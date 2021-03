Babenhausen (ots) – Nach dem Fund zweier toter Schafe auf einem Feld bei Babenhausen liegen erste Untersuchungsergebnisse zur Todesursache vor. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei in Dieburg weiterhin nach den Eigentümern. Am 19.02.2021 hatten Spaziergänger in der Nähe des Konfurter Weges die zwei toten Schafe entdeckt und die Polizei verständigt.

Umgehend wurden die Ermittlungen aufgenommen und weitere pathologische Untersuchungen eingeleitet. Demnach handelt es sich wohl nicht, wie ursprünglich vermutet um Kamerunschafe, sondern um „Soay Schafe“.

Die zwei Tiere waren weiblich und tragend.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte eine längere Vernachlässigung todesursächlich gewesen sein.

Medienberichte, die den Verdacht eines Genickbruchs oder des Missbrauchs thematisierten, konnten durch die Untersuchungen ausgeräumt werden.

Die Ermittlungen der Dieburger Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz dauern an. Zudem wird weiterhin nach den Eigentümern gesucht.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen in diesem Zusammenhang werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Erstmeldung

