug und eine Jogginghose mit

einem weißen Streifen an der Seite. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung

zu setzen.

Einbruch in Bäckerei,

Eltville, Matheus-Müller-Platz, Festgestellt: 01.03.2021, 05.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Bäckerei auf dem Matheus-Müller-Platz in Eltville

haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag Bargeld erbeutet. Die Einbrecher

drangen durch eine aufgehebelte Tür in die Innenräume der Bäckerei ein, brachen

die Spinde der Mitarbeiter auf und entwendeten hieraus Bargeld. Darüber hinaus

ließen die Täter auch noch einen Tresor mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in

Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Kiosk,

Niedernhausen, Bahnhofstraße, 27.02.2021, 03.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag scheiterten Einbrecher beim Versuch, in einen Kiosk

in der Bahnhofstraße in Niedernhausen einzubrechen. Die Täter versuchten gegen

03.15 Uhr erfolglos, die Scheibe des Kiosks einzuwerfen. Eine über dem Kiosk

wohnende Frau wurde durch die hierdurch entstandenen Geräusche auf den

Einbruchsversuch aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Täter konnten von

den eintreffenden Polizisten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Eine Fahndung

verlief auch erfolglos. Der durch den gescheiterten Einbruch entstandene

Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in

Verbindung zu setzen.

Autoaufbrecher erbeuten Bedienteile der Klimaanlage, Taunusstein,

Bleidenstadt, Ludwig-Hanson-Straße, 27.02.2021, 22.30 Uhr bis 28.02.2021, 08.30

Uhr,

(pl)In der Ludwig-Hanson-Straße in Taunusstein-Bleidenstadt hatten es

Autoaufbrecher in der Nacht zum Sonntag auf die Bedienteile der Klimaanlage

eines geparkten Pkw abgesehen. Die Täter machten sich an allen vier Türen des

betroffenen Audi S7 zu schaffen, bis es ihnen schließlich gelang, eine der Türen

zu öffnen und hierdurch in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Anschließend

durchsuchten die Unbekannten das Fahrzeug nach Wertgegenständen und bauten

letztendlich die Bedienteile der Klimaanlage aus. Der durch die Autoaufbrecher

entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Autoaufbrecher gescheitert,

Idstein, Loni-Franz-Straße, 27.02.2021, 00.00 Uhr bis 11.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag sind Autoaufbrecher in der Loni-Franz-Straße in

Idstein gescheitert. Die Täter wollten die Tür eines geparkten Ford Mondeos

aufhebeln, als die Alarmanlage des Wagens auslöste. Daraufhin brachen die

Autoaufbrecher offensichtlich die Tat ab und flüchteten. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

in Verbindung zu setzen.

Mehrere geparkte Autos beschädigt,

Idstein, Zissenbach, 26.02.2021, 18.00 Uhr bis 27.02.2021, 08.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz der

Sportanlage in der Straße „Zissenbach“ in Idstein mindestens drei dort

abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Die Täter traten gegen die Außenspiegel der

Fahrzeuge und verursachten so einen Sachschaden von rund 1.200 Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

33-jähriger Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt, Heidenrod, Bundesstraße 260, 28.02.2021, 17.30 Uhr,

(pl)Ein 33-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem

Wildunfall auf der B 260 bei Heidenrod leicht verletzt. Der 33-Jährige war gegen

17.30 Uhr mit seiner Suzuki von Bad Schwalbach kommend auf der Bundesstraße in

Richtung Nastätten unterwegs, als kurz nach der Abfahrt Grebenroth ein Tier auf

die Fahrbahn lief. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Wild

nicht mehr verhindern und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.