Radler stürzt nach Vollbremsung über den Lenker – Zeugen gesucht

Dautphetal/Holzhausen (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls der sich am Freitag 26.2.2021 gegen 09.05 Uhr an der Einmündung Schulstraße/Hinterlandstraße ereignete. Nach den eigenen Angaben musste ein 12-jähriger Junge mit seinem Rad eine Vollbremsung machen und stürzte dabei über den Lenker, weil ein Auto falsch herum durch die Einbahnstraße fuhr.

Der Junge erlitt leichtere Verletzungen an einem Knie und an einer Hand. Zudem entstand ein Schaden an seinem Fahrradhelm. Die Notwendigkeit einer Reparatur an seinem Mountainbike entscheidet sich nach Prüfung der Fachwerkstatt.

Der Junge kam aus Sicht des Autofahrers von rechts. Das “weiße Auto in der Größe eines Kombis” so der Junge, fuhr auf der Schulstraße entgegengensetzt durch die Einbahnstraße und beabsichtigte, nach links auf die Hinterlandstraße abzubiegen.

Weitere Hinweise zu dem Auto und dessen FahrerIn konnte der Schüler nicht geben. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Einbrecher stehlen Schmuck

Einbrecher stahlen aus einem Einfamilienbungalow in der Wilhelm-Raabe-Straße Schmuck im Wert von mindestens 2000 Euro. Die Kripo Marburg bittet um Mithilfe.

Der Einbruch in das Haus war zwischen 11 Uhr am Freitag, 19. Februar und 09.30 Uhr am Donnerstag, 25. Februar. Wo und wie der oder die Täter das voll umzäunte Grundstück betraten, ist nicht bekannt. Der Einbruch erfolgte durch die aufgebrochene Terrassentür. Nach den Spuren erfolgte eine Durchsuchung aller Räume. Die Beute besteht nach ersten Überprüfungen zumindest aus einem Diamantring und einer Perlenkette. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dautphetal-Holzhausen – Brand

Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht zum Freitag, 26. Februar, um kurz nach 03 Uhr, wegen eines Feuers in der Stegerstraße im Einsatz. Als Nachbarn das Feuer bemerkten und meldeten, brannten ein Holzunterstand und ein Garten- bzw. Gerätehaus bereits lichterloh. Die Hitzeentwicklung wirkte sich auch auf das nahestehende Wohnhaus aus. Nach bisherigem Wissen gab es keine Verletzten. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 25.000 Euro. Die Brandursache steht nicht fest.

Landkreis – Unter dem Einfluss berauschender Mittel

Auch heute muss die Polizei wieder über Autofahrer berichten, die unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhren. Wie immer beendete die Polizei die Fahrten mit den Kontrollen und veranlasste Blutproben. In Neustadt hatte der um 22.50 Uhr kontrollierte 53-jährige Autofahrer zudem keinen Führerschein. Er fiel der Streife wegen der augenscheinlich überhöhten Geschwindigkeit auf.

Gegen 23 Uhr endete für einen 28-Jährigen die Autofahrt in Breidenstein. Hier war der Anhaltegrund ein defekter Scheinwerfer am Auto. Letztlich reagierte der Drogentest positiv auf THC.

Marburg – Reifen platt

Als der Besitzer am Dienstagmorgen 23.02.2021 zu seinem Mofa-Roller kommt bemerkt er einen platten Vorderreifen. Als er der Ursache auf den Grund ging, bemerkte er einen offensichtlichen Einstich in die Seitenwand des Reifens. Er erstattete wegen der Sachbeschädigung und dem damit einhergehenden Schaden von 160 Euro eine Strafanzeige.

Wer hat zur Tatzeit von Montag auf Dienstag vor dem Mehrfamilienhaus Am Rain 12 Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg – Blauer Touran verkratzt

Am Donnerstag, 25. Februar, zwischen 16 und 16.45 Uhr verkratzte ein noch unbekannter Täter die Beifahrerseite eines blauen VW Touran. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Van parkte an der Straße vor dem Anwesen Schmaleichertorstraße 1. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Fronhausen – Schwarzen UP angefahren

Der Schaden an dem schwarzen VW UP ist hinten links und die Reparatur kostet mindestens 1000 Euro. Der Kleinwagen parkte zur Unfallzeit zwischen 15 Uhr am Donnerstag, 18. Februar und 11.20 Uhr am Mittwoch 24. Februar ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße Auf dem Gleichen Morgen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in geben?

Leidenhofen – Hauseingangstreppe beschädigt

Irgendein Fahrzeug fuhr in der Leidenhofer Straße so weit nach rechts, dass es beim Passieren des Anwesens Leidenhofer Straße 36 die unterste Stufe der gefliesten Hauseingangstreppe beschädigte. Der Unfall war am Donnerstag, 25.Februar, zwischen 12.30 und 15.30 Uhr. Da es sich um die Hauptdurchgangsstraße handelt und aufgrund der Unfallzeit am helllichten Tag erhofft sich die Polizei Zeugen des Unfallgeschehens. Wer hat entsprechende Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise zu den beiden geschilderten Unfällen bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Streifschaden am silbernen Golf

Aufgrund der gesicherten Fremdfarbe an dem silbernen VW Golf sucht die Polizei ein frisch unfallbeschädigtes blaues Auto. Dieses blaue Auto streifte den in der Straße Am Bärenbach gegenüber der Ein-/Ausfahrt einer Tiefgarage abgestellten Golf. An der Tür hinten links entstand ein Schaden von schätzungsweise 1000 Euro. Der Unfall war am Dienstag, 23. Februar, zwischen 07.50 und 13.45 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Bad Endbach – Auto streift Fußgänger

Nachdem sich der von einem Auto touchierte Fußgänger entgegen seiner Aussage gegenüber dem Autofahrer nachträglich verletzt meldete, bittet die Polizei Biedenkopf den Autofahrer sich zu melden. Der Unfall passierte am heutigen Freitag, 26.Februar, um etwa 05.35 Uhr, auf der Herborner Straße in der Nähe des Bürgerhauses Bad Endbach.

Nach Angaben des 33 Jahre alten Fußgängers saß am Steuer des schwarzen Autos mit Marburger Kennzeichen, mutmaßlich ein VW Golf, ein ca. 45 Jahre alter Mann mit dunklem Haar und Vollbart. Der Mann stieg nach einem Gespräch, in dem der Fußgänger ihm antwortete, dass alles okay und er nicht verletzt sei, in sein Auto und fuhr Richtung Günterod weiter.

Knapp zwei Stunden nach dem Verkehrsunfall erhielt die Polizei die Mitteilung, dass der Fußgänger doch eine Verletzung an der Wade erlitten hat. Die Polizei Biedenkopf bittet den, Autofahrer um Kontaktaufnahme unter Tel. 06461 9295 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen