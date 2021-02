Einbruch in Tankstelle

Frankenthal (ots) – In der Nacht auf Freitag 26.02.2021 kam es zwischen 01-02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Carl-Benz-Straße in Frankenthal. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Objekt ein und erbeuteten mehrere Gegenstände. Die Gesamtschadenshöhe bewegt sich im fünfstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht in der Steinstraße – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 25.02.2021 gegen 13:54 Uhr kam es in der Steinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person. Ein weißer Transporter fuhr so plötzlich in den Verkehr ein, dass eine 32-Jährige mit ihrem Fahrrad stark bremsen musste und hierdurch zu Fall kam. Der Fahrzeugführer des Transporters stieg zwar kurz aus, kam jedoch seinen weiteren Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Lack zerkratzt – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 22.02.2021 etwa 20:00 Uhr bis 23.02.2021 gegen 11:30 Uhr befand sich das Fahrzeug des Geschädigten, ein grauer Opel in der Schmiedgasse. Zunächst bemerkt der Halter des Fahrzeugs, dass weniger Luft in den Reifen ist als zuvor. Anschließend erkennt er Kratzer im Lack des Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

