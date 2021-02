Friedberg: Die Polizei-News

Wölfersheim: leblose Frau aufgefunden

Friedberg (ots) – Am Mittwochnachmittag 24.2.21 ist in der Wölfersheimer Seestraße, auf einer Wiese nahe der dortigen Tankstelle, eine leblose 50-jährige Frau aufgefunden worden. Im Rahmen der bereits durchgeführten Ermittlungen hatten sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.

Woran die 50-Jährige verstorben war soll nun im Rahmen einer Obduktion festgestellt werden.

Geschlagen und Reizstoff eingesetzt – Täter flüchtet

Friedberg (ots) – Am Donnerstagabend 25.02.2021 wurde gegen 22.40 Uhr ein 24-Jähriger offenbar von einem ihm Unbekannten nahe der Tankstelle in der Fauerbacher Straße angegriffen und durch einen Faustschlag verletzt. Der Schläger, der ein Mountainbike mit sich führte, flüchtete anschließend in Richtung Fritz-Reuter-Straße, wobei ihn der Geschädigte verfolgte und in Höhe des Güterbahnhofes zunächst aus den Augen verlor.

Wenige Augenblicke später war der als etwa “175 cm große Mann mit kurzen, dunklen Haaren” Beschriebene dann plötzlich aus einer unbeleuchteten Ecke hervorgetreten und hatte dem 24-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, bevor er endgültig das Weite suchte.

Der Unbekannte soll zur Tatzeit eine schwarze Jacke und Brille getragen haben.

Rettungskräfte spülten dem Verletzten vor Ort die durch den aggressiven Reizstoff beeinträchtigten Augen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Tatverdächtigen die Flucht. Die Friedberger Polizei ermittelt und fragt nach Zeugen: Wer hatte die geschilderte Tat beobachten können? Wem ist der Tatverdächtige auf seiner anschließenden Flucht begegnet? Hinweise bitte unter 06031/6010.

Nach Einbruch in Kosmetikstudio – Kripo sucht Zeugen

Wöllstadt (ots) – Am Freitagmorgen 26.02.2021 sind Diebe in ein Kosmetikstudio in der Nieder-Wöllstädter Eisenbahnstraße eingebrochen und haben eine Registrierkasse gestohlen. Anwohner hatten gegen 6.25 Uhr einen etwa 180 cm großen, dunkel gekleideten Mann aus dem Geschäftsraum kommen sehen, der mitsamt der Beute in Richtung Friedberger Straße davonrannte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine andere Person außen “Schmiere gestanden” und dem Einbrecher etwas in einer ausländischen Sprache zugerufen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den flüchtigen Personen, konnte sie jedoch am Morgen nicht mehr aufspüren.

Die Friedberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Möglicherweise gibt es weitere Zeugen der Tat oder der anschließenden Flucht. Diese werden gebeten, sich unter 06031/6010 bei der Polizei zu melden.

Mehrere Tausend Euro Schaden – Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise!

Bad Nauheim (ots) – Zwischen Dienstag 23.2.2021 gegen 18 Uhr und Mittwoch 24.2.2021 um 8.30 Uhr verursachte ein bislang nicht bekannter Verkehrsteilnehmer an einem grauen BWM im Grünen Weg Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Der 5er stand im Tatzeitraum am Fahrbahnrand im Bereich der einstelligen Hausnummern, entgegen der Fahrtrichtung. Ohne sich um die entstandenen Beschädigungen zu kümmern und für deren Regulierung Sorge zu tragen, suchte der Flüchtige das Weite.

Die Unfallfluchtermittler der Friedberger Polizei fragen nun nach möglichen Zeugen des Unfallgeschehens sowie nach weiteren, sachdienlichen Hinweisen unter 06031/6010.

