Mannheim: SV Waldhof Mannheim 07 reicht Unterlagen für Saison 2021/22 für die 2. Bundesliga und 3. Liga ein

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim 07 hat die Lizenzierungsunterlagen für die 2. Bundesliga bei der DFL und die Zulassungsunterlagen für die 3. Liga beim DFB eingereicht. Der DFB hat die form- und fristgerechte Einreichung der Unterlagen bestätigt. Die DFL bestätigte die Einreichung der Unterlagen am heutigen Tag.

Für die Zulassung zur 3.Liga in der Saison 2021/22 prüft der DFB die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, sowie die technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit, in welcher die personellen und administrativen, infrastrukturellen und medientechnischen Kriterien enthalten sind. Für die Lizenz zur 2.Bundesliga in der Saison 2021/22 prüft die DFL die sportlichen, rechtlichen, personelle und administrative, infrastrukturellen, medientechnischen, spielorganisatorischen und finanziellen Kriterien. Die Ausschlussfrist zur Abgabe der Unterlagen ist der 01.03.2021 um 17:00 Uhr.

„In diesem Jahr war das Zulassungsverfahren für die 3. Liga und die Lizenzierung für die 2. Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie noch intensiver. Mit größter Sorgfalt haben wir die jeweiligen Unterlagen in den letzten Wochen und Monaten zusammengestellt und nun fristgerecht an den DFB, bzw. die DFL übermittelt. Durch die Corona-Pandemie sind Planungen für die nächsten 1,5 Jahre natürlich aktuell sehr schwierig und wir haben uns daher, entgegen der vom Verband gegebenen Möglichkeiten mit 100% Zuschauerauslastung zu planen, für eine sehr konservative und vorsichtige Planung entschieden. Die seriöse Betrachtung der Umstände stand bei der Planung im Vordergrund.“, so SVW Geschäftsführer Markus Kompp.

„Neben den anstehenden sportlichen Herausforderungen werden wir in den kommenden Wochen weiter an den finanziellen, strukturellen und infrastrukturellen Aufgaben für das Bestehen in beiden Ligen arbeiten. Wir sind besonders dankbar für die Verbundenheit und Treue unserer Sponsoren und Partner, die durch ihr Vertrauen das Fundament für die Lizenz- bzw. Zulassungsunterlagen, insbesondere in dieser schwierigen Zeit, bilden. Bedanken möchten wir uns zudem bei den an der Lizenz und Zulassung beteiligten Personen. Ebenso bedanken wir uns beim Aufsichtsrat, sowie bei der Familie Beetz für die bisherige Unterstützung.“, ergänzt Markus Kompp.

In den nächsten Wochen wird der DFB und die DFL die Kriterien überprüfen und Auskunft über die Lizenzierung und Zulassung für die kommende Spielzeit 2021/2022 geben.