Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW – 48-jähriger

Worms (ots) – Am heutigen Tag, den 26.02.2021 ereignete sich um 11:28 Uhr in der

Zellertalstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW.

Der LKW-Fahrer befuhr die Zellertalstraße aus Fahrtrichtung Worms-Pfeddersheim

kommend in Fahrtrichtung Hohen-Sülzen. Er beabsichtigte im Verlauf seiner

Wegstrecke nach links in die Zufahrt eines Reiterhofes abzubiegen. Hierbei

übersah er den entgegenkommenden, geradeausfahrenden 48-jährigen aus Worms

stammenden PKW-Fahrer. Hierdurch kam es zur Kollision zwischen dem Frontbereich

des PKW und dem rechten hinteren Heckbereich des LKW.

Der PKW-Fahrer erlitt einen Armbruch.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Zellertalstraße musste für die Verkehrsunfallaufnahme in beide

Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde vollgesperrt werden. Das mäßige

Verkehrsaufkommen wurde entsprechend abgeleitet.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei circa 15.000 EUR. Vor Ort war die Polizei, der

Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms – Einbruch in Hotel – Täter ermittelt – Zeugenaufruf führt zum Erfolg

Worms (ots) – Die Polizeidirektion Worms berichtete gestern über einen Einbruch

in ein Wormser Hotel.

In der Nacht zum 25.2.2021 war in das Asgard-Hotel in der Gutleutstraße

eingebrochen worden. Wie eine Mitarbeiterin um 04:30 Uhr feststellte, war die

Tür zu den Büros gewaltsam aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchwühlt

worden. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Bildschirme und eine

Kaffeemaschine gestohlen. Darüber hinaus wurde später festgestellt, dass das

hoteleigene Firmenfahrzeug, ein weißer Peugeot „Partner“, mit Originalschlüssel

aus der Tiefgarage entwendet worden war.

Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise und stellte Bilder des entwendeten

Peugeot mit der auffälligen Firmenaufschrift des Hotels in den Artikel mit ein.

Darauf folgten innerhalb kürzester Zeit mehrere Zeugenhinweise aus der

Bevölkerung. Dies führte dazu, dass der entwendete Peugeot in Worms

sichergestellt werden konnte und lieferte konkrete Hinweise auf den mutmaßlichen

Täter.

In einer schnell durchgeführten Wohnungsdurchsuchung bei dem bereits polizeilich

bekannten Tatverdächtigen konnten nahezu alle entwendeten Gegenstände

aufgefunden und darüber hinaus eine kleine Menge Drogen sichergestellt werden.

Der zunächst zu Fuß flüchtige 37-jähriger Wormser konnte ergriffen und einer

erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen

wurde er auf freien Fuß gesetzt, er muss sich nun dem weiteren

Ermittlungsverfahren stellen.

Die Kriminalpolizei Worms bedankt sich ausdrücklich für die Zeugenhinweise.

Es wird nun nach einem möglichen Mittäter des Wormsers gesucht und weiterhin um

sachdienliche Hinweise an die Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer

06241/852-0 gebeten. Hinweise können auch per E-Mail unter

kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Täterfahndung nach Raubüberfall auf Supermarkt

(FOTO)

Worms (ots) – Am 13.01.2021, um 18:50 Uhr überfiel ein männlicher Täter die

NUTZKAUF-Filiale in der Wormser Innenstadt (wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4811727). Nachdem er eine

Angestellte mit einer schwarzen Pistole bedrohte, erbeutete er Bargeld von

mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Worms erhofft sich durch die

Öffentlichkeitsfahndung mit den vorhandenen Aufnahmen der Überwachungskamera

Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 18-30 Jahre

alt, schlank, trug schwarze Hose mit weißem Emblem in Höhe des rechten Knie,

graue Jacke mit 2 dunkleren Querstreifen am rechten Ärmel, schwarze Schuhe,

schwarzer Pullover, schwarze Pistole. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Bei Auffahrunfall verletzt

Gestern Vormittag prallten in der Scheidtstraße drei Fahrzeuge aufeinander, eine 52-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Ein LKW und ein PKW fuhren in gleicher Richtung von der Speyerer Straße in Richtung Klosterstraße und mussten verkehrsbedingt warten. Der 44-jährige Fahrer des Ford Mustang, der den Fahrzeugen folgte, fuhr infolge Unachtsamkeit auf den Peugeot der 52-Jährigen auf, welcher auf den LKW geschoben wurde. Hierbei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro beziffert.

Kriminalstatistik der Polizeidirektion Worms für das Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms

Worms (ots) – Die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) zeigt einen Blick auf die

Gesamtentwicklung der Straftaten im Jahr 2020 im Dienstgebiet des

Polizeidirektion Worms. Aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wird die

diesjährige Betrachtung der Fallzahlen in ein besonders Licht gerückt. Trotz des

„Corona-Lockdowns“ und der damit verbundenen fehlenden

Tatgelegenheitsstrukturen, blieb die Anzahl der Straftaten auf dem Niveau des

Vorjahres. Im Jahr 2020 erfasste die Polizeidirektion Worms in ihrem

Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektionen Worms, Alzey und Kirchheimbolanden

sowie der Kriminalinspektion Worms insgesamt 13.236 Straftaten in der PKS. Dies

sind 0,5 % weniger als im Vorjahr (- 62 Fälle). Auch die Aufklärungsquote (AQ)

für die Polizeidirektion Worms im Jahr 2020 bewegte sich mit 64,5 % annähernd

auf dem Stand des Jahres 2019 (64,2 %). Im Bereich der Polizeiinspektion Worms

stieg die Anzahl der Straftaten um 16 Fälle (+ 0,2 %) im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt konnten 3.251 Tatverdächtige Personen ermittelt werden. Hiervon waren

444 Personen unter 21 Jahren und davon 209 Personen unter 18 Jahren. Insgesamt

kann hier von einer leichten Verschiebung der Fallzahlen aus den Bereichen der

Rohheits- und Diebstahlsdelikte in den Bereich der Vermögensdelikte gesprochen

werden. Aufgrund des besonderen Modus Operandi und der starken Beeinträchtigung

des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung ist das Kriminalitätsphänomen

„Call-Center-Betrug“ als herausragendes Deliktsfeld zu kennzeichnen. Daher wird

das Phänomen einer tiefergehenden Betrachtung unterzogen. Die Fallzahl der

Wohnungseinbrüche fiel erneut um 20,8 % auf einen neuen Tiefstand im

Fünfjahresvergleich. Die Entwicklung in den einzelnen Deliktsbereichen

Straftaten gegen das Leben

Rauschgiftdelikte

Straßenkriminalität

sind der Medieninformation zur Polizeilichen Kriminalstatistik auf der

Internetpräsenz der Polizeidirektion Worms zu entnehmen.

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/polizeidirektion-worms/