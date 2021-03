15-Jähriger aus Hattersheim vermisst

Hattersheim, seit 25.02.2021, gg. 13.00 Uhr

(ho)Seit Donnerstagmittag (25.02.2021) wird der 15-jährige Alvaro Josue Palencia Vargas aus Hattersheim vermisst. Der Jugendliche verließ gegen 13.00 Uhr ohne Abmeldung die elterliche Wohnung und ist seit diesem Zeitpunkt verschwunden. Konkrete Anhaltspunkte auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort liegen momentan nicht vor. Alle durchgeführten polizeilichen Such- und Ermittlungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Ermittlungen ergaben, dass private Probleme des Jugendlichen ursächlich für sein Verschwinden sein könnten.

Der Vermisste ist 1,75 Meter groß, schlank, hat dunkle, kurze Haare und spricht deutsch mit spanischem Akzent. Er war zuletzt mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunkelblauen Jacke, weißen Turnschuhen der Marke Fila und einer schwarzen Basecap bekleidet. Er führt vermutlich eine schwarze Sporttasche mit Bekleidung und einen grauen Rucksack mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Jugendlichen nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zu schnell und mit Drogen unterwegs,

Hofheim, Lorsbacher Straße, 26.02.2021, gg. 13.45 Uhr

(ho)Eine Geschwindigkeitsüberschreitung ist aOrdnungsamt und Polizei gehen gegen illegale Prostitution vor

Am Freitagnachmittag, 26. Februar, fand eine gemeinsame Kontrolle des Ordnungsamtes und der Polizei in verschiedenen Wiesbadener Hotels sowie einem Wohnkomplex statt. Hintergrund der Ermittlungen waren konkrete Hinweise auf Verstöße gegen das Prostitutionsschutzgesetz sowie gegen die Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt-und Betriebsbeschränkungsverordnung). Bei der Kontrolle wurde eine Prostituierte aus Rumänien angetroffen, die sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in einem der Hotels eingecheckt hatte. Die Prostituierte musste das Hotelzimmer umgehend räumen.

e in der Lorsbacher Straße mit 83 anstatt der erlaubten 60 Stundenkilometer gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei fiel er aufgrund seines Verhaltens und wegen starkem Cannabisgeruch im Wagen auf, sodass der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen vorlag. Bei einer Befragung räumte der Mann auch schließlich ein, unmittelbar vor der Fahrt Drogen genommen zu haben. Er musste sich daher einer Blutentnahme auf der Polizeistation unterziehen. Im Fahrzeug des 37-Jährigen wurde darüber hinaus noch ein Beutel mit rund 40 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Aus der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung resultierten so noch zwei Strafanzeigen wegen Drogenkonsums im Straßenverkehr und des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Motorroller gestohlen,

Oberliederbach, An den Hofgärten, festgestellt am 27.02.2021

(ho)Im Verlauf der vergangenen Tage haben Unbekannte in Oberliederbach einen geparkten Motorroller entwendet. Das orange-weiße Kleinkraftrad der Marke Yamaha war in der Straße „An den Hofgärten“ auf einem Parkplatzgelände abgestellt und am Samstagnachmittag spurlos verschwunden. Der Sachschaden beträgt rund 700 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 zu informieren.

Hochwertiges Lenkrad gestohlen,

Hattersheim, Schulstraße, festgestellt am 27.02.2021, gg. 18.45 Uhr

(ho)Am Samstagabend wurde in der Schulstraße in Hattersheim der Einbruch in einen geparkten BMW festgestellt. Der Wagen war auf der Straße abgestellt, wo die Täter gewaltsam die Fahrertür aufbrachen. Im Innenraum bauten die Autoknacker dann das Lenkrad aus, mit dem sie anschließend unerkannt flüchteten. Bei dem Diebstahl entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Randalierer beschädigten geparkte Fahrzeuge, Kelkheim, Am Rosengarten, Nacht zum 27.02.2021

(ho)Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in der Straße „Am Rosengarten“ in Kelkheim randaliert und dabei an geparkten Fahrzeugen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. Betroffen waren zwei Pkw die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Die Täter traten gegen die Spiegel der Fahrzeuge, die dabei erheblich beschädigt wurden. Die Kelkheimer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06195) 6749-40.

Gegen die Schutzplanke geprallt – Verursacher flüchtet, Landesstraße 3005, Eschborn, 01.03.2021. gg. 05.45 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3005 bei Eschborn ist heute am frühen Morgen an einem beteiligten Mercedes Vito ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro entstanden. Den Angaben des 21-jährigen Mercedesfahrers zufolge war dieser gegen 05.45 Uhr auf der zweispurigen Landesstraße aus Richtung Kronberg in Richtung Frankfurt unterwegs. Dabei überholte er auf der linken Fahrspur einen schwarzen Audi, der plötzlich nach links auf seine Fahrspur wechselte. Um einen Zusammenprall zu vermeiden wich der 21-Jährige nach links aus und krachte in die Schutzplanke. Der Audi setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Flüchtigen und dessen Insassen machen können, werden gebeten, die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu informieren.