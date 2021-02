Tiefergelegter PKW stillgelegt

Speyer (ots) – Zum Erlöschen der Betriebserlaubnis eines PKW kam es am Donnerstagabend 25.02.2021 um 18:50 Uhr, als das offensichtlich getunte Fahrzeug den Polizeibeamten am St.-Guido-Stifts-Platz auffiel. Bei der Fahrzeugkontrolle waren mehrere technische Veränderungen wie die Tieferlegung des Fahrwerks und der Austausch der Auspuffanlage festzustellen, für die keine Änderungsabnahme erfolgt war.

Zur Verhinderung einer Gefährdung des Straßenverkehrs, wurde dem 18-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

“Enkeltrickbetrüge” gescheitert

Speyer (ots) – Richtig reagiert hat am Donnerstagvormittag 25.02.2021 um 11:30 Uhr, eine 81-jährige Frau aus Speyer, als sie einen Anruf eines unbekannten Mannes erhielt, der sich als ihren Enkel ausgab, ohne seinen Namen zu nennen. Der Betrüger erzählte ihr, Geld zu benötigen, um nach einem Unfall die Einziehung seines Führerscheins zu verhindern. Die Seniorin fragte den Anrufer nach Namen weiterer Familienangehöriger, die der Mann nicht nennen konnte.

Ein weiterer Versuch eines sogenannten Enkeltrickbetrügers, mit der Behauptung eine Gefängnisstrafe abzuwenden und hierfür dringend 36.000 Euro zu benötigen, scheiterte gestern um 10:45 Uhr bei einer 88-jährigen Frau aus Speyer, die ihrem Nachbarn von dem verdächtigen Anruf berichtete.

Die Polizei weist daraufhin, dass sich unbekannte Täter bei dem sogenannten “Enkeltrick” meist gegenüber älteren Menschen in einem Telefongespräch als deren Verwandte ausgeben. Ziel ist es, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Notlagen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Raten sie nicht wer anruft, sondern fordern Sie den Anrufer auf, den Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte/ Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Sobald Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint, können Sie sich jederzeit an die Polizei wenden.

Geschwindigkeitsüberwachung

Speyer (ots) – Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr wurde in der Armbruststraße in Speyer der Schwerpunkt einer Verkehrsüberwachung auf den Bereich der Geschwindigkeitskontrolle gelegt. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen konnten acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Der Höchstwert lag bei 48 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Daneben wurde am Donnerstagmorgen 25.02.2021 der Schulweg an den Schulen im Vogelgesang sowie an der Salierschule überwacht, ohne dass es hierbei zu besonderen Beanstandungen kam.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots) – Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Maximilianstraße konnte bei einem 25-Jährigen ein Marihuana-Tabak-Gemisch sowie ein angerauchter Joint aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.