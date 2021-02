Müll im Wald entsorgt

Lustadt (ots) – Donnerstagabend konnte ein aufmerksamer Reiter in einem Waldstück bei der Waldstraße in Lustadt beobachten, wie dort jemand mehrere Säcke Plastikmüll illegal entsorgte. Danach fuhr der Umweltsünder mit dem Fahrzeug zu einer nahegelegenen Firma im Gewerbegebiet, wo er von der zwischenzeitlich verständigten Polizei kontrolliert werden konnte. Auf ihn kommt nun eine entsprechende Anzeige mit einem empfindlichen Bußgeld zu.

Dachhaie beißen sich die Zähne aus

Zeiskam (ots) – Wir haben in den letzten Tagen bereits mehrfach über diese gängige Betrugsmasche berichtet. Am Donnerstag 25.02.2021 kam es durch diese Betrüger in der Austraße in Zeiskam zu einem erneuten Versuch. Während einer der angeblichen Handwerker das Gespräch mit der 54-jährigen Anwohnerin suchte, fingen seine beiden Komplizen direkt an, die angeblich defekte Dachrinne am Haus zu reparieren.

Die Bewohnerin reagierte vorbildlich und machte den Tätern unmissverständlich klar, dass sie sich vom Grundstück begeben sollen und die Polizei verständigt wird. Die Täter fuhren dann unverrichteter Dinge mit einem weißen Fahrzeug davon.

Infoschild an Bahnhof beschädigt

Bellheim (ots) – Vier Jugendliche schlugen und traten gestern Abend mehrfach gegen ein Informationsschild am Bahnhof in Bellheim. Eine Zeugin konnte dies beobachten und verständigte die Polizei. Zwei Jugendliche konnten dort von den Beamten kontrolliert werden.

Ob diese etwas mit der Tat zu tun haben, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Infotafel wurde durch die Schläge beschädigt.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.