CBD (Cannabidiol) ist wie das bekanntere THC (Tetrahydrocannabinol) eine bioaktive Substanz, die aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen wird.

Cannabidiol hat keine psychotropen Wirkungen und ist somit legal zu erwerben. Dem Wirkstoff werden u. a. entzündungshemmende und entspannende Effekte zugeschrieben.

In den letzten Jahren erlebt CBD einen Boom, versprechen sich doch viele Anwender schmerzlindernde Wirkungen oder wollen ihr Stressniveau niedrig halten.

Cannabidiol lässt sich auf vielfältige Weise weiterverarbeiten. Es ist mittlerweile in auch in Hautcremes und in Tierfutter enthalten. Zudem findet es Eingang in verschiedene Bereiche der Lebensmittelherstellung. Es wird aber vor allem zu CBD Öl verarbeitet. Es entstehen zwei mögliche Endprodukte: Zum einen wird dabei von Vollspektrum Öl gesprochen. Dies beinhaltet neben CBD auch andere wertvolle Substanzen der Hanfpflanze und sorgt für eine holistische Vielfalt. CBD Isolat dagegen ist ein Produkt, dass aus fast reinem CBD besteht. Beide Öle haben ihre Berechtigung, die Herstellungsverfahren unterscheiden sich aber.

Anbau, Ernte und Trocknung

Der erste Schritt zum fertigen Öl ist der Anbau. Bei qualitativ hochwertigen Produkten werden dazu in der Regel THC-arme Sorten verwendet. Die Samen stammen meist aus den berühmten Samenbanken rund um Amsterdam oder aus kanadischen Züchtungen.

Die Wurzeln der Pflanze besitzen eine enorme Absorptionsfähigkeit. Deshalb müssen Hersteller darauf achten, dass die Böden nicht verunreinigt sind, da ansonsten neben den Nährstoffen auch viele Giftstoffe aufgenommen werden.

Die Ernte findet meist im Frühherbst statt. Die Luftfeuchtigkeit ist geringer als im Sommer, gleichzeitig ist es noch warm genug für natürliche Trocknungsverfahren. Die Trocknung geht rasch vonstatten, damit die feuchte Biomasse nicht zu schimmeln beginnt. Eine gute Belüftung und eine geringe Luftfeuchtigkeit sind neben einer Raumtemperatur von 20° Celsius und Dunkelheit die idealen Bedingungen, um das Pflanzengut für die CBD Öl Herstellung vorzubereiten. Üblicherweise ist die Ernte dann nach ca. einer Woche bereit, um in die Extraktionsphase einzutreten.

Wie wird CBD Öl hergestellt?

Zur Herstellung von CBD Öl gibt es einige Methoden, die sich in ihrer Komplexität und Effizienz unterscheiden. Laut den Experten von Cibdol.de hat sich aber die überkritische CO2-Extraktion für die professionelle Herstellung als am besten geeignet erwiesen. Die Methode sorgt für ein schonendes Herauslösen der Wirkstoffe und zeichnet sich durch eine außerordentliche Effizienz aus. Dabei muss auf das Prinzip der Decarboxylierung eingegangen werden. In seiner natürlichen Form kommt CBD nur als Cannabidiolsäure (CBDA) vor. In diesem Zustand sind die Substanzen des Hanfs wirkungslos. Deshalb ist ein erster Schritt der CO2-Extraktion das Erhitzen des Pflanzenmaterials.

Das CO2 selbst wird in einem hermetisch abgeschlossenen System in einen zwitterhaften Aggregatzustand gebracht. Es wird dabei auf 74 bar komprimiert und auf mindestens 31° Celsius erwärmt. In dieser Konsistenz zwischen flüssig und gasförmig ist CO2 dann bereit zur Extraktion. Als Gas dringt es bis in die kleinsten Poren der vorbereiteten Pflanzenmasse ein und als Flüssigkeit bindet es die Wirkstoffe. Nach dem Vorgang verflüchtigt sich das CO2, ohne Rückstände zu hinterlassen. Übrig bleibt nur das gesamte Wirkungsspektrum der Hanfpflanze, das in einem weiteren Schritt mit einem Trägeröl vermischt wird. Üblicherweise kommt es zum Einsatz von Oliven-, Kokos- oder Hanföl. Ein Vollspektrum CBD Öl ist entstanden, dass durch den sogenannten Entourage-Effekt vielfältige synergetische Wirkungen aufweist.

Warum Isolate?

Dem Vollspektrum Öl ist zu eigen, dass die Qualität vom Ausgangsmaterial abhängt. Dies ist selten von genau gleicher Zusammensetzung und so kommt es zu Ergebnissen, die nicht immer exakt skalierbar sind. Vor allem THC schafft dabei Probleme, so dürfen z. B. nach deutscher Gesetzgebung nicht mehr als 0,2 % dieses Wirkstoffes in einem CBD Produkt enthalten sein. Deshalb entscheiden sich viele Hersteller gegen den Entourage-Effekt und extrahieren bis auf reines CBD alle Wirkstoffe.

Dies geschieht mit der Methode der Chromatografie. Dabei wird das Endprodukt der CO2 Extraktion in einem weiteren Schritt langsam erhitzt. Alle Wirkstoffe fällen bei verschiedenen Temperaturen aus, das CBD wird aufgefangen und trocknet zu Kristallen aus. Diese werden unter verschiedenen Konzentrationen den Trägerölen beigegeben, abgefüllt und fertig ist das CBD Isolat