Neustadt: Ausstellung „Fine Art“ vom 02. März bis 01. April 2021 im Kunstwerk Neustadt

Neustadt an der Weinstraße – Vom 2. März bis 1. April 2021 trifft in der Ladengalerie Kunstwerk in Neustadt feinste Goldschmiedearbeit auf exzellente Strickkunst.

Die Schmuckstücke von Susanne Högner, welche von Innovation und Leichtigkeit geprägt sind, harmonieren hervorragend mit den Schals und Tüchern von Uschi Grieb. Die Arbeiten der beiden KünstlerInnen sind zunächst im Schaufenster der Neustädter Galerie zu betrachten und später wieder im regulären Verkauf.

Die Arbeiten von Susanne Högner und Uschi Grieb können Per Click und Collect unter www.kunstwerk-neustadt.de und während der Öffnungszeiten der Ladengalerie Kunstwerk in Neustadt, Rathausstraße 4, von Di-Fr. 11.00 -18.00 Uhr, Sa. 9.30 Uhr – 14.30 Uhr besichtigt und erworben werden.