Ettlingen – Unfall zwischen Radfahrer und Pedelec – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Schwer verletzt wurde ein älterer Fahrradfahrer bei einem

Unfall mit einem Pedelec-Fahrer am Donnerstagnachmittag in Ettlingen.

Der Fahrradfahrer befuhr gegen 16.15 Uhr den Radweg parallel zur Landesstraße

607 von Ettlingen in Richtung Malsch. Auf Höhe der Zufahrt Oberweier kam ihm ein

Pedelec-Fahrer entgegen. Dieser wechselte unvermittelt auf seine Fahrspur,

sodass der Radfahrer eine Vollbremsung machen musste, um eine Kollision zu

vermeiden. Dabei fiel der ältere Herr über den Lenker seines Rades zu Boden.

Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen den beiden Zweiradfahrern entfernte sich

der Pedelec-Fahrer Richtung Ettlingen. Es kam zu keiner Berührung zwischen den

Fahrzeugen.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Radfahrer bei dem Unfall wohl

schwerer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich unter der

Telefonnummer 0721/944844 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe melden können. Bei

dem Pedelec-Fahrer soll es sich ebenfalls um einen älteren Mann gehandelt haben.

Bruchsal – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Karlsruhe (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es vermutlich am

Donnerstagnachmittag auf einem Discounterparkplatz in Bruchsal.

Vermutlich beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher, zwischen 15:35

Uhr und 16:10 Uhr beim rückwärts Ein- bzw. Ausparken den geparkten Mercedes am

hinteren linken Stoßfänger. Obwohl er einen Sachschaden von rund 2.500 Euro

verursacht hatte, machte sich der Fahrer aus dem Staub. Der 42-jährige

Geschädigte stellte den Schaden an seinem Fahrzeug erst beim Ausladen seiner

Einkäufe fest, weshalb er davon ausgeht, dass der Unfall auf dem Parkplatz

stattgefunden haben muss.

Zeugen die Angaben über den Verursacher oder den Unfallhergang machen können

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251

7260

Bruchsal – Ohne Führerschein am Steuer

Karlsruhe (ots) – Am Steuer eines Autos wurde am Donnerstag eine junge Frau in

Bruchsal kontrolliert, die offensichtlich keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Streife fahrenden Polizeibeamten fiel die 19-Jährige mehrfach im Stadtgebiet

Bruchsal auf, insgesamt über einen Zeitraum von über zwei Stunden. Bei der

Kontrolle in der Kammerforststraße stellte sich heraus, dass sie offenbar keinen

Führerschein hat.

Sie wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Bretten – Bremsung löste Auffahrunfall aus

Karlsruhe (ots) – Aufgrund einer Bremsung kam es in der Folge am Donnerstag

gegen 15:40 Uhr auf der Bundesstraße 35 zu einem Auffahrunfall. Mehrere

Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße 35 in Richtung Bretten. Aus bisher

unersichtlichem Grund bremste der 45-jährige Fahrer, das folgende Fahrzeug

konnte noch rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden. Der 33-jährige Fahrer

des dritten Autos konnte einen Zusammenstoß trotz Bremsung nicht vermeiden.

Aufgrund des Aufpralls wurden die beiden vorderen Pkw’s zusammengeschoben.

Hierbei verletzten sich mehrere beteiligte Personen unter anderem ein zwei- und

vierjähriges Kind. Der Gesamtschaden beträgt circa 1500 Euro.

Weingarten – Lkw-Fahrer bei Unfall auf A5 leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt am

Donnerstagnachmittag der 45-jährige Fahrer eines Lkws bei einem Auffahrunfall

auf der Autobahn A5 bei Weingarten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Lkws mit Anhänger

gegen 14 Uhr die A8 von Karlsruhe kommend in Richtung Frankfurt. Aufgrund

stockenden Verkehrs bremste der Fahrer seinen Lkw bis zum Stillstand ab. Der ihm

nachfolgende, 60-jährige Lkw-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr

trotz Bremsmanövers auf den bereits stehenden Sattelauflieger auf.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 60-jährigen Fahrer vorsorglich in ein

Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von

insgesamt etwa 35.000 Euro.

Infolge des Unfalls mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Nach etwa einer

Stunde war die mittlere Fahrspur wieder frei. Nachdem die Fahrbahn gereinigt

wurde und die Bergungsarbeiten abgeschlossen waren, konnte auch der rechte

Fahrstreifen schließlich gegen 16:45 Uhr wieder freigegeben werden.

Rheinstetten – 76-Jährige verletzt nach Vollbremsung im Linienbus

Karlsruhe (ots) – Ein Linienbus musste am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr stark

bremsen, da ihm ein Pkw die Vorfahrt genommen hatte. Hierbei verletzte sich eine

Frau leicht. Ein 60-jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw von der Hertzstraße in

Rheinstetten nach links auf die Landstraße 566 einbiegen und missachtete die

Vorfahrt des Linienbusses. Durch eine starke Bremsung konnte ein Zusammenprall

durch den Busfahrer vermieden werden. Dennoch verletzte sich eine 76-jährige

Passagierin leicht und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 8000

Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalles am Donnerstagmorgen in Karlsruhe.

Eine 66-Jährige war mit ihrem Pkw kurz nach 08.00 Uhr auf der Rittnertstraße

unterwegs. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste sie anhalten. Die

dahinterfahrende 53-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den

Aufprall verletzte sich die 66-Jährige leicht. Der Pkw der Verursacherin war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Ertappter Ladendieb drohte mit Messer

Karlsruhe (ots) – Ein ertappter 40-jähriger Ladendieb hatte am

Donnerstagnachmittag versucht durch Drohungen mit einem Messer im Besitz seiner

Beute zu bleiben. Der Mann fiel zunächst Angestellten eines Einkaufsmarktes in

der Innenstadt auf. Als er das Geschäft verlassen hatte, wurde er durch die

Angestellten angesprochen. Im Rucksack des 40-Jährigen befanden sich drei

Getränkedosen, die er nicht bezahlt hatte. Als er aufgefordert wurde mit ins

Büro zu kommen, nahm er ein Küchenmesser aus seinem Rucksack, bedrohte die

Angestellten und flüchtete mit den gestohlenen Getränkedosen. Auf der

Kriegsstraße konnte er durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Bei

der Festnahme leistete er dann erheblichen Widerstand. Nach einer ersten

Untersuchung durch einen Arzt wurde der wohnsitzlose 40-Jährige in eine

Fachklinik gebracht.

Philippsburg – Unfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer verursachte am

Donnerstagabend wohl einen Verkehrsunfall in Philippsburg in der Hornwerkstraße

und fuhr, ohne sich wohl um den Unfall zu kümmern, anschließend weiter.

Ein aufmerksamer Bürger hatte den Unfall gesehen und noch laut gerufen. Dieser

verständigte die Polizei, weil an dem ordnungsgemäß geparkten Pkw der

Außenspiegel beschädigt und der Unfallverursacher wohl einfach weitergefahren

war. Der Mann konnte den Beamten das mutmaßliche Kennzeichen des Autos nennen,

sodass weitere Ermittlungen zum vermutlichen Fahrer führten. Dieser konnte an

seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest

hatte einen Wert von über einem Promille ergeben.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, er wird angezeigt. Sowohl an

seinem als auch an dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ungefähr

150 Euro.

Karlsruhe – Verkehrsunfallbilanz des Polizeipräsidiums Karlsruhe im Jahr 2020 Zahl der Verkehrstoten mehr als halbiert – Corona sorgt für Umstieg auf Zweiräder

Karlsruhe (ots) – Analog zu den Zahlen im Bundesland Baden-Württemberg gibt es

auch im Stadt- und Landkreis Karlsruhe für das Jahr 2020 erfreuliche Rückgänge

bei den Unfallzahlen. Das Polizeipräsidium Karlsruhe registrierte bei der

Gesamtzahl der Unfälle eine deutliche Verringerung um 17,8 % auf 19.993 Unfälle.

Hauptursache für diese Entwicklung dürften natürlich die Auswirkungen der

pandemiebedingten Einschränkungen auf den Berufs- und Fahrzeugverkehr

darstellen. Unter anderem die Kontaktbeschränkungen, die Schulschließungen und

die verstärkte Home-Office-Tätigkeit vieler Arbeitnehmer haben zu einer

Minderung der Fahrten, vor allem mit dem Pkw geführt. Darüber hinaus haben aber

auch die polizeilichen Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen ihren Teil zu

dieser Entwicklung beigetragen.

Die Rückgänge betreffen auch die Unfälle mit Personenschäden, die um insgesamt

14,9 % gesunken sind. Mit 12 Verkehrstoten sank auch die Anzahl der bei

Verkehrsunfällen zu Tode gekommenen Menschen um 58,6 % (2019: 29 Verkehrstote).

„Ein sehr beachtliches Ergebnis, das mit auf die intensiven Kontroll- und

Überwachungsmaßnahmen der Polizeibeamten im Stadt- und Landkreis zurückzuführen

sein dürfte. Sie leisten, trotz der vielfältigen Belastungen, die die Pandemie

mit sich brachte und bringt, hervorragende Arbeit“, so Polizeivizepräsident Hans

Matheis. Weniger deutlich fiel dieser Rückgang bei den Unfällen mit

Schwerverletzten aus, der sich um 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr reduzierte. Die

Unfälle mit leicht verletzten Personen nahmen gar um 21,8 % ab.

Vermutlich auch mit den Folgen des aufgrund der Corona-Pandemie geänderten

Nutzungsverhaltens von Verkehrsmitteln ist der Anstieg der bei Verkehrsunfällen

schwerverletzten Fußgänger von 39 auf 53 zu erklären. Viele mieden in den

Sommermonaten öffentliche Verkehrsmittel wegen der dort herrschenden

Ansteckungsgefahr und gingen lieber zu Fuß. Bei den Fahrradfahrenden gibt es

hingegen Unterschiede zwischen Stadt- und Landkreis. Davon ausgehend, dass viele

Menschen aus Infektionsschutzgründen in vielen Monaten auf Zweiräder umgestiegen

sind, gingen die Unfälle unter Beteiligung von Radfahrenden in der Stadt

Karlsruhe um 9 % zurück. Im Landkreis erhöhten sich diese um beachtliche 10 %.

Rund 70 % der Unfälle mit schwerem Ausgang wurden von den Radfahrenden selbst

verursacht und bei fast jedem vierten Fahrradunfall stürzten Zweiradfahrende

ohne Fremdeinwirkung.

Allein die Pedelec-Fahrenden waren an 136 Unfällen im Stadt- und Landkreis

Karlsruhe beteiligt. Auffällig war hier, dass das Durchschnittsalter der

verunglückten Personen bei 54 Jahren lag, während die verunglückten

Fahrradfahrenden im Durchschnitt 42 Jahre alt waren. Pedelec-Nutzende

verunglücken im Verhältnis zu Fahrradfahrenden schwerer. Der Anteil an

Schwerverletzten bei den Pedelec-Fahrern ist mit26 %, deutlich größer als der

Anteil der Schwerverletzten unter den Nutzern des klassischen Fahrrads mit 16 %.

Auch die Unfälle im Zusammenhang mit dem Schwerverkehr sind im vergangenen Jahr

um 19,3 % rückläufig. „In diesem Zusammenhang seien vor allem die 36

Großkontrollen erwähnt, die die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsgruppe auf

den Autobahnen um Karlsruhe durchführten. Der Kontrolldruck, und damit verbunden

auch die konsequente Sanktionierung von Verstößen, trägt maßgeblich zur

Steigerung der Sicherheit auf den Autobahnen bei,“ so Martin Plate, Leiter der

Verkehrspolizei Karlsruhe. Insgesamt gelangten hier 6.852 Verstöße zur Anzeige.

Ganz überwiegend wegen technischer Mängel und Missachtung der

Sozialvorschriften. In 439 Fällen musste die Weiterfahrt des Brummis untersagt

oder das Fahrzeug stillgelegt werden.

Eine Anpassung an die neuen Gegebenheiten zwang die Beamtinnen und Beamten der

Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf virtuelle Formate

umzusteigen. Nur so war es pandemiebedingt möglich, die Kinder und Jugendlichen,

die ja von Schulschließungen betroffen waren und sind, zu erreichen. Erwähnt

seien hier vor allem Online-Unterrichtsstunden für junge Fahrer und Video-Clips

zur Nutzung von Pedelecs und Elektro-Scootern mit dem Titel „Ride-it-right“.

Senioren bilden eine weitere Risikogruppe aus präventivpolizeilicher Sicht.

Neben der Aufklärung über die Risiken bei der Nutzung von Pedelecs und

Elektro-Bikes in veröffentlichten Video-Clips wurde hier auch eine

„Online-Sprechstunde“ angeboten, wo gezielt auf Fragen eingegangen werden

konnte.

Abschließend bleibt zu sagen, dass das Polizeipräsidium Karlsruhe mit einer

überaus erfolgreichen Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2020 aufwarten kann.

„Diese positiven Entwicklungen des vergangenen Jahres spornen uns an, in unseren

intensiven Bemühungen fortzufahren, um so die Verkehrssicherheit auf den Straßen

im Stadt- und Landkreis Karlsruhe möglichst zu erhöhen“, so Martin Plate, Leiter

der Verkehrspolizei Karlsruhe.

Karlsruhe – Zahlreiche Verstöße gegen Rettungsgasse nach schwerem Unfall auf der Autobahn 5

Karlsruhe (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkw am

Donnerstag auf der Autobahn 5, Höhe der Anschlussstelle Kronau, haben Beamte der

Verkehrsüberwachung zwischen 15 Uhr und 16 Uhr die Einhaltung der Rettungsgasse

überwacht.

Auf einer Strecke von insgesamt 13 km stellten die Ordnungshüter 32 Pkw, 62 Lkw

sowie ein Wohnmobil fest, die keine vorschriftsmäßige Rettungsgasse bildeten.

Vier Schwerfahrzeuge missachteten darüber hinaus ein Überholverbot. Ein

Pkw-Führer benutze sein Mobiltelefon während der Fahrt.

Die Summe der zu erwartenden Bußgelder dürfte bei insgesamt etwa 22.000 Euro

anzusiedeln sein.