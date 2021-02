Auto mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben unbekannte

Täter in der Blücherstraße angerichtet. Sie beschädigten mutwillig ein geparktes

Auto.

Dem Fahrzeugbesitzer parkte den schwarzen Mini Cooper One am

Donnerstagnachmittag zwischen 14:05 und 15:05 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer

11. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, fiel ihm auf, dass seine Motorhaube an

mehreren Stellen eingedellt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro

geschätzt.

Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Rollerfahrer missachtet Ampel

Kaiserslautern (ots) – Weil er die Verkehrsregeln nicht beachtete, hat ein Mann

am Donnerstagnachmittag in der Mühlstraße einen Unfall gebaut. Der 28-Jährige

wurde dabei verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Mann mit einem E-Scooter auf der

Lauterstraße Richtung Berliner Straße unterwegs, als er kurz vor 16 Uhr die rot

anzeigende Ampel an der Mühlstraße missachtete. Er prallte gegen einen Pkw, der

gerade aus der Mühlstraße auf die Lauterstraße abbiegen wollte. Der 28-Jährige

zog sich eine Verletzung am Kopf sowie Schürfwunden zu. Er wurde mit dem

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl Roller als auch Pkw wurden leicht beschädigt; die Höhe des Gesamtschadens

ist nicht bekannt. |elz

Diebe nutzen geklaute Karte für Abbuchungen

Weilerbach/Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Taschendiebe am

Donnerstagnachmittag in Weilerbach zugeschlagen. Zwischen 14.15 und 15 Uhr

schnappten sich die Unbekannten die Geldbörse einer 77-jährigen Frau aus dem

Landkreis, während die Seniorin in der Europastraße einkaufte.

Die Dame hatte nach eigenen Angaben hintereinander zwei Supermärkte besucht – im

ersten hatte sie den Geldbeutel beim Bezahlen noch, im zweiten bemerkte sie dann

an der Kasse, dass die Börse nicht mehr da ist. Mit dem Portemonnaie erbeuteten

die Diebe neben Bargeld auch den Personalausweis, eine Bankkarte,

Versicherungskärtchen sowie weitere Ausweise und Dokumente.

In welchem der beiden Märkte die Täter zugriffen, blieb unklar. Auf jeden Fall

setzten sie ihre Beute sehr schnell ein: Als die 77-Jährige wenig später ihre

Karte auf der Bank sperren lassen wollte, stellte sie fest, dass in der

Zwischenzeit bereits 500 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Die Täter hatten

sich das Geld an einem Automaten in Rodenbach auszahlen lassen.

Zeugen, die entweder in Weilerbach oder in Rodenbach zur fraglichen Zeit

entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo in Kaiserslautern zu melden. |cri

Kreditkarte geklaut und Waren bestellt

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Reihe von Straftaten ermittelt die Polizei

gegen einen Mann aus Kaiserslautern. Der 35-Jährige steht im Verdacht, über

mehrere Wochen hinweg auf den Namen einer Frau aus dem Stadtgebiet Waren im

Internet bestellt zu haben.

Die Rechnungen wurden jeweils mit einer Kreditkarte bezahlt, die zwar auf die

Frau ausgestellt ist, die diese aber nie erhalten hat. Deshalb besteht zudem der

Verdacht, dass der Täter die neue Kreditkarte aus dem Briefkasten der

Betroffenen gestohlen hat. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere

hundert Euro.

Die Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur des 35-Jährigen. Bei einer

Durchsuchung seiner Wohnung in dieser Woche wurden mehrere Beweismittel

sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls und Betrugs laufen.

Parallel wurde ein weiteres Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet, weil bei

der Wohnungsdurchsuchung auch ein Tütchen mit einer weißen, pulvrigen Substanz

gefunden wurde. Dabei dürfte es sich um Amphetamin handeln. Der 35-Jährige muss

deshalb auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

rechnen. |cri

Beim Spurwechsel nicht aufgepasst

Kaiserslautern (ots) – Weil ein 61-Jähriger offenbar nicht auf den

Straßenverkehr geachtet hat, ist es in der Mainzer Straße zu einem Unfall

gekommen. Der Autofahrer war am Donnerstagabend mit seinem Pkw von der

Ludwigstraße kommend in Richtung Autobahn unterwegs. Als er von der linken auf

die rechte Fahrspur wechseln wollte, stieß er mit einem dort fahrenden Wagen

zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Allerdings entstand an dem

Fahrzeug des 26-jährigen Unfallbeteiligten Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der

Schaden am Pkw des Unfallverursachers war dagegen nur gering. |mhm

Automatenaufbrecher geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Sein „genetischer Fingerabdruck“ macht einen Mann zum

Tatverdächtigen für einen Automatenaufbruch im November 2020. Der 51-Jährige

steht im Verdacht einen Zigarettenautomaten an der Fassade einer Gaststätte

aufgebrochen und circa 460 Euro Bargeld entwendet zu haben.

An dem Automaten fanden die Ermittler das Aufbruchswerkzeug, das sichergestellt

und auf Spuren untersucht wurde. Die DNA, die an dem Werkzeug haftete, führte

die Beamten auf die Spur des 51-Jährigen. |elz

Vor Festnahme geflüchtet – Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann haben Polizeibeamte

am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet entdeckt. Der 48-Jährige war mit einem

Fahrrad in der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs, als er den Weg der

Polizisten kreuzte.

Beim Versuch zu flüchten, verursachte der Mann in der Moltkestraße einen

Verkehrsunfall und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Anschließend

ließ er sein Fahrrad zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Den Beamten gelang es, den 48-Jährigen nach kurzer Verfolgung festzunehmen. Er

hatte sich bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen zugezogen und wurde

noch am Nachmittag nach Frankenthal ins Gefängnis gebracht, wo er nun eine

Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten absitzt.

Der 48-Jährige war wegen eines Körperverletzungsdeliktes und Verstoßes gegen das

Gewaltschutzgesetz zur Festnahme ausgeschrieben. |cri