Neustadt: Freiwillige für Schnelltestungen gesucht

Neustadt an der Weinstraße – Für Corona-Schnelltestungen in Neustadt an der Weinstraße werden noch unterstützende Hände gesucht. Oberbürgermeister Marc Weigel bittet daher nochmals darum, dass sich möglichst viele freiwillige Helferinnen und Helfer für die Zentren melden, damit der schnelle Start gelingt und ein kontinuierlicher Betrieb sichergestellt ist.

Alle werden mit Schutzausrüstung versorgt und erhalten vorab einen Impftermin sowie eine Online-Schulung.

Interessierte können sich unter bewerbung@drk-neustadt.de oder testzentrum.new@marienhaus.de melden.