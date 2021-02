Mannheim, Schwetzingen: S-Bahn-Stationen Schwetzingen-Hirschacker und Mannheim-Käfertal werden neu- bzw. ausgebaut

Mannheim / Schwetzingen – Im Rahmen der 2. Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar werden die S-Bahn-Station Schwetzingen-Hirschacker auf der Strecke Mannheim-Karlsruhe und die Station Mannheim-Käfertal auf der Strecke Mannheim-Biblis neu errichtet bzw. S-Bahn gerecht ausgebaut. Nachdem die Planungen abgeschlossen sind und Planrecht vorliegt, können die Bauarbeiten beginnen. Start der Baumaßnahmen, sofern die Witterung dies zulässt, soll für beide Stationen Anfang März dieses Jahres sein, wobei die vorbereitenden Maßnahmen bereits begonnen haben. Die Fertigstellung wird im nächsten Jahr 2022 sein.

Christian Specht, Erster Bürgermeister von Mannheim und Vorsitzender des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar dazu: „Wir beginnen jetzt mit den Baumaßnahmen von zwei weiteren wichtigen S-Bahnhöfen. Dies ist ein weiterer Baustein zur Erhöhung des ÖPNV-Anteils durch wohnortnahe, attraktive Zustiege zum ÖPNV. Das heißt: mehr Sicherheit, Barrierefreiheit, mehr Komfort, und das an wichtigen Nord-Süd-Achsen unseres S-Bahn-Netzes.“

Michael Groh, Leiter Regionalbereich Südwest der DB Station&Service AG: „Der Aus- bzw. Neubau der Stationen Mannheim-Käfertal und Schwetzingen-Hirschacker im Projekt S-Bahn Rhein-Neckar ist ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Entwicklung der Region. Daher freut es mich sehr, dass die Bauarbeiten nun beginnen. So können wir unseren Fahrgästen bald moderne und barrierefreie Stationen zur Verfügung stellen und den Umstieg auf den ÖPVN attraktiver machen.“

Neue Station Schwetzingen Hirschacker

Die Baumaßnahme für einen neuen Haltepunkt in Schwetzingen-Hirschacker ist eine von insgesamt zwei Verkehrsstationen im Stadtgebiet von Schwetzingen, die auf der Strecke von Mannheim bis Karlsruhe neu gebaut werden. Die Bauarbeiten sollen Anfang März beginnen und beinhalten den Neubau der Bahnsteige 1 und 2 mit einer Bahnsteiglänge von 210 Meter und einer Bahnsteighöhe von 0,76 Meter über Schienenoberkante.

Die Baumaßnahmen zur barrierefreien Erschließung umfassen vor allem die Anhebung der Bahnsteige zum niveaufreien Einstieg in die S-Bahn-Fahrzeuge, den Neubau je eines barrierefreien Bahnsteigzugangs zu Bahnsteig 1 sowie zur neuen Personenunterführung, den Neubau einer Aufzugsanlage an Bahnsteig 2 mit Anbindung an die neue Personenunterführung sowie die Ausstattung mit taktilem Leitsystem für blinde und sehbehinderte Fahrgäste.

Beide Bahnsteige werden mit Sitzgelegenheiten, neuen Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen, Wetterschutz und Windschutz, neuem Wegeleitsystem, Infovitrinen, Uhren und Abfallbehälter sowie Dynamischen Schriftanzeigern mit Lautsprechern ausgestattet.

Insgesamt kostet die Baumaßnahme in Schwetzingen-Hirschacker rund 6,5 Millionen Euro. Davon übernimmt die Stadt Schwetzingen rund 2,97 Millionen Euro.

Insgesamt werden im gesamten Streckenabschnitt zwischen Mannheim und Karlsruhe rund 61 Millionen Euro investiert, zuzüglich der Planungskosten, die derzeit auf mindestens 19,3 Millionen Euro geschätzt werden. Geldgeber sind nach aktuellem Stand neben dem Land Baden-Württemberg mit 11,6 Millionen Euro, der Bund mit 33,9 Millionen Euro, der Landkreis und die Stadt Karlsruhe mit 5,7 Millionen Euro und der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit den beteiligten Kommunen mit 29,1 Millionen Euro.

S-Bahn gerechter Ausbau der Station Mannheim-Käfertal

Die Baumaßnahme am Bahnhof in Mannheim-Käfertal ist eine von insgesamt sieben Verkehrsstationen, die auf der Strecke von Mannheim bis Biblis modernisiert bzw. neu errichtet werden. Die Bauarbeiten haben im Januar mit vorbereitenden Arbeiten begonnen. Die Hauptbaumaßnahme beginnt Anfang März und beinhaltet den Rückbau bzw. Neubau des Bahnsteig 1 und Bahnsteig 2/3 mit einer Bahnsteiglänge von 210 Meter bzw. 240 Meter für den Bahnsteig 2/3 mit einer Bahnsteighöhe von jeweils 0,76 Meter über Schienenoberkante.

Die Baumaßnahmen zur barrierefreien Erschließung umfassen vor allem den Einbau von zwei Aufzügen und die Ausstattung mit taktilem Leitsystem für blinde und sehbehinderte Fahrgäste. Erneuert wird die Ausstattung der Bahnsteige mit Sitzgelegenheiten, neuen Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen, einem angepassten Bahnsteigdach, neuem Wegeleitsystem, Infovitrinen, Uhren und Abfallbehältern. Das Projekt Mannheim-Käfertal kostet insgesamt 6,6 Mio. Euro. Die Stadt Mannheim trägt davon 3,9 Mio. Euro.

Insgesamt wurden im Streckenabschnitt der östlichen Riedbahn zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Mannheim-Waldhof rund 11 Millionen Euro investiert, zuzüglich der Planungskosten, die auf 3,3 Millionen Euro veranschlagt werden. Geldgeber sind bei diesem Projekt das Land Baden-Württemberg mit 2,6 Millionen Euro, der Bund mit 6,3 Millionen Euro sowie die Stadt Mannheim mit 5,4 Millionen Euro.

Weitere Informationen unter: https://www.ausbau-rheinneckar.de.