Neustadt: VHS online – Green-Deal und Street-Art mit Poesie

Neustadt an der Weinstraße – Unter der Leitung von Professor Hans-Werner Sinn geht es am Freitag, 12. März 2021, 19.30 Uhr, um das Thema „Green Deal“. Die Teilnahme an diesem Online-Angebot ist kostenlos.

Zum Inhalt: Deutschland betreibt die große Energiewende, denn es will den Klimawandel verlangsamen. Aber kann es dieses Ziel mit den gewählten Instrumenten der Politik überhaupt erreichen? Die Förderung von Wind- und Solarstrom, E-Autos und die meisten anderen Maßnahmen der deutschen Umweltpolitik sind Maßnahmen zur Verminderung der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen. Was, wenn die Anbieter nicht mitspielen und ihre fossilen Brennstoffe anderswohin verkaufen?

Neu im Online-Angebot der VHS ist „Zwischen Street-Art und Poesie: Cy Twombly live in Museum Brandhorst“. Dazu lädt Achim Hochdörfer am Donnerstag, 18. März, ab 19.30 Uhr ein. Auch dieser Kurs ist kostenlos. Zum Inhalt: Der in Lexington, Virginia, geborene Cy Twombly (1928-2011) ist einer der einflussreichsten Künstler der Gegenwart. Ausgehend vom Abstrakten Expressionismus entwickelte er einen eigenwilligen gestischen Stil mit schriftartigen, „linkischen“ Zeichen, die er auf großformatigen Leinwänden ins Monumentale steigert. Kein anderer Künstler des 20. Jahrhunderts hat sich dabei so bedingungslos auf den „Nullpunkt“ der modernen Kunst eingelassen wie Twombly.

Weitere Infos und Anmeldung unter 06321/855-1564 oder unter www.vhs-nw.de.