Herborn-Hörbach (ots) – Nachdem ein Unbekannter Fleischwurst mit einer Glasscherbe auslegte, wendet sich die Herborner Polizei mit einer Warnmeldung an Hundebesitzer und einem Zeugenaufruf an Hinweisgeber. Ein Spaziergänger entdeckte die Fleischwurst am Sonntag 28.02.2021 gegen 11.00 Uhr auf einem beliebten Weg zwischen Hörbach und Guntersdorf.

Die Polizei bittet Hundebesitzer in diesem Bereich vorsichtig zu sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Köder ausgelegt wurden.

Zudem suchen die Ermittler weitere Zeugen:

Wer hat den Unbekannte beim Auslegen der Köder beobachtet oder kann weitere Angaben zu ihm machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

