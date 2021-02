Kreis Bergstraße

Von eigenem Traktor überrollt – 78-Jähriger erliegt Verletzungen

Lautertal (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagmittag 26.02.2021 gegen 12.30 Uhr, ein 78-jähriger Mann von seinem Traktor überrollt worden. Der Mann, der nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einem Grundstück im Bereich des Grenzwegs Holzarbeiten verrichtete, wurde hierbei tödlich verletzt. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber landete am Ereignisort, kam aber nicht zum Einsatz.

Das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des tragischen Geschehens aufgenommen.

Polizei nimmt getunte Autos unter die Lupe – Dreimal Betriebserlaubnis erloschen

Höchst (ots) – Bereits am vergangenen Montag 22.02.2021 kontrollierten Beamte der Polizeistation Höchst auf der Bundesstraße 45 am Höchster Rondell und im Bereich Mümling-Grumbach, sowie in der Höchster Ortsdurchfahrt mehrere Autofahrer und legten hierbei ein besonderes Augenmerk auf getunte Fahrzeuge.

Am Auto eines 29-jährigen Lützelbachers wurden hierbei nicht eingetragene Distanzscheiben festgestellt. Weiterhin war der Seat eines jungen Höchsters tiefer gelegt, als es die Eintragung in den Fahrzeugpapieren vorsah.

Einem 37 Jahre alten Mann aus Michelstadt wurde die fehlende Eintragung einer verbauten Tieferlegung ebenfalls zum Verhängnis. Die technischen Veränderungen führten bei allen drei Fahrzeugen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Als Folge erwartet die drei Fahrzeugführer jeweils ein Verwarnungsgeld und die Kosten für die Vorführung bei einem technischen Überwachungsverein sowie die Gebühren zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis. Hierfür können rasch mehrere hundert Euro zusammenkommen.

Für das Befördern eines Kindes ohne jede Sicherung muss eine 28-jährige Autofahrerin, die von den Ordnungshütern in Mümling-Grumbach gestoppt wurde, zudem mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro und der Eintragung eines Punktes in das Verkehrszentralregister rechnen.

Ein Telefonat mit dem Handy während der Fahrt zieht für eine bei den Kontrollen ebenfalls überprüfte 34-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg außerdem einen Punkt in Flensburg und 100 Euro Bußgeld nach sich.

Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall auf der L 3040

Rüsselsheim/L3040 (ots) – Am Donnerstag 25.02.2021 wurde gegen 16.30 Uhr der Polizeistation Groß-Gerau ein Verkehrsunfall auf der L 3040, zwischen Bauschheim und Astheim gemeldet. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 40-Jähriger aus Groß-Gerau, mit seinem Pkw die Landstraße von Bauschheim in Richtung Astheim. Nach einem Überholmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einer 63-jährigen Fahrzeuglenkerin aus Wiesbaden.

Die 63-jährige aus Wiesbaden wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden, sie wurde schwer verletzt in die Uniklinik eingeliefert. Ihr 66-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall ebenfalls schwer Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da bei dem Verursacher der Verdacht einer Alkoholisierung bestand wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zudem ein Sachverständiger eingeschaltet. An beiden Fahrzeug entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 15.000 Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Landstraße für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt werden.

Lampertheim: Weißer Opel Zafira in der Wilhelmstraße beschädigt

Lampertheim (ots) – Am Freitag (26.02.), in der Zeit von 14:25 h bis 15:20 h wurde ein weißer Opel Zafira, der in der Wilhelmstraße Höhe Hausnummer 105 parkte, durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte der Unfallverusacher den parkenden Zafira beim Vorbeifahren und beschädigte dessen vorderen linken Kotflügel und Stoßfänger. Am beschädigten Fahrzeug wurde violetter Fremdlack festgestellt.

Der Unfallverusacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Parkender BMW in der Nibelungenstraße beschädigt – Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Am Freitag (26.02.) gegen 10:10 h beschädigte der Fahrer/die Fahrerin eines schwarzen Mini beim Vorbeifahren einen grauen BMW, der in der Nibelungenstraße in Höhe der Hausnummer 105 am rechten Fahrbahnrand parkte. Durch den Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden diese beschädigt. Die Außenabdeckung samt Spiegelglas des Mini blieb an der Unfallstelle zurück.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zwei hochwertige E-Bikes aus Schuppen entwendet – Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Zimmern (ots) – Am Mittwoch 24.2.2021 in der Zeit zwischen 08-17.30 Uhr haben sich Diebe auf einem Grundstück im Ober-Ramstädter-Weg zu schaffen gemacht und dort aus einem Schuppen heraus zwei hochwertige E-Bikes entwendet.

Am Donnerstag 25.02.2021 war die Tat von den Eigentümern bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen ist die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg betraut.

Die Beamten suchen Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt und in Tatortnähe verdächtige Personen aufgefallen sind oder die den Abtransport der Beute möglicherweise beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06071/96560 werden alle sachdienlichen Informationen entgegengenommen.

Groß-Gerau

Vollsperrung der L 3113 zwischen Gräfenhausen/Mörfelden nach schwerem Verkehrsunfall

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Donnerstag (25.02.2021) kam es gegen 21:30 Uhr auf der L 3113 zwischen Gräfenhausen und Mörfelden zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 35-Jähriger mit seinem PKW von Gräfenhausen nach Mörfelden und kam aus bisher ungeklärten Umständen rechts von der Fahrbahn mitten im Wald zum Stillstand. Durch Rettungskräfte und Feuerwehr konnte der 35-Jährige Fahrer aus seinem stark beschädigten Kraftfahrzeug geborgen werden.

Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Für die die Unfallaufnahme, die Bergung des Fahrzeuges sowie Räumung der Unfallstelle musste die Landstraße zwischen Gräfenhausen und Mörfelden kurzzeitig (2 Stunden) voll gesperrt werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, der laut Polizei auf einige Tausend Euro geschätzt wird.

Unter Kokaineinfluss bei Rot über die Ampel

Rüsselsheim (ots) – Einen 20 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim in der Nacht zum Freitag (26.02.), gegen 2.30 Uhr, in der Adam-Opel-Straße. Der Mann war der Streife zuvor aufgefallen, weil er in Höhe der Auffahrt zur A 60 das Rotlicht der dortigen Ampelanlage missachtete.

Rasch ergaben sich bei der anschließenden Überprüfung Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum bei dem jungen Wagenlenker. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Zudem fanden die Ordnungshüter eine Kleinstmenge Haschisch in seinem Auto und beschlagnahmten die Droge.

Der 20-Jährige wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Kelsterbach (ots) – Einen 37-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Donnerstagabend (25.02.), gegen 20.00 Uhr, in der Rüsselsheimer Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Wagenlenker offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

Der 37-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Katalysator im Visier Krimineller

Bischofsheim (ots) – An einem “Zur Pappelallee” abgestellten Opel bauten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochabend (24.02.) und Donnerstagmittag (25.02.) den Katalysator aus und ließen das Fahrzeugteil anschließend mitgehen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Sachbeschädigung an Pkw – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – In der Nacht vom 25.02.2021, 18:00 Uhr auf den 26.02.2021, 10:00 Uhr zerstach ein oder mehrere Täter den linken vorderen Reifen des auf dem privaten Parkplatz stehenden schwarzen Mitsubishi Outlander vor dem Anwesen der Waldstraße 104. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

Sachbeschädigung an Pkw – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – In der Nacht vom 25.02.20201, 22:00 Uhr auf den 26.02.2021, 08:00 Uhr beschädigte ein oder mehrere Täter den auf dem Parkplatz vor der Haus-Nr. 1 der “Auf der Mainhöhe” parkenden silbernen 3er BMW, indem er/sie die gesamte Beifahrerseite zerkratze(n). Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

