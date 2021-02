Nach versuchter Sprengung von Geldautomaten – Tatkleidung gesucht! Polizei bittet um Mithilfe!

Nach versuchter Sprengung von Geldautomaten – Tatkleidung gesucht! Polizei bittet um Mithilfe!

Bezug: Pressemitteilung / Erstmeldung des HLKA vom 25.02.21, gemeinsame PM der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des HLKA vom 26.02.21

Wiesbaden / Lauterbach – Nach der versuchten Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale in Lauterbach-Maar in der Nacht zum Donnerstag (25.02.), flüchtete einer der Täter zunächst zu Fuß von der Hauptstraße in Richtung Steinweg und entledigte sich vor der Festnahme seiner Kleidung.

Die Polizei sucht nun eine blaue Latzhose und eine schwarze Sturmhaube.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Tatverdächtige diese Kleidungsstücke in einer Mülltonne, einem Garten / Gebüsch oder woanders entsorgt hat.

Hinweise nimmt die Polizeistation Lauterbach unter 06641/971-0 oder das Hessische Landeskriminalamt unter 0611/83-8300 entgegen.

Vorfahrt missachtet

Schotten – Am Montag (22.02), befuhr gegen 12:30 Uhr ein LKW-Fahrer die B 276 aus Schotten kommend in Richtung Gedern. Bei Einmündung der L 3348 aus Wingershausen auf die B 276 wollte eine Mazda-Fahrerin nach links in Richtung Schotten abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrtsregelung. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallteilnehmer blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro.

Hundeleine in Fahrrad verwickelt

Wartenberg-Landenhausen – Am Dienstag (23.02.), befuhr gegen 15:30 Uhr ein Radfahrer die Friedhofstraße in Richtung Steinweg. In gleicher Richtung war auch eine Fußgängerin mit ihrem angeleinten Hund unterwegs. Dieser Hund kreuzte plötzlich und unerwartet den Fahrweg des Radfahrers, so dass dieser nicht mehr bremsen konnte. Die Hundeleine fädelte sich ins Fahrrad ein, so dass sowohl der Radfahrer als auch die Hundeführerin zu Sturz kamen. In Folge dessen musste ein Verkehrsteilnehmer schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Vollsperrung der B27 nach Verkehrsunfall

Bad Hersfeld – Am Freitag (26.02.), gegen 07:15 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit einem VW Polo die B27 aus Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe des Nordhessischen Baustoffmarktes geriet die junge Frau aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Dacia Duster eines 33-jährigen Mannes zusammen. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die 19-jährige Frau, sowie auch der 33-jährige Mann, mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Beide wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (24.02.), gegen 13:20 Uhr, stellte ein 56-jähriger Mann aus Bad Hersfeld fest, dass ein bislang unbekannter Täter seinen weißen Mercedes Sprinter, der in der Dreherstraße in Höhe der Hausnummer 11 geparkt war, am linken Außenspiegel beschädigte. Anschließen fuhr der Unfallverursacher weg, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 auf der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schenklengsfeld – Am Mittwoch (24.02.), gegen 16:35 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Schenklengsfeld mit seinem VW Golf die Landstraße 3171 in östlicher Richtung und wollte nach links in Richtung Schenklengsfeld abbiegen. Hierbei übersah er den Renault Megane Scenic einer 37-jährigen Frau aus Eiterfeld. Obwohl die Frau noch leicht ausweichen konnte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Philippsthal – Am Mittwoch (24.02.), gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Vacha mit einem VW Beetle die B62 und ordnete sich in Höhe Eisenacher Straße 15 links ein, um auf das Gelände der dortigen Tankstelle zu fahren. Dabei musste er seinen Abbiegeradius korrigieren und einige Zentimeter zurücksetzen. Hier übersah er den hinter ihm stehenden Ford Fiesta eines 24-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand.

Unfall mit City-Bus

Der Hünfelder City-Bus wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 08:00 Uhr beschädigt. Ein 59-jähriger PKW Fahrer aus Fulda fuhr mit seinem PKW Nissan in die Bahnhofstraße in Hünfeld ein und wollte über eine Private Einfahrt sofort wieder wenden. Beim Wenden übersah er den hinter ihm fahrenden City-Bus, der Stadt Hünfeld der von einem 45-Jährigen aus Hünfeld gefahren wurde und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 4000 Euro

Kennzeichenschild gestohlen

Fulda – Zwischen Mittwoch (24.02.) und Donnerstag (25.02.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen – ESW-BJ 100 – von einem grauen VW Polo. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug im Bereich der Goethestraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra- Am Dienstag (23.02.), in der Zeit von 13 bis 22 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Ronshausen ihren schwarzen BMW auf einem Parkplatz in der Robert-Bunsen-Straße. Am folgenden Morgen stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind, Gersfeld/ Brembach

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits am Mittwoch (10.02.) in den Mittagsstunden auf der Kreisstraße 41 in Gersfeld/ Brembach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind durch eine 24-jährige Autofahrerin aus Tann erfasst und schwer verletzt wurde. Das Kind erlitt einen Beinbruch und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden ist nicht entstanden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter 06681/9612-0 zu melden.

Schwarzfahrer muss hinter Gitter – Haftbefehl vollstreckt

Fulda (Hessen) (ots) – Beamte der Bundespolizei Fulda schnappten am Mittwoch

(24.2.) einen mit Haftbefehl gesuchten Straftäter. Gegen 20 Uhr kontrollierten

Bundespolizisten den Mann im Bahnhof Fulda. Der 22-Jährige war zuvor ohne

Fahrschein in einem Zug aufgefallen.

Bei der Identitätsprüfung stießen die Beamten auf einen aktuellen Haftbefehl der

Staatsanwaltschaft Passau.

Der Slowake war wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer zehntägigen

Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Ersatzstrafe von 150 Euro konnte er nicht

bezahlen, deshalb brachten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt

Hünfeld.