Frankfurt: Passagier verweigert MNS im Flugzeug

Frankfurt/Main (ots) – Ein 33-jähriger Mann weigerte sich auf seinem Flug von Moskau nach Frankfurt hartnäckig der Maskenpflicht an Bord nachzukommen. Gegen den russischen Staatsangehörigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 570 EUR bezahlen.

Das Flugpersonal des Lufthansa Fluges hatte die Bundespolizei bereits vor Ankunft in Frankfurt über den uneinsichtigen Passagier informiert. Nach der Landung zeigte sich der leicht alkoholisierte Mann zunächst auch den Beamten gegenüber uneinsichtig. Nach der Anzeige und einer weiteren Belehrung durch die Bundespolizisten kam er der Maskenpflicht letztendlich nach.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Sexuelle Belästigung am Bahnhof Eschborn Süd

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Eschborn/Main Taunus Kreis (ots) – Die Bundespolizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Donnerstagabend an der S-Bahnstation Eschborn Süd eine 19-jährige Frau sexuell belästigt hat. Wie die Frau bei der Bundespolizei angab, hatte der Mann sich gegen 22.30 Uhr beim Treppenaufgang zum Bahnsteig hinter sie gedrängt und ihr ans Gesäß gefasst.

Als die Frau sich sofort umdrehte um den Mann zur Rede zu stellen, flüchtete der sofort in Richtung Eschborn. Den Täter konnte sie lediglich als einen ca.180 cm großen Mann beschreiben. Eine eingeleitete Fahndung blieb bisher leider ohne Erfolg.

Zu den Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

KART stellt Sportwagen sicher

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(mc) – Donnerstagabend 25.02.2021 hat die KART auf der Neue Mainzer Straße einen Pkw aus dem Verkehr gezogen, da u.a die Abgasanlage manipuliert wurde. Der Sportwagen war daher wortwörtlich lauter als die Polizei erlaubt.

Die Beamten von KART kennen sich aus und wenn sie ein lautstarkes Auto hören, erkennen sie in der Regel schnell, ob die Lautstärke rechtskonform oder eben nicht ist. Bei diesem Audi R8 waren sie sich bereits vor der Kontrolle sicher, dass es ein Treffer wird. Sie wurden nicht enttäuscht. Offensichtlich wurde eine zur Geräuschdämmung eingebaute Klappe in der Abgasanlage vollständig entfernt, sodass das Röhren des Motors dauerhaft zu laut zu hören war. Des Weiteren fanden die Beamten Folien auf den Vorder- sowie Heckleuchten, um die Farben abzudunkeln. Auch die waren illegal.

Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug des 29-jährigen Fahrers sichergestellt. Des Weiteren wird gegen ihn und den 26-jährigen Halter aus Mannheim wegen der Verkehrsverstöße ermittelt.

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs ist somit auch erstmal erloschen.

Frankfurt-Gallus/Westend/Bergen-Enkheim: Sachbeschägigungen an Wahlplakaten

Frankfurt (ots)-(mc) – Am Donnerstag 25.02.2021 wurden Wahlplakate unterschiedlicher Parteien Ziel von Sachbeschädigungen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 05.45 Uhr hat ein Unbekannter in der Friedrich-Ebert-Anlage sowie in der Senckenberganlage insgesamt 6 SPD- sowie 12 CDU-Wahlplakate beschädigt.

Gegen Abend hatten Unbekannte es dagegen auf Werbung der Parteien BFF sowie AfD abgesehen. An der Vilbeler Straße, Ecke Jean-Kempf-Weg wurden jeweils ein Plakat der Parteien in Brand gesetzt. Hierbei wurde auch ein Laternenmast beschädigt. Die Polizei sucht Hinweisgeber, die sich unter der Rufnummer 069 / 75553111 melden können.

LKW fährt in Leitplanke

Frankfurt (ots)-(hol) – Am Freitagmorgen 26.02.2021 kollidierte ein Sattelzug auf der BAB 3 mit einem Fahrbahnteiler. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn war zunächst aufgrund herumliegender Trümmerteile und ausgetretener Betriebsstoffe voll gesperrt. Aktuell sind immer noch zwei von drei Fahrstreifen gesperrt.

Gegen 03:30 Uhr rammte der LKW aus bislang ungeklärter Ursache den Fahrbahnteiler auf der BAB 3, in Höhe der Anschlussstelle Kelsterbach, Fahrtrichtung Würzburg. Anschließend verkeilte sich die Sattelzugmaschine in der Seitenschutzplanke und kam auf dem danebenliegenden Grünstreifen zum Stehen. Der Sattelauflieger stoppte quer auf der Fahrbahn.

Der 35-jährige Fahrer sowie sein 38-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Aufgrund herumliegender Trümmerteile und ca. 500 Liter Dieselkraftstoff, der ausgetreten war, blieb die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt. Aktuell sind aufgrund der andauernden Bergungsarbeiten noch immer zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Dies wird vermutlich noch bis zum Mittag andauern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Festnahme nach Diebstahl im ICE

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei einen 23-jährigen Mann festnehmen, der kurz zuvor einem 70-jährigen Reisenden aus Offenbach in einem abfahrbereiten ICE den Rucksack gestohlen hatte. Kurz nachdem der Reisende den Diebstahl bemerkt hatte und eine Streife der Bundespolizei darüber informierte, konnten die Beamten den Dieb noch im Hauptbahnhof festnehmen. Den Rucksack konnte der Reisende wieder in Empfang nehmen und seine Reise fortsetzen.

Der Täter wurde zur Wache der gebracht, wo nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Im Rahmen der Ermittlungen konnte dem Täter ein weiterer Diebstahl zugeordnet werden, der am Mittwoch 24.02.2021 ebenfalls im Frankfurter Hauptbahnhof verübt wurde. Der Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Glasdach von Auto eingeworfen

Frankfurt/BAB66 (ots)-(dr) Unbekannte haben am Donnerstag 25. Februar 2021 gegen 18:00 Uhr, auf der A 66 mutmaßlich einen fahrenden Pkw mit einem unbekannten Wurfgegenstand beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein 42 Jahre alter Mann befuhr zur genannten Zeit mit seinem Pkw die A 66 in Richtung Wiesbaden. Er befand sich auf dem linken von zwei Fahrstreifen und fuhr mit einer Geschwindigkeit von circa 120 km/h.

Kurz vor dem Eschborner Dreieck vernahm er einen lauten Schlag, als er die Brücke “Wilhelm-Fay-Straße” passierte. Als der Mann die nächste Raststätte anfuhr, stellte er eine Beschädigung seines Panoramadaches fest, das komplett durchschlagen wurde. Ein Eindringen eines möglichen Wurfgegenstandes und Glassplittern verhinderte zum Glück der noch intakte Sonnenschutz des Daches, sodass er keine Verletzungen davontrug.

Zum Zeitpunkt der Beschädigung sollen sich 3 Personen auf der Brücke befunden haben. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den mutmaßlichen “Steinewerfern” verliefen jedoch ohne Erfolg. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-46400 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall – Mangelnde Rettungsgasse und Gaffer

Frankfurt/BAB 661 (ots)-(dr) Donnerstagnachmittag 25. Februar 2021 gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf der BAB 661/Höhe der Abfahrt Taunusring, ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei schwer, eine Person leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 49-jähriger Mann mit seinem Renault auf der A 661 in Fahrtrichtung Oberursel unterwegs, als dieser in Höhe der Abfahrt Taunusring bei stockendem Verkehr von der mittleren auf die linke Fahrspur wechseln wollte. Ein 27-jähriger VW-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der linken Spur und versuchte, auf die mittlere auszuweichen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault, der wieder auf die mittlere Spur wechselte und auf einen davor fahrenden Transporter der Marke Opel geschoben wurde.

Bei der Kollision verletzten sich der 54-jährige Opel-Fahrer leicht und die beiden 27- und 49-Jährigen schwer. Die drei Unfallbeteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle sowie der bis etwa 16:00 Uhr eingerichteten Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Oberursel kam es zu Beeinträchtigung im Straßenverkehr.

Die Polizei bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallgeschehen, sich mit der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 46400 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und dem genauen Unfallhergang dauern an.

Während der Anfahrt der Rettungskräfte kam es zu deutlichen Problemen bei der Einhaltung der Rettungsgasse durch im Stau stehende Verkehrsteilnehmer, sodass eine Videostreife zur Überwachung der Rettungsgasse eingesetzt wurde. Die Aufnahmen werden derzeit ausgewertet.

Weiterhin verließen mehrere im Stau stehende Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge und filmten die Unfallaufnahme während der Bergung.

Hinweis der Polizei: “Gaffen” ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern ggf. strafbar! Neben den Persönlichkeitsrechten der Betroffenen können hier auch andere Strafvorschriften betroffen sein.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen