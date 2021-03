Rüsselsheim (ots) – Eine Frau, die mit ihrem Vierbeiner im Bereich des Beinesgraben Gassi ging, entdeckte am Samstagnachmittag 27.02.2021 auf dem Feld bei Königstädten 3 gleich aussehende tote Hunde. Die in Decken gehüllte Tiere wiesen bereits fortgeschrittene Verwesungserscheinungen auf. Die Mitteilerin bemerkte die Tierkadaver, nachdem ihr Hund an der Fundstelle anschlug.

Aufgrund der Größe der Tierkörper von etwa 50 cm, könnte es sich um Junghunde gehandelt haben.

Die Polizei in Rüsselsheim ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen