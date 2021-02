Polizeiliche Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots) – Im Jahr 2020 erfasste das PP Mainz 46.140 Straftaten in der

Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), 5,1 % weniger als im Vorjahr (-2.588

Fälle). Damit liegt die Zahl der Straftaten auf einem Langzeitminimum. Im

Zuständigkeitsgebiet des PP Mainz leben über 800.000 Einwohner, es umfasst die

Landeshauptstadt Mainz, die Stadt Worms, die Landkreise Alzey-Worms,

Mainz-Bingen und Bad Kreuznach, Teile des Donnersbergkreises und des Landkreises

Birkenfeld.

Die Häufigkeitszahl (Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner) reduzierte

sich auf 5.491 (Verbesserung um 5,4 %). Die Aufklärungsquote stieg auf 64,2 %.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen direkte Vergleiche zum Vorjahr nur

bedingt zu. Im Berichtszeitraum 2020 lagen in den einzelnen

Straftatenobergruppen, mit Ausnahme der Tötungsdelikte, Sexualdelikte und

sonstiger Straftatbestände, Rückgänge vor. Im Bereich der Tötungsdelikte

erfolgte im Jahr 2020 ein Anstieg auf 14 Fälle. Im Langzeitvergleich sind

temporäre Schwankungen feststellbar. Die Fallanzahl setzt sich aus 11 Fällen aus

dem Bereich des Totschlags und 3 Fällen aus dem Bereich der fahrlässigen Tötung

zusammen. Morddelikte wurden im Kalenderjahr 2020 nicht bekannt. Die Straftaten

gegen die sexuelle Selbstbestimmung erreichten im PP Mainz in 2020 erneut einen

Höchstwert mit 812 Fällen. Zurückliegende Gesetzesänderungen erschweren

Vergleiche zu den Vorjahren. Die Zunahme betrifft vornehmlich die Straftaten

Verbreitung, Erwerb, Besitz oder Herstellung von Kinderpornographie und ist

mehrheitlich auf den signifikanten Anstieg der sogenannten NCMEC -Verfahren

zurückzuführen.

Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit wie

Körperverletzungsdelikte gingen um 6,4 % auf 7.425 zurück. Diebstahlsdelikte

ohne erschwerende Umstände wie bspw. Ladendiebstahl verzeichnen einen

erheblichen Rückgang um 11,3 % auf 8.022 Fälle. Diebstahlsdelikte unter

erschwerenden Umständen erfuhren einen Rückgang um 7,6 % auf 4.460 Fälle. Die

darunter zu subsummierenden Wohnungseinbruchsdiebstähle sanken im Jahr 2020

erneut um 18,3 % auf das Langzeitminimum von 517 Fällen. Im Vergleich zum

Langzeithöchstwert aus dem Jahr 2015 mit 1.595 Fällen ist damit ein Rückgang von

67,6 % zu verzeichnen. Vermögens- und Fälschungsdelikte sanken im

Betrachtungszeitraum um 7,3 % auf 9.265 Fälle. Ein Großteil dieser Fälle

entfällt auf Betrugsdelikte. Erhebliche Veränderungen wurden beispielsweise im

Bereich um Subventionsbetrug (+225 %), Computerbetrug mit unbaren Zahlungsmittel

(+111,5 %) und Geld- und Wertzeichenfälschung (+135,3 %) festgestellt. Sonstige

Straftatbestände stiegen im Jahr 2020 um 4,7 % auf 11.162 Fälle an. Hierunter

sind beispielsweise Sachbeschädigungen oder Beleidigungen zu subsummieren. Diese

Rückgänge im Bereich der Rohheits- und Diebstahlsdelikte lassen sich neben der

verstärkten polizeilichen Präventionsarbeit insbesondere auf die im Zuge der

Corona-Pandemie erfolgten Einschränkungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens

zurückzuführen. Die Tatgelegenheitsstruktur hat sich mit

Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Einschränkungen in der Gastronomie,

Einkaufsmöglichkeiten, Absagen von Veranstaltungen in Sport und Brauchtum und

der gleichzeitigen Erhöhung der Präsenzzeiten in den Wohnungen (Home-Office) zu

Ungunsten der Täter verändert.

Den ausführlichen Jahresbericht zur PKS 2020 des Polizeipräsidiums Mainz sowie

der Vorjahre finden Sie als Download auf der Webseite der Polizei

Rheinland-Pfalz unter Service/Statistiken. Kriminalstatistik | Polizei |

Willkommen in Rheinland-Pfalz (rlp.de)

Mainz-Altstadt – Radfahrer flüchtet nach Unfall

Mainz-Altstadt (ots) – 25.02.2021, 16:38 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:38 Uhr in der Rheinstraße auf Höhe der

Bushaltestelle „Stadtpark“ zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten

Person. Ein Radfahrer fuhr auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg der Rheinstraße und

kollidierte mit einem 16-jährigen Jugendlichen, welcher gerade aus dem Bus

ausstieg. Anstatt anzuhalten, fuhr der Radfahrer hingegen einfach weiter. Eine

zufällig vor Ort befindliche Streife der Polizei nahm unverzüglich die

Verfolgung des Unfallverursachers auf und konnte ihn einige hundert Meter später

ansprechen. Der Radfahrer ergriff jedoch erneut die Flucht in Richtung

Holzhofstraße. Am Römischen Theater holten ihn die Beamten erneut ein und

forderten den Flüchtigen auf Stehen zu bleiben. Der Mann setzte seine Flucht

aber weiter in Richtung Dagobertstraße fort und konnte den Beamten durch eine

Fußgängerunterführung schließlich gänzlich entkommen. Der Unfallverursacher wird

wie folgt beschrieben: männlich, circa 30 Jahre alt, ungepflegtes

Erscheinungsbild.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Finten – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Finthen (ots) – 25.02.2021, 14:30 Uhr – 25.02.2021, 21:38 Uhr

In der Straße „Am Weisel“ in Mainz-Finthen kam es durch bislang unbekannte Täter

am Donnerstag zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Einbrecher

gelangten über den rückwärtigen Bereich des Hauses ins Innere der

Erdgeschosswohnung. Die Täter durchwühlten die Wohnung und erbeuteten Schmuck

sowie Bargeld. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 14:30 Uhr bis 21:38 Uhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen

Trunkenheitsfahrt

Münster-Sarmsheim, 26.02., Rheinstraße, 00:16 Uhr. Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle konnten bei einem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittel-Konsums festgestellt werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Dem 29-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Weiler b. Bingen, 25.02., Stromberger Straße, 09:30 Uhr. Eine 54-jährige fuhr mit ihrem Peugeot auf der Stromberger Straße aus Waldalgesheim kommend in Fahrtrichtung Bingen. Eine zweite Fahrerin befuhr in entgegenkommender Richtung diese Straße, als sie plötzlich nach links ausscherte, um einem geparkten PKW auszuweichen. Hierbei geriet sie aber zu weit in den Gegenverkehr, so dass die jeweils linken Außenspiegel beider Fahrzeuge kollidierten. Durch den Knall wurden die Beamten aufmerksam, die gerade im Rahmen einer anderen Unfallaufnahme ermittelten. Trotz der sichtbaren Polizeipräsenz entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubterweise von der Unfallstelle. Trotz unmittelbarer Nahbereichsfahndung konnte die Fahrerin nicht mehr festgestellt werden. Eventuell handelte es sich um einen silbernen Ford Fiesta. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen!