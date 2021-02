Mannheim: Nosie Katzmann zu Gast bei ROCKT zu HAUSE No.33 am Samstag, 27. Februar 2021

Mannheim – Über 40 internationale Charthits, Millionen verkaufte CDs weltweit, dutzende Gold- und Platinauszeichungen – die Karriere des Hitsongschreibers Nosie Katzmann ist ein einziger Superlativ! Er schrieb für den Sound der 90er Jahre jene Songs, die Danceprojekten wie Culture Beat, Jam&Spoon, DJ Bobo und vielen mehr zu weltweiten Erfolgen verhalfen.

Die Anfänge des Musikers und Produzenten hingegen waren geradezu klassisch: Als Sänger und Gitarrist galt Nosie Katzmann in den 80er Jahren als feste musikalische Größe im Rhein-Main-Gebiet, bevor seine Begegnung mit den Produzenten Torsten Fenslau und Jens Zimmermann 1989 innerhalb weniger Monate nahezu alles veränderte. Unter dem Namen Culture Beat veröffentlichten Katzmann, Fenslau und Zimmermann den Titel ‚Der Erdbeermund‘, der zunächst die Clubs eroberte und bereits kurze Zeit später auch in den internationalen Charts für Aufsehen sorgte. Hatte man den Erfolg des ‚Erdbeermundes‘ zunächst nur als glücklichen Zufall eingestuft, wurde man schon bald eines besseren belehrt, denn der Song bildete lediglich den Auftakt zu einer beispiellosen Serie internationaler Hits aus der Feder von Nosie Katzmann. Zwischen 1993 und 1996 hatte der Hitschreiber bis zu acht Songs gleichzeitig in den Media Control Charts und weltweit zeitgleich bis zu zwölf (!) Chart-Titel, darunter Welthits, wie ‚Mr. Vain‘ (Culture Beat), ‚More And More‘ (Captain Hollywood Project), sowie ‚Right In The Night‘ oder ‚Be Angeled‘.

Auf seiner ‚Greatest Hits‘ – Reihe bringt der Künstler seine Lieder wieder ganz an sich zurück. Intim, persönlich, hautnah, mit viel akustischen Gitarren, Piano, Streichern, mehrstimmigem Gesang. Er bringt seine Hits nach Hause. In das Umfeld, in dem sie entstanden sind, ohne Gimmicks und Drumherum. Mit viel Liebe zum Detail werden aus den bekannten Songs neue zeitlose Hits. Parallel dazu veröffentlicht Katzmann kontinuierlich Alben, die seinen Werdegang als Songwriter beschreiben und eine Art chronologische Audio-Biographie darstellen: seine ‚Songbooks‘. Die CDs spiegeln verschiedene Schaffensphasen wider, vom ganz jungen Künstler bis heute, können mit so mancher Songperle aufwarten und überraschen mit jedem Teil. Katzmann, der sich stets neu erfinden will, ist ein rastloser Schreiber und Musiker. So unterschiedlich die musikalischen Stile auf seinen aktuellen Alben sein mögen, so gleichbleibend hoch ist die Qualität des Songwritings. Sei es auf dem beatlastigen, mit Synthesizern experimentierenden “Katzmann”, dem Piano-Balladen Album “Present” oder mit seinem Band-Projekt “Kahne Katzmann”.

Nosies aktuellste Werke sind die Longplayer “Diamonds” und “Best Moves”. Bei diesen Werken geht er den Weg konsequent weiter, neues und älteres Songmaterial zu verwenden. So bleibt sein Schaffen immer abwechslungsreich, spannend und überraschend!

Nosie Katzmann zu Gast bei ROCKT zu HAUSE No.33

Samstag, 27. Februar 2021, 19.00 Uhr

Live-Stream Konzert

Alle Live-Streams können Sie entweder auf der Facebook Seite https://www.facebook.com/capitolmannheim oder dem YouTube Kanal https://www.youtube.com/capitol1927 abrufen.

Für alle Live Streams gibt es die Möglichkeit, die Künstlerinnen und Künstler mit einem Solidaritätsticket zu unterstützen. Hier der Link zum ROCKT zu HAUSE Soli-Ticket https://www.printyourticket.de/Veranstaltung/Solidaritaetsticket–Mannheim-346048.html

Natürlich kann man auch weiterhin für die Mannheimer Bürgerstiftung spenden. Die IBAN lautet: DE62 67050505 00399 61237.