Reichartshausen: Unfall mit zwei Waschbären; Autofahrer unverletzt

Reichartshausen (ots) – Am frühen Freitagmorgen, kurz vor 6 Uhr, war ein

43-jähriger Renault-Fahrer auf der K 4191 von Reichartshausen in Richtung L 532

unterwegs. Als zwei Waschbären die Straße überquerten, musste der Autofahrer

voll bremsen, konnte aber nicht mehr verhindert, dass er eines der Tiere anfuhr.

Beide Waschbären rannten weiter, der 43-Jährige blieb mit einem Schaden von über

1.000.- Euro an seinem Fahrzeug zurück und verständigte die Polizei, die den

Unfall aufnahm. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt, der seinerseits

eine Absuche nach dem verletzten Tier im Laufe des Freitages unternehmen wird.

Sinsheim: Unbekannter dringt durch offene Terrassentür in Wohnung ein; Fahndung ohne Ergebnis; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Donnerstag fahndete die Polizei Sinsheim nach einem

unbekannten Mann, der am Vormittag in eine Wohnung in der Salierstraße

eingedrungen sein soll.

Die 14-jährige Tochter der Familie war alleine zuhause und hatte für mehrere

Minuten die Terrassentür zum Lüften geöffnet, als sie gegen 9.30 Uhr plötzlich

Geräusche in der Wohnung wahrnahm. Im Wohnzimmer traf sie schließlich auf einen

unbekannten Mann, der sich zunächst hinter einer Kommode versteckt hatte.

Anschließend flüchtete aus der Wohnung, möglicherweise in Richtung

Kurpfalzstraße, nachdem er das Mädchen zur Seite gestoßen hatte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm; etwas untersetzt; schwarzer

Kapuzenpulli; blauer Mund-Nasen-Schutz.

Der Unbekannte hatte offenbar die Schränke und Kommoden im Wohnzimmer

durchsucht. Ob er etwas entwendete, steht noch nicht fest.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur

Spurensicherung im Einsatz. Das Einbruchsdezernat der Kripo übernahm die weitere

Sachbearbeitung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit

dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht Autotür aufzuhebeln

Eberbach (ots) – Am Donnerstag zwischen 06 Uhr und 12 Uhr versuchte in der

Hauptstraße ein bislang unbekannter Täter die Beifahrertür eines Mercedes

aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Der Täter verursachte an dem Fahrzeug einen

Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Dielheim/BAB 6: Betrunken auf der A 6 mit Auto auf Sattelzug aufgefahren – zu Fuß geflüchtet und bei Fahndung festgenommen

Dielheim/BAB 6 (ots) – Völlig betrunken ist am Freitagmorgen gegen 2.40 Uhr ein

36-jähriger Fahrer eines Opel zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und

Wiesloch/Rauenberg auf einen Sattelzug aufgefahren. Unter Zurücklassung des

völlig demolierten Autos stieg der Fahrer nach Zeugenangaben mit einer

Bierflasche in der Hand aus dem Auto und lief über den Standstreifen davon. Im

Rahmen der Fahndung wurde der 36-Jährige in der Industriestraße in Dielheim

erkannt und festgenommen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein

Gesamtsachschaden von über 12.000 Euro, der Opel wurde abgeschleppt und

sichergestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen ergab einen Wert von

über 1,6 Promille, ein Arzt entnahm zwei Blutproben. Die weiteren Ermittlungen

führt die Autobahnpolizei in Walldorf.